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考古學家在埃及開羅附近的古墓中，發現了被木乃伊化的貓和金龜子甲蟲。

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這批出土於開羅南部薩卡拉（Saqqara）的文物已有4000多年歷史。這地方為古埃及的首都孟菲斯市的主要墓地。

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古埃及人認為貓在來世中具有獨特地位。

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在古墓裏發現一尊獻給貓女神的青銅雕像。

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聖甲蟲也具有宗教意義，可以代表太陽神——拉 (Ra)。 埃及古物理事會代表穆斯塔法·瓦齊理（Mostafa Waziri）說，木乃伊化的聖甲蟲確實「罕見」。

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將人類的遺體木乃伊化，是為了在身後保存自己的身體。將動物木乃伊化完全做宗教祭品使用。

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在七個被發現在烏瑟卡夫王（King Userkaf）金字塔的石棺中，有三個藏有木乃伊化的貓。

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考古學家還發現通往另一座墳墓的大門仍然密封，他們計劃在未來幾周內把它打開。

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新發現的古墓位於一個被掩沒的山脊中，只有小部份被挖掘。專家表示未來可能會有更多的發現。

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