華人「川粉」自述：貿易戰對中美都有益

  • 2018年 11月 6日
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Image caption 華裔支持者高調表達政治觀點，成為一股備受關注的政治力量。

編者按在2016年美國總統大選中，支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）的華裔移民透過微信聯絡，在網絡和競選活動中高調表達對特朗普的支持，被稱為川粉」。華人「川粉」的出現，顛覆了過去在美華人不關心政治的傳統形像。此現象群體的形成、以及他們的思維方式和政治訴求都頗受關注本周美國中期選舉，華人川粉的微信群依然人聲鼎沸，擁戴特朗普所屬的共和黨。活躍在微信言論圈的休斯頓華人解濱常在有超過五萬人訂閲關注微信公眾號美國華人之聲撰文，堪稱「川粉中的意見領袖。他1987年到美國德克薩斯州學習工程物理， 從此扎根。

以下是BBC中文整理的解濱自述內容節選，不代表BBC中文觀點

政治正確過頭了

我從1987年到美國留學後一直生活在這裏，這三十多年來感覺美國社會一個明顯變化是：政治正確過頭了。

克林頓當總統時，有一個電視節目在街上採訪民眾，問共和黨和民主黨區別在哪裏，很多人都答不上來，兩黨當時的立場沒有現在這麼極端和敵對。

我在十年前投票給奧巴馬，但近年來越來越覺得，民主黨在一些議題上過了頭。例如"廁所問題"，奧巴馬政府允許人們按照自我認同的性別去選擇該上的洗手間。一個男孩子如果自我認同是女孩，就可以去上女廁所，這不是胡鬧嗎？另外，民主黨把同性婚姻加入了加州學校的教材，宣揚同性婚姻的好處，我認為不該向孩子宣傳。（編注：2012年，美國加利福利亞州立法規定社會科學教材納入LGBT平權運動史。）

我對共和黨的一些政策也有不滿意，例如環保、反墮胎的政策。但總的來說，我認為如今的共和黨比民主黨更有常識，於是我在2016年投票給特朗普。

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兩年前的華裔特朗普支持者

最認同的政策

特朗普上任兩年多，我依然堅決支持他。我最認同他的三項政策，首先是關於華裔孩子遭遇常春藤大學歧視的問題。華人小孩面臨的壓力比其他族裔的孩子要大得多，同樣的考分，華人被錄取的可能性比其他族裔要低。我有兩個孩子在上高中，我沒有期望他們一定要上常春藤大學，但很多各方面都優秀的華人小孩的確在申請大學時感到了歧視。

特朗普上台之後，一是取消了奧巴馬政府立下的招生錄取要看膚色的行政命令（編注：指奧巴馬政府立下的鼓勵美國高校把種族列入招生考量的指導原則），二是要求司法部調查哈佛、耶魯等常春藤大學在錄取過程中歧視亞裔的指控。對於特朗普的政策，不只我個人很高興，很多華人都感到歡欣鼓舞。

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Image caption 特朗普要求司法部調查哈佛、耶魯等常春藤大學在錄取過程中歧視亞裔的指控，在華人群體中引起了兩極化的反應。

第二，特朗普把經濟建設得好。在他上任頭一年經濟勢頭猛，也許部分是由於奧巴馬經濟政策的延後影響。但第二年經濟持續向好，失業率是49年來最低的，可見是特朗普的經濟政策確實奏效，尤其是減稅政策減輕了公司的負擔。坦白說，減稅對我個人來說並沒有太多的好處，但減稅政策對於整個經濟來說是良好的刺激，我感覺到我的僱主生意越來越穩定了，我在工作中也覺得更有安全感了。美國沒有像中國那樣出口退稅的政策，美國企業如果稅負持續高漲，很難與其他國家競爭，所以必須要給企業鬆綁。

我並不擔心減稅會讓美國政府的收入減少，真正讓我擔心的是政府收入的浪費。美國給窮人包括住房、醫療、食品上的福利，但都沒有惠及我們中產家庭，反倒是養了一部分沒有積極就業的懶人。

第三，我認可特朗普打擊非法移民的強硬立場。

拿特朗普最近提出的取消出生公民權一事來說，他針對的是非法移民的小孩。在著名的黃金德案中，最高法院判定早期華裔二代移民黃金德出生在美國，能獲得公民權，但他的父母是合法來美的。現在這個判例被用在許多非法移民在美國生育的小孩身上。我認為這個判例被擴大化了，在法理上應有探討的空間。

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Image caption 位於美國紐約的一家華人中餐廳。就業和經濟因素是華人團體考量的重點。

我不認同讓（非法移民）母子骨肉分離的殘忍做法，但這也是一種無奈之舉。美國是法治國家，如今許多前往美國的「難民」並不是真正的難民，而是經濟移民。他們因本國的經濟、社會治安不好，為福利而移民到美國。

這些「難民」跟我們這代移民來美的華人經歷不一樣，我們當時必須通過勤奮工作來養活自己和家人。而100多年前的華人勞工更是困難，他們在美國修鐵路、做苦工，誰給他們福利？現在「難民」們到了美國之後，他們的小孩上學、生活津貼、衛生福利，這都需要花納稅人的錢。

雖然特朗普驅逐非法移民的立場強硬，但必須承認，從客觀數據上來說，他還沒有達到奧巴馬政府的強度。（編注：奧巴馬八年任內驅逐了約500萬無證移民，主要針對有重罪記錄的無證移民。根據美國移民政策研究所的報告，特朗普政府在2017年驅逐的無證移民人數，約為奧巴馬政府驅逐高峰年時的一半。）

特朗普其人

我不喜歡特朗普在推特上一些偏激的發言，我希望他圓滑一點、可以學得稍微政治正確一點。但做事直率是他的優點，他做了之前很多總統想做但沒敢做的事。例如他下令把美國大使館搬到耶路撒冷，其實之前幾任的美國總統都有作此考慮，但只有特朗普做到了。

我期望特朗普在接下來兩年的任期中，能夠爭取再提名最高法院保守派大法官。共和黨要保有國會的優勢，才能在最高法院再有空缺時，通過保守派法官的提名。

貿易戰對中美都有益

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Image caption 中美關係在特朗普上任後經歷了諸多波瀾。

我認為特朗普啟動貿易戰、削減巨大的美中貿易逆差是正確的，這無論對美國還是對中國都有好處。

由於中國在加入世貿組織時許下的承諾大多沒有兌現，中國相比美國擁有不公平的競爭優勢。例如，在中國鋼鐵公司的緊逼之下，很多美國的鋼鐵公司已經垮掉了，美國本土已經無法生產某些鋼鐵產品了，如今美國必須要及時保護本土的技術和產業。即使美國是民主黨執政，恐怕也遲早要與中國開展貿易戰。目前的貿易戰可以促進中國深化改革，建立更完備和合理的經濟體系，才能實現真正的崛起。

如果通過貿易戰，中美最終能達成新的貿易協議，那美國出口到中國的商品關稅會降低，商品價格就會比現在的低廉，中國老百姓最終可以受惠。

雖說特朗普上台後中美關係緊張，這兩年我並沒有在美國感覺到針對華人的歧視。美國要取消所有中國留學生簽證的傳聞，也並沒有成為事實。真正的歧視是在大學招生的過程中，這是每個美國華人家庭都能感受到的。

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