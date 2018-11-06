華人「川粉」自述：貿易戰對中美都有益

圖片版權 David Wang Image caption 華裔支持者高調表達政治觀點，成為一股備受關注的政治力量。

編者按：在2016年美國總統大選中，支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）的華裔移民透過微信聯絡，在網絡和競選活動中高調表達對特朗普的支持，被稱為「川粉」。華人「川粉」的出現，顛覆了過去在美華人不關心政治的傳統形像。此現象群體的形成、以及他們的思維方式和政治訴求都頗受關注。本周美國中期選舉，華人川粉的微信群依然人聲鼎沸，擁戴特朗普所屬的共和黨。活躍在微信言論圈的休斯頓華人解濱， 常在有超過五萬人訂閲關注的微信公眾號「美國華人之聲」撰文，堪稱「川粉」中的意見領袖。他1987年到美國德克薩斯州學習工程物理， 從此扎根。

以下是BBC中文整理的解濱自述內容節選，不代表BBC中文觀點。

政治正確「過頭了」

我從1987年到美國留學後一直生活在這裏，這三十多年來感覺美國社會一個明顯變化是：政治正確過頭了。

克林頓當總統時，有一個電視節目在街上採訪民眾，問共和黨和民主黨區別在哪裏，很多人都答不上來，兩黨當時的立場沒有現在這麼極端和敵對。

我在十年前投票給奧巴馬，但近年來越來越覺得，民主黨在一些議題上過了頭。例如"廁所問題"，奧巴馬政府允許人們按照自我認同的性別去選擇該上的洗手間。一個男孩子如果自我認同是女孩，就可以去上女廁所，這不是胡鬧嗎？另外，民主黨把同性婚姻加入了加州學校的教材，宣揚同性婚姻的好處，我認為不該向孩子宣傳。（編注：2012年，美國加利福利亞州立法規定社會科學教材納入LGBT平權運動史。）

我對共和黨的一些政策也有不滿意，例如環保、反墮胎的政策。但總的來說，我認為如今的共和黨比民主黨更有常識，於是我在2016年投票給特朗普。

你的器材不支持播放多媒體材料 兩年前的華裔特朗普支持者

最認同的政策

特朗普上任兩年多，我依然堅決支持他。我最認同他的三項政策，首先是關於華裔孩子遭遇常春藤大學歧視的問題。華人小孩面臨的壓力比其他族裔的孩子要大得多，同樣的考分，華人被錄取的可能性比其他族裔要低。我有兩個孩子在上高中，我沒有期望他們一定要上常春藤大學，但很多各方面都優秀的華人小孩的確在申請大學時感到了歧視。

特朗普上台之後，一是取消了奧巴馬政府立下的招生錄取要看膚色的行政命令（編注：指奧巴馬政府立下的鼓勵美國高校把種族列入招生考量的指導原則），二是要求司法部調查哈佛、耶魯等常春藤大學在錄取過程中歧視亞裔的指控。對於特朗普的政策，不只我個人很高興，很多華人都感到歡欣鼓舞。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普要求司法部調查哈佛、耶魯等常春藤大學在錄取過程中歧視亞裔的指控，在華人群體中引起了兩極化的反應。

第二，特朗普把經濟建設得好。在他上任頭一年經濟勢頭猛，也許部分是由於奧巴馬經濟政策的延後影響。但第二年經濟持續向好，失業率是49年來最低的，可見是特朗普的經濟政策確實奏效，尤其是減稅政策減輕了公司的負擔。坦白說，減稅對我個人來說並沒有太多的好處，但減稅政策對於整個經濟來說是良好的刺激，我感覺到我的僱主生意越來越穩定了，我在工作中也覺得更有安全感了。美國沒有像中國那樣出口退稅的政策，美國企業如果稅負持續高漲，很難與其他國家競爭，所以必須要給企業鬆綁。

我並不擔心減稅會讓美國政府的收入減少，真正讓我擔心的是政府收入的浪費。美國給窮人包括住房、醫療、食品上的福利，但都沒有惠及我們中產家庭，反倒是養了一部分沒有積極就業的懶人。

第三，我認可特朗普打擊非法移民的強硬立場。

拿特朗普最近提出的取消出生公民權一事來說，他針對的是非法移民的小孩。在著名的黃金德案中，最高法院判定早期華裔二代移民黃金德出生在美國，能獲得公民權，但他的父母是合法來美的。現在這個判例被用在許多非法移民在美國生育的小孩身上。我認為這個判例被擴大化了，在法理上應有探討的空間。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於美國紐約的一家華人中餐廳。就業和經濟因素是華人團體考量的重點。

我不認同讓（非法移民）母子骨肉分離的殘忍做法，但這也是一種無奈之舉。美國是法治國家，如今許多前往美國的「難民」並不是真正的難民，而是經濟移民。他們因本國的經濟、社會治安不好，為福利而移民到美國。

這些「難民」跟我們這代移民來美的華人經歷不一樣，我們當時必須通過勤奮工作來養活自己和家人。而100多年前的華人勞工更是困難，他們在美國修鐵路、做苦工，誰給他們福利？現在「難民」們到了美國之後，他們的小孩上學、生活津貼、衛生福利，這都需要花納稅人的錢。

雖然特朗普驅逐非法移民的立場強硬，但必須承認，從客觀數據上來說，他還沒有達到奧巴馬政府的強度。（編注：奧巴馬八年任內驅逐了約500萬無證移民，主要針對有重罪記錄的無證移民。根據美國移民政策研究所的報告，特朗普政府在2017年驅逐的無證移民人數，約為奧巴馬政府驅逐高峰年時的一半。）

特朗普其人

我不喜歡特朗普在推特上一些偏激的發言，我希望他圓滑一點、可以學得稍微政治正確一點。但做事直率是他的優點，他做了之前很多總統想做但沒敢做的事。例如他下令把美國大使館搬到耶路撒冷，其實之前幾任的美國總統都有作此考慮，但只有特朗普做到了。

我期望特朗普在接下來兩年的任期中，能夠爭取再提名最高法院保守派大法官。共和黨要保有國會的優勢，才能在最高法院再有空缺時，通過保守派法官的提名。

貿易戰對中美都有益

圖片版權 Getty Images Image caption 中美關係在特朗普上任後經歷了諸多波瀾。

我認為特朗普啟動貿易戰、削減巨大的美中貿易逆差是正確的，這無論對美國還是對中國都有好處。

由於中國在加入世貿組織時許下的承諾大多沒有兌現，中國相比美國擁有不公平的競爭優勢。例如，在中國鋼鐵公司的緊逼之下，很多美國的鋼鐵公司已經垮掉了，美國本土已經無法生產某些鋼鐵產品了，如今美國必須要及時保護本土的技術和產業。即使美國是民主黨執政，恐怕也遲早要與中國開展貿易戰。目前的貿易戰可以促進中國深化改革，建立更完備和合理的經濟體系，才能實現真正的崛起。

如果通過貿易戰，中美最終能達成新的貿易協議，那美國出口到中國的商品關稅會降低，商品價格就會比現在的低廉，中國老百姓最終可以受惠。

雖說特朗普上台後中美關係緊張，這兩年我並沒有在美國感覺到針對華人的歧視。美國要取消所有中國留學生簽證的傳聞，也並沒有成為事實。真正的歧視是在大學招生的過程中，這是每個美國華人家庭都能感受到的。