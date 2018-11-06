中美重開安全外交對話：關係回暖仍存變數

圖片版權 AFP Image caption 周五的會面將是中美官員第二次舉行外交與安全對話。

美國國務院宣佈，美方周五（11月9 日）將在華盛頓與中國官員舉行雙方第二次外交安全對話。這次對話原定上月舉行，但其後取消，雙方當時都指，自己是按對方要求推遲對話。

美國國務院的聲明透露，美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬蒂斯、中國國務委員楊潔篪和國防部長魏鳳和都會出席會議。

在多月的經貿糾紛後，中美雙方領導層交流重新變得頻繁，中國國家主席習近平和美國總統特朗普早前通電話時，同意在11月底的阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會期間會面。中國國家副主席王岐山本周在新加坡出席彭博新經濟論壇期間又指，中國已經凖備好與美國談判，解決雙方近期的貿易糾紛。

但有專家向BBC中文指出，一兩次的談判或接觸並不足以證明中美雙方的關係真正改善，外界要留意的反而是雙方實質的舉動。

圖片版權 AFP Image caption 劉鶴原定9月與美國就貿易糾紛談判，但這次談判被取消。

遲來的會面

美國9月擴大對中國貨物徵收關稅的範圍，中國副總理劉鶴當時取消原定赴美談判的計劃，中美原定10月舉行第二次外交安全對話也被取消。

中國外交部當時指是應美方要求，推遲會面，但《紐約時報》引述美國官員指，是中方要求取消原定十月中舉行的會談，原因是一名高級中國軍官「無暇出席」。

美國國務院的聲明沒有透露雙方將談及甚麼話題。中美外交與安全對話是特朗普當總統後兩國的新聯絡機制，2017年在華盛頓首次舉行。美國時任國務卿蒂勒森和馬蒂斯當時會見了楊潔篪和中共中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝，雙方談及朝鮮和南海等議題。

圖片版權 Reuters Image caption 馬蒂斯和魏鳳和10月曾在東盟的擴大防長會議期間會面。

實質改變

美國自7月開始向中國貨物加徵關稅後，中美雙方曾多次傳出要會談的消息，但會面大多告吹。馬蒂斯與魏鳳和上月曾在新加坡東盟防長擴大會議期間舉行雙邊會議，但沒有達成新的協議。

前香港浸會大學政治及國際關係學系副教授黃偉國認為，中美很難單憑一兩次的會面，就能讓雙邊關係有「180度的轉變」。

他在接受BBC中文訪問時指出，許多西方國家先後都發表報告指控中國在學術、貿易、高科技等方面「滲透」當地社會。最近的一份報告，由澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）10月30日發出，指中國一些軍事科學家透過與西方大學的研究合作，取得西方的科技帶回中國。

黃偉國形容，圍堵中國在某程度上已經成為某些國家的「共識」。他又說，在國際關係層面各方都不會一下子把關係推倒，中間仍然會有一些會面或峰會。

「但許多時候，大家談好了、交換意見後，美國是否真的實質上把相關措施全部取消？這才是要留意的重點。」