「木乃貓」埃及出土！告訴你4000年前喵星人長哪樣

  • 2018年 11月 12日
在開羅附近的烏瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕見的聖甲蟲木乃伊、數十具貓木乃伊 圖片版權 AFP

考古學家在埃及開羅附近的古墓中，發現了被木乃伊化的貓和金龜子甲蟲。

一名埃及考古學家正在烏瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁的古墓中整理木乃伊貓 圖片版權 Reuters

這批出土於開羅南部薩卡拉（Saqqara）的文物已有4000多年歷史。這地方為古埃及的首都孟菲斯市的主要墓地。

在開羅附近的烏瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕見的聖甲蟲木乃伊、數十具貓木乃伊 圖片版權 AFP

古埃及人認為貓在來世中具有獨特地位。

一名埃及考古學家為貓女神的青銅雕像清理 圖片版權 AFP

在古墓裏發現一尊獻給貓女神的青銅雕像。

在開羅附近的烏瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕見的聖甲蟲木乃伊 圖片版權 Reuters

聖甲蟲也具有宗教意義，可以代表太陽神——拉 (Ra)。 埃及古物理事會代表穆斯塔法·瓦齊理（Mostafa Waziri）說，木乃伊化的聖甲蟲確實「罕見」。

在開羅附近的烏瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出一批罕見的聖甲蟲木乃伊、數十具貓木乃伊 圖片版權 AFP

將人類的遺體木乃伊化，是為了在身後保存自己的身體。將動物木乃伊化完全做宗教祭品使用。

數十具貓木乃伊正在烏瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁的古墓中出土 圖片版權 Reuters

在七個被發現在烏瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔的石棺中，有三個藏有木乃伊化的貓。

在開羅附近的烏瑟卡夫王（King Userkaf）的金字塔旁，挖出數十具貓木乃伊 圖片版權 Reuters

考古學家還發現通往另一座墳墓的大門仍然密封，他們計劃在未來幾周內把它打開。

烏瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔旁展示的文物 圖片版權 AFP

新發現的古墓位於一個被掩沒的山脊中，只有小部份被挖掘。專家表示未來可能會有更多的發現。

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