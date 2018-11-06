蓋茨打破中國「四T禁忌」 推廣廁所革命

圖片版權 AFP Image caption 比爾·蓋菜在北京廁所博覽會上講話，用瓶中所裝的糞便說事。

據說，中國有四T禁忌：天安門（Tiananmen）、台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）和廁所（toilet）。

這一廣為外國記者所知的說法，被比爾·蓋茨打破。作為微軟創始人和世界最著名的慈善家，比爾·蓋茨在北京召開的「新世代廁所博覽會」上，帶了一罐糞便上台，大談廁所革命。

過去多年，蓋茨以及蓋茨基金會一直關注世界上不安全的衛生設施。他反覆強調的是：被糞便中的病原體所污染的水源使人們生病，每年奪走超過50萬（5歲以下）兒童的生命。

圖片版權 Reuters Image caption 在北京廁所博覽會上展出的一款高科技廁所：無下水道馬桶。

蓋茨說，具有最高科技的廁所，可以完全獨立地處理糞便，在未來，這些高科技馬桶能夠挽救數百萬人的性命。

他將傳統廁所轉變為無水廁所的過程，與他在上個世紀70年代創立微軟、開發個人電腦相提並論。

「就像個人電腦可以自給自足一樣，我們現在也可以在家庭層面化學處理糞便。」

比爾·蓋茨在會上表示，隨著科技的不斷進步，如何滿足全球45億人安全如廁的問題，充滿巨大的商機。他說，目前全球還有一半以上的人口由於無法使用安全衛生的廁所，無法過上安全的生活。

他表示，這將是一個一年60億美元的市場，如果加上周邊市場的發展，該產業的價值將會翻倍。

圖片版權 Xinhua Image caption 自2015年習近平發起「廁所革命」以來，中國各地出現了許多有創意和設計的廁所。

本次北京召開新世代廁所博覽會，應該順應中國國家主席習近平從2015年以來提倡的「廁所革命「潮流。

2017年11月，習近平對中國旅遊系統的「廁所革命」表示讚揚，並指示這一革命「不是小事」，是中國城鄉文明建設的重要方面，要求景區，城市、農村都要提高廁所質量，稱這是中國民眾「生活品質的短板」。

過去，中國廁所「髒亂差」問題，曾經在國際間「臭名遠揚」。如廁問題，一度被西方遊客認為是在中國面對的最大難題。

習近平「廁所革命」3年來，中國各地建造了數以萬計的廁所，有的甚至成為官員貪污腐敗的工程。