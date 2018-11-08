美國中期選舉的五大關鍵點

圖片版權 Getty Images Image caption 新當選的紐約眾議員奧卡西奧-科特斯

伴隨2018年美國中期選舉塵埃落定，參眾兩院形勢也變得明晰。

選舉結果與事前預期相差不多：民主黨在2010年以後首次掌握眾議院，而共和黨則繼續控制參議院。

整個過程沒有特別大的反轉，錯綜複雜，但為未來兩年的局勢走向提供了註解。

以下是我們的主要結論。

1. 女性參選人數創紀錄

今年女性參選人數突破歷史記錄，同時勝選人數也達前所未有水平。

此次選舉前，美國國會共有107名女性議員，如今這一數字已經被更新。

這次選舉出現了許多第一次：美國首次擁有兩位女性穆斯林議員，她們分別是密歇根的塔拉（Rashida Tlaib）和明尼蘇達的伊漢·奧馬爾（Ilhan Omar）；紐約的奧卡西奧-科特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和艾奧瓦（Iowa，又譯愛荷華）的阿比·芬肯納（Abby Finkenauer）成為有史以來最年輕的女議員；而新墨西哥的哈蘭（Debra Haaland）和堪薩斯的戴維茲（Sharice Davids）則是首次當選議員的原住民女性。

另外值得一提的是，科羅拉多的波里斯（Jared Polis）成為了美國第一位同性戀州長。

民主黨女性在翻轉共和黨選情方面發揮了重要作用。結果顯示，美國選民還是比較喜歡新事物的出現的。

2. 民主黨的反擊方式

美東時間周二19：45，當民主黨人韋克斯頓（Jennifer Wexton）宣告獲得弗吉尼亞第10選區席位時，有人把這當做「藍潮」出現的一個跡象。

所謂「藍潮」，是在民主黨人取得極好結果時使用的用語。1980年以來，弗吉尼亞第10選區席位一直被共和黨人掌握。

但結果卻並未完全向這個方向演變。

圖片版權 Getty Images Image caption 這次選舉中民主黨的新鮮血液雖然表現不錯，但民主黨2020大選的有利人選和選情卻沒有變得更加清晰。

雖然出現了一定程度的藍潮，但最終這股浪潮只是輕輕被推到海岸邊。民主黨人掌握眾議院完全符合事先預期，不是什麼重大反轉。

雖然許多左派人士期待的海嘯沒有出現，但這種穩定上升的浪潮還是讓民主黨有足夠優勢，可以時隔八年首次掌握眾議院。

這給了民主黨阻擋特朗普立法議程的能力，也會為國會對特朗普政府的監督提供一些幫助。

對於民主黨來說，這次取得的優勢十分重要，在眾議院席位越多，日後他們的投票就越容易通過。

還有一些激勵改革派的競選，雖然結果比預期接近，但也都以失敗告終，比如奧洛克（Beto O'Rourke）與克魯茲（Ted Cruz）的參議員席位之爭，以及在佛羅里達和喬治亞的州長之爭。

從更本土的角度來看，這次選舉中民主黨的新鮮血液雖然表現不錯，但民主黨2020大選的有利人選和選情卻沒有變得更加清晰。

3. 特朗普是否真的收獲「巨大成功」？

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這是個一言難盡的夜晚。雖然共和黨失去了在眾議院的控制權，但他們在參議員的控制優勢可能會加大。眾議院現在可以對總統進行調查，要求他提交納稅申報表，甚至可以彈劾他，當然他們很有可能不會這樣做。

在特朗普入主白宮的開始兩年，美國參眾兩院都由他所在的共和黨控制，為他提供了不少便利。現在這種情況不會繼續了。

接下來，特朗普必定會在推進自己議程時遇到不一樣的阻礙，同時也會喜歡把責任推卸給民主黨。

但他也有收獲。共和黨人不僅保住了他們的領先優勢，還有所擴大。特朗普宣稱這是一個「巨大的成功」。

這也是一次對特朗普的公投。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周二公布的一項調查結果顯示，65%的選民在投票時會將特朗普當做一個考慮因素，其中39%的人反對他，26%的人支持他。

在這次競選的最後階段，特朗普曾在幾個參議員席位的關鍵州奔走，使得這場競爭在事關幾位候選人的同時，也變成了關於他的競選。

而這種策略似乎在印第安納和田納西取得了成效。

在大多數情況下，那些上次大選中強烈支持特朗普的地區這次也做出了同樣的選擇。

4. 城郊的分裂

圖片版權 Getty Images Image caption 有調查結果顯示，65%的選民在投票時會將特朗普當做一個考慮因素，其中39%的人反對他，26%的人支持他。圖：加利福尼亞一名8個月大的嬰兒身上別有「我投票了」胸針。

這同時也成為了一場農村對城郊的選舉，並且進一步確認了全美上下正在形成這道鴻溝。

民主黨在眾議院的成功在很大程度上要歸功於受教育情況良好的城郊地區，這些地方雖然長期支持共和黨，但特朗普的政策和言辭也引起了一些選民的不安。

弗吉尼亞部分地區便是這樣。共和黨在該州華盛頓和裏士滿（Richmond）之外的第七和第十選區眾議員席位都被民主黨人收入囊中。

類似的故事同時還在全美上演。伊利諾伊、德克薩斯和賓夕法尼亞州都多次出現意外結果。

這究竟意味著什麼呢？

這可能意味著，共和黨人在2020年總統大選時會面臨類似挑戰。2016年，受過高等教育、居住在城郊的共和黨人們支持了特朗普，可能是因為別無選擇。現在他們似乎不想繼續這樣做了。共和黨該如何贏回這些選民的心呢？

5. 對特朗普喜憂參半的州長選舉

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州長選舉中出現了一些有趣的結果。一些在2016年一邊倒支持特朗普的州這次沒有繼續支持共和黨。

擁有近1300萬人口和全美第三大城市芝加哥的伊利諾伊在州長選舉中選擇了民主黨人普裏茲克（J.B. Pritzker）。而在堪薩斯，特朗普的盟友克里斯·科巴赫（Kris Kobach）以明顯差距落敗。

但特朗普也收到一些好消息。在包含種族主義弦外之音的角逐後，特朗普的強力支持者贏得了喬治亞和佛羅里達州長的位置，這為特朗普在2020年大選中獲得兩州支持打下了基礎。

共和黨人還贏下了總統大選的關鍵搖擺州艾奧瓦和俄亥俄。需要記住的是，州長可以再總統大選前幫助候選人籌集資金，召集志願者，這對特朗普是個好消息。