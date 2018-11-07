美國中期選舉：女性崛起、兩黨紛爭與中國難題

圖片版權 Reuters Image caption 29歲的亞歷山大·奧卡西奧-科特斯（中立白衣者，Alexandria Ocasio-Cortez）當選美國國會有史以來最年輕的女議員。

2018年美國國會中期選舉結果揭曉，美國女性展示政治力量，民主黨奪眾議院多數，共和黨保住參議院。兩黨紛爭分裂局面會如何影響中美貿易戰？

這次選舉創下美國中期選舉的多項歷史紀錄，其中女性力量的崛起令人側目，特別是在民主黨方面。

民主黨逆轉頹勢，8年來首次控制眾議院，獲得超過半數的218席。但共和黨不僅保住這次有100席換屆選舉參議院多數，在100席中還奪下了3個原是民主黨堡壘的議席，從51席增加到54席。

有分析人士認為，這次選舉的高投票率，特別是如此多的女性和年輕人當選，從側面上反映出選民對特朗普上台後對女性、平等、外國人等方面政策和言論的不滿。

半邊天大展威力

至少已經有87名女性贏得眾議院席位，其中75人為民主黨人。

首次，兩名穆斯林女子當選國會議員，兩人均為民主黨人。

36歲的伊漢·奧馬爾（Ilhan Omar）原為索馬里難民，她也是美國首位索馬里裔女議員。拉希達·特萊布（Rashida Tlaib）則是巴勒斯坦移民的女兒。

首次，兩名美國印地安原住民女子莎莉斯·戴維茲（Sharice Davids）和戴博拉·哈蘭（Debra Haaland）當選國會議員，兩人均為民主黨人。

共和黨方面，也有至少13名女性當選國會議員。選舉結果揭曉後，共和黨方面強調，重要的是政策，性別並不是最重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018美國中期選舉女性競選的人數達到歷史新高，半邊天積極投票。圖為一個投票站。

年輕人髮聲

29歲的亞歷山大·奧卡西奧-科特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和阿比·芬肯納（Abby Finkenauer）成為美國國會有史以來最年輕的女議員。

奧卡西奧-科特斯一直被視為民主黨的政治新星。她在紐約第13選區以超過78%的選票獲得壓倒性勝利。

而芬肯納則在愛荷華州（Iowa，又譯艾奧瓦）第一選區擁有過半數的選票，把共和黨人羅德·布拉姆（Rod Blum）趕下了台。

和其他的千禧一代一樣，她公開表示自己買不起房子，並在努力償還學生債務。

黨爭加劇

BBC新聞部記者安東尼·祖克爾分析說，民主黨和共和黨分別掌控眾議院和參議院，顯示了美國兩黨之爭鴻溝加劇。

保住參議院多數，說明特朗普仍將有足夠的多數來確保他的行政和司法官員任命權。

但民主黨成功拿下眾議院，重要的原因是爭取到了傳統上過去長期以來投票支持共和黨的、受教育程度較高的城鎮郊區選民的支持，反映出選民可能對唐納德特朗普的政策和言論感到不安。

但這也並非是左派希望發生的一場政治海嘯。不過，共和黨8年來第一次控制眾議院後，就有能力阻止特朗普按其意願立法的議程，並且對特朗普政府施加更厲害的監督和影響。

美國對華政策和貿易戰

BBC中文駐美國記者馮兆音在德克薩斯州報道說，美國2018年中期選舉塵埃漸漸落定。民主黨人殷切期待的"藍色浪潮"並沒有翻滾出超出預期的"奇蹟"，但釋放的能量已足夠讓民主黨在近8年內首次掌握眾議院。他們將有機會阻撓特朗普政府希望推動的法案，在接下來的兩年中增加政策話語權。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美多位觀察家認為，美國強硬的對華政策如今是兩黨共識，民主黨人也有動機傾向支持繼續貿易戰。

就中期選舉後美國對華政策是否會有大變，馮兆音援引中美多位觀察家認為，美國強硬的對華政策如今是兩黨共識，民主黨人也有動機傾向支持繼續貿易戰。

她說，不同於國內政策，美國總統在外交政策上有主導權，總統一人即可決定與哪國展開協商、就哪些話題協商、在何時達成何種協議。國會除了質詢總統的外交抉擇，並無阻止具體政策的權力。在貿易政策上，國會山通常傾向於批評奉行自由貿易的總統，但特朗普完全改寫了這個劇本。即使特朗普面對一個民主黨勢力增強的國會，他在對華經濟政策上依然大有可為。

值得關注的是，在中期選舉中，大豆產區愛荷華州4個選區中有3個選區由民主黨眾議院候選人勝出，兩年前在此大獲全勝的共和黨如今遭遇滑鐵盧。在其他受到中美貿易戰影響的農業州中，共和黨在印第安納州、北達科他州繼續保有絶對的優勢，威斯康星州則是紅藍各佔半邊天。

受貿易戰直接衝擊的農民大多是擁戴共和黨的虔誠福音派，如果貿易戰持續升級，他們在經濟利益與價值觀之間的選擇將愈發艱難。待貿易戰的負面延後效應襲來，更多的選民將開始感受到貿易矛盾升級對他們日常生活的影響，這將如何影響他們的政治選擇，仍有待觀察。