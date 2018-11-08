不依賴美國 歐洲想另起爐灶對付俄羅斯威脅

圖片版權 Reuters Image caption 法國國防部長 佛勞倫絲·帕利（Florence Parly）參加法國空軍運輸機MRTT A330啟用典禮。她的助理說，"歐洲干預倡議 "旨在讓歐洲有獨立行動的能力

法國總統馬科龍說，歐洲沒有自己的軍隊就無法自衛。他說俄羅斯對歐盟東側構成威脅，歐洲需要有不依賴美國保護自己的能力。馬科龍本周一直在法國北部參加紀念第一次世界大戰的活動。

馬克龍在一次大戰中最慘烈的戰場凡爾登接受電台採訪時作了上述表示。他對歐洲一台說，「面對中國，俄羅斯，甚至美國，我們必須要能保護我們自己。」

在採訪中馬克龍還警告世界上重新出現專制強權，並說這些國家正在重振軍備，還說要警惕崛起的民族主義正在歐洲製造分裂。

馬克龍將在法國歡迎包括美國總統特朗普，英國首相特里莎·梅以及俄羅斯總統普京等世界領導人周末到法國參加停戰一百週年紀念活動。

真正的歐洲軍隊？

《每日電訊報》報道說，法國總統呼籲建立一支「真正的歐洲軍隊」作為歐洲大陸對第一次世界大戰結束週年的紀念。他在法國廣播中說，歐洲需要對付諸如俄羅斯等國的威脅，不能依賴美國。

馬克龍說，歐洲大陸不能再依賴美國的保護。他提到美國總統特朗普退出冷戰時期的核條約，而且甚至表示舊的盟友也具有潛在威脅。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬克龍在曾是一戰中最慘烈的戰場的凡爾登參加紀念第一次世界大戰的活動。

「當我看到美國總統特朗普宣佈要退出主要的裁軍協議，協議在1980年代歐洲導彈危機後達成，那麼誰是受害者呢？那就是歐洲及其全世界。」

美國總統特朗普此前曾說，如果歐洲不能滿足其對北約的年度國防開支義務，歐洲不能指望美國保護 。於是馬克龍在上月說，「歐洲不能再完全依賴美國保證安全。」

馬克龍認為美國總統的孤立主義「令人擔憂」。上月他還對特朗普在紐約聯合國大會的講話提出批評。他說：「民族主義總會導致失敗。如果在捍衛基本原則上缺乏勇氣，國際秩序就會十分脆弱，這能導致全球戰爭，這種情況我們已經歷過兩次。」

歐洲干預倡議

歐盟發起數十億歐元的防務基金用於發展歐洲，包括英國在內的的軍事能力，目的是讓英國在脫歐後也能在這個防務框架內合作。

在法國總統呼籲成立獨立於歐盟和北約的歐洲軍隊的時候，9個歐盟國家在巴黎召開會議，討論歐洲部隊事宜。周三（11月7日）在巴黎的會議是所謂「歐洲干預倡議 」(EII)的第一次會議。

9個歐盟國家的國防部長周三在巴黎開會，制定成立聯合部隊的計劃，按照計劃這支部隊能夠對沖突和自然災害作出迅速反應和快速部署。

德國，西班牙，荷蘭，比利時，丹麥和葡萄牙都參加了法國主導的計劃，忙於脫歐的英國也參加了這個計劃。

周四報道說，法國國防部透露，芬蘭也將加入歐洲這個聯合軍事計劃。這個「歐洲干預倡議」背後的想法是努力實現快速部署的聯合軍事行動，諸如疏散平民或救災。

圖片版權 Reuters Image caption 莫斯科紅場檢閲中的俄軍T-72B3主戰坦克。歐洲希望建立獨立武裝，在不依賴美國的情況下對付所謂的俄羅斯威脅。

法國國防部長 佛勞倫絲·帕利（Florence Parly）的一名助理說，「歐洲干預倡議」旨在讓歐洲有獨立行動的能力，在需要的時候能夠保證自己的安全。

歐洲軍話題敏感

但是有讀者在《每日電訊報》上發表評論質疑說，難道馬克龍真的相信，歐洲某地遭到侵略，另外一個國家會派兵參戰嗎？80年代英國為福克蘭島同阿根廷開戰的時候，法國還一直向阿根廷提供導彈。

法新社報道說，「歐洲軍」在成員國之間是個十分敏感的話題，各國都把國防視為國家主權的問題。法國政府後來淡化馬克龍的講話，說他不是談論一個超國家的歐洲軍事組織。

《每日電訊報》報道說，英國一直反對建立同北約競爭的歐洲軍隊的建議。有防務分析家對歐洲軍隊的想法表示了懷疑。

巴黎戰爭學院的阿拉馬爾（Bruno Alomar）教授說，建立「共同戰略文化」的想法令人感興趣，但是「馬克龍的歐洲防務夢想和現實間存在巨大的鴻溝，現實是歐洲伙伴在防務問題上存在很大的分歧。」

周三的會議旨在制訂一個「路線圖」，找到9個成員國各自的當務之急，包括他們各自利益所在的地理區域，周四開始由高級軍官們討論這個問題。

歐洲戰後的安全一直離不開北約這個西方軍事同盟，但是在特朗普多次表示拉開同北約軍事聯盟的距離後，歐洲開始討論「歐洲干預倡議」和歐洲軍隊的問題。