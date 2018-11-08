美國中期選舉結果：五張圖看懂各地選民投票意向

圖片版權 Getty Images Image caption 亞歷山大·奧卡西奧-科特斯獲勝，成為史上最年輕的國會議員。她的支持者歡呼雀躍。

美國中期選舉結束，民主黨在眾議院獲得了控制權，共和黨在參議院增加了席位——暴露出把美國農村與城市和郊區分割開來的鴻溝繼續加深。

民主黨在眾議院贏得的席位來自美國各地人口密集、受教育程度高、多元化的地區，包括紐約和費城等主要自由派城市附近的選區，以及休斯頓和俄克拉荷馬城等紅州人口中心。共和黨的傳統選民基礎在這些選區崩潰了，選區裏受過大學教育的白人選民聯合日益壯大的少數族裔陣營，拒絶了特朗普總統及其政黨。

以下五張分析圖顯示選民的意向和分佈地區：