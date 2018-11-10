貿易戰正酣、習特會在即：中美高層對話「管控危機」成關鍵詞

圖片版權 Getty Images Image caption 中美重啟外交與安全對話之際，也正值中期選舉結束、美國總統特朗普及中國國家主席習近平即將會晤之際。

美國中期選舉剛剛塵埃落定，中美高層隨即在華盛頓重啟中美外交與安全對話，為月底兩國元首在阿根廷G20峰會的會晤鋪墊。

這場高層對話，「管控分歧」成為關鍵詞，但兩國在南海、新疆、台灣、人權問題上，繼續爭鋒相對。

經貿本不是這場對話的主軸，但中方重申中國希望就貿易問題談判的立場，而美方則未多作表態。

對話背景為何？

中美在2017年開始開展中美外交與安全對話，這是由兩國外交部與國防部最高級別官員進行磋商的機制。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長馬蒂斯（James Mattis）參與了本次對話。

今年的對話原定10月在北京舉行，但因故推遲。中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）引述信源稱，中方表示魏鳳和在原定會議日期另有行程安排，背後的原因可能是抗議美國在九月底針對中國解放軍購買俄羅斯武器進行制裁。直到對話在華盛頓重啟前三天，兩國才正式宣佈對話日期。

近一年來，中美不僅在經濟與貿易上矛盾頻發，兩國軍方也多次出現摩擦。4月，羅斯福號航空母艦與遼寧艦航母艦隊在南海對峙。9月，美國迪凱特號驅逐艦在南沙群島附近海域與一艘中國軍艦險些相撞。10月，美國出動兩架戰略轟炸機飛躍南海。

這是中美防長在今年第三次會面，美國國防部長馬蒂斯稱美國軍方致力於與中國軍方一同建立預防危機的機制。中國國防部長魏鳳和表示，這次對話是中美兩軍進一步進行戰略溝通，希望兩軍關係成為兩國關係的穩定器。

中美重啟外交與安全對話之際，也正值中期選舉結束、美國總統特朗普及中國國家主席習近平即將會晤之際。在記者會上，兩國代表都多次提到，此次對話是為月底的習特會鋪路。兩國高層官員此時的表態，一定程度上體現了習近平和特朗普對話的基礎。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普和習近平還是哥們嗎？

對話釋出什麼信號？

在楊潔篪、魏鳳和、蓬佩奧和馬蒂斯出席的聯合記者會中，四人都肯定對話是積極而具建設性的，「管控分歧」成為關鍵詞。

率先發言的蓬佩奧指出，中美面臨重大的分歧，但合作依然是必要的。他說："美國並非要向中國發動冷戰，也並非要奉行遏制中國的政策。"中方也強調合作的重要性，魏鳳和稱，中美都是大國，和則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

雖然中美高層就「分歧中求合作」達成共識，但在南海、台灣、中國人權等敏感問題上，兩國仍然堅持一貫立場，「各說各話」的發言中暗藏了諸多的論點交鋒。

南海

馬蒂斯：美方清楚說明了，美國會繼續在國際法允許的範圍內航行、航海。在國際秩序的支持下，美國對一個開放而自由的太平洋的追求是不可動搖的。

楊潔篪：我們尊重美方在亞太地區的利益，同時美方也應該尊重中方在亞太地區的安全和利益，尊重中國的主權和發展利益。我們在中國的島礁上進行民事建設，是為了中國人民的利益、提供公共服務，我們也有必要建設安全設施，以應付來自外部的威脅。我們認為，任何國家都不應該以任何借口在這個地區搞軍事化。在這個地區，並不存在所謂妨害自由航行的問題。任何以自由航行為名來採取軍事方面活動的事情，都是站不住腳的。

台灣

蓬佩奧：美國對台灣的政策並沒有變化，我們對中國壓縮台灣國際空間表示擔憂。

楊潔篪：中國堅定維護自身主權和領土完整，一個中國原則是中美關係的政治基礎。台獨勢力及其分裂活動是當前台海和平穩定的最大威脅，對此，美方應該有清楚的認識。

人權

蓬佩奧：美國和國際社會持續關切中國對宗教團體的壓迫，包括八十萬甚至更多的穆斯林失去人身自由一事。

楊潔篪：中國尊重人權，中國各族人民享受信仰宗教和不信仰宗教的自由。我們希望美方能夠尊重事實。新疆的事務是中國內政，外國無權干涉。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易爭端預料是習特會的討論議題之一。

值得留意的是，經貿本不是中美外交與安全對話的主軸，但中方抓緊機會在習特會前重申中國希望就貿易問題談判的立場，而美方則未就經貿問題多作表態。

「打貿易戰解決不了問題，其結果只會是兩敗俱傷，並損害全球經濟。」楊潔篪在記者會上表示，中方對貿易談判的「態度始終是開放的，談判的大門是敞開的」，中美雙方也有經過通過協調合作解決經濟難題的成功先例。

G20習特會將如何影響中美貿易戰？

早前彭博社曾報道，特朗普已指示高層官員凖備中美貿易協議的草案，意味著貿易戰即將偃旗息鼓。但特朗普首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德羅（Larry Kudlow）在接受美國媒體採訪時否認此事。庫德羅表示，關於對華貿易問題「目前未有重大的進展」，美方尚未「收到中國對貿易問題的回答」，暗示11月底的習特會不會成為中美貿易戰的終點。

觀察人士普遍認為，兩國元首會晤結束貿易戰的可能性較低，但兩國借此達成協商貿易協議的框架，並非毫無可能。楊潔篪也在外交與安全對話的記者會上多次指出，希望兩國的經濟團隊加強接觸，推動達成「雙方都能接受的方案」。

如果G20峰會時中美未能達成貿易協議或協商框架，北京有可能採取按兵不動的等待策略，觀察民主黨控制的眾議院與即將出爐通俄門調查報告將如何改變美國國內政治動態。如果特朗普政府勢力被削弱，屆時北京再與華盛頓談判，將可能得到對中國更為有利的貿易協議。