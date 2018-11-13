全球生育率驚人下降 三大原因與中國國策

圖片版權 Getty Images Image caption 出生率的大幅變化影響到個人、家庭、社會經濟、環境、文化與政治生活的方方面面。

科究人員發現，全球女性生育率顯著下降。為何越來越多的女性不願多生孩子？未來的人口問題將如何影響中國的國運？

傳統上，對世界上任何一個國家而言，人口都是一項國情國力的風向標，也是國家最重要的戰略資源之一。出生率的大幅變化影響到個人、家庭、社會經濟、環境、文化與政治生活的方方面面。

發表在英國著名醫學期刊《柳葉刀》上的這項研究報告發現，生育率下降意味著全世界近半數國家現在都面臨"嬰兒荒"，沒有足夠的兒童人數來維持該國的人口規模。

科研人員們表示這一研究調查結果令人非常驚訝。

這個結果也意味著，祖輩多於孫輩的現象將對社會產生深遠的影響。

跌幅有多大？

發表在《柳葉刀》上的這項報告研究了從1950年到2017年各個國家的人口趨勢。

1950年，每個女性一生中平均生4.7個孩子。到2017年，平均生育率都減少到每名婦女生2.4個孩子。

Image caption 全球生育率最低前十個地區排名錶

對全球來說，幸好不同國家之間存在巨大差異。

西非尼日爾的平均生育率為7.1個，但在地中海塞浦路斯島，婦女平均只生一個孩子。台灣的出生率在同等低水平。

生育率多高比較好？

當一個國家的平均生育率下降至大約2.1以下時，人口總數最終將開始萎縮（特別是在兒童死亡率高的國家更明顯）。

在1950年，世界上沒有任何國家的生育率低於這個水平。

華盛頓大學健康指標與評估研究所所長克里斯托弗·默裏教授告訴BBC說："我們現在已經到達了這個分水嶺，世界上有一半國家的生育率低於更替水平，按這個趨勢走下去，這些國家的人口總數將會下降。"

他說："我們正經歷這次非同尋常的過渡期。"

他表示："對於像我這樣的人來說這都是令人驚訝的。"

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來非洲實現和平發展經濟和人口增速都高居世界前列。

那些國家受影響最大？

經濟更發達的國家生育率更低，包括大部分歐洲國家，美國，韓國和澳大利亞等。

這並不意味著生活在這些國家的人口總數正在下降，至少現在不是，因為人口規模是生育率，死亡率和移民等混合因素綜合計算的。

需要一代人的時間，生育率的變化的影響才能演變成趨勢。

但默裏教授說："我們很快就會過渡到各個社會努力應對人口下降產生問題的地步。"

世界上有一半的國家仍然能生育足夠多人數的兒童來保持增長，但隨著越來越多的國家在經濟上取得進步，更多的國家的生育率卻將會降低。

Image caption 經濟越發達的國家和地區，女性受教育程度越高，也更不願意多生孩子。

生育率下降的三大原因

全世界生育率下降的主要原因，並不是取決於精子數量或在考慮生育能力時通常會想到的其它任何事情。

相反，研究報告歸納出三個關鍵因素：

兒童死亡率降低意味著女性的生孩子數量自然減少

更容易獲得避孕工具

更多婦女接受教育和工作

從許多角度來看，生育率下降是一件好事。

生育率下降對社會、經濟、文化的衝擊

沒有外來移民，各國將面臨老齡化和人口萎縮。

牛津人口老齡化研究所所長喬治·裏森博士表示，只要整個社會機制能適應這種大規模的人口變化，這就不一定是件壞事。

他告訴英國廣播公司說："人口影響著我們生活中的每一個方方面面面，你就看看窗外的街道上的人，房屋，交通，消費，經濟，統統都是由人口統計學驅動的。"

他說："我們計劃的一切不僅僅受到人口數量的驅動，而且還受到人口年齡結構的影響。現在全球的人口結構都在發生變化，因此從根本上來說，我們並沒有意識到它的影響和衝擊、並沒有認真思考這個問題。"

裏森博士認為，我們現在熟悉的工作場所和機制不得不做出變動，甚至英國目前最高年齡68歲退休的想法也已經不合時宜，因為這個水平標准將是不可持續的。

對社會的衝擊

上述報告是《全球疾病負擔》分析報告的一部分。該報告認為，受影響的國家需要考慮增加移民，但這種做法本身可能會產生新的問題。或者，實行鼓勵婦女生育更多孩子的政策，但這種做法又往往會以失敗告終。

報告作者默裏教授認為："按目前的趨勢走下去，兒童越來越少，而65歲以上的人口越來越多，這種狀況很難以維持全球社會現狀。"

Image caption 實現和平發展的非洲和較貧困的國家出生率高居全球前列。

他說："大家想想，一個社會裏祖輩白髮人多於孫輩的兒童，這對社會結構和經濟生活會帶來各方各面的巨大影響。"

他說："我認為日本非常清楚這個問題，他們正面臨著人口下降的問題，但我認為它還並沒有衝擊到西方許多國家，因為低生育率的問題被吸收外來移民緩解。"

他說："但從全球範圍通盤來看這個問題，引進移民並非可行的解決方案。"

雖然這種變化可能會對社會構成各種挑戰，但出生率下降對全人類來說，有其環境保護方面的意義。

中國的國策變化與人口困境

中國大陸人口從1950年的大約5億人口飛速增長到1980年的約10億人口。從1980年到2018年近40年期間，雖然中國實施了嚴格的獨生子女政策，但人口仍然又增加4億，增長到目前的約14億總人口。

但中國也面臨著低生育率的挑戰，2017年的生育率不足1.5%。中國已經於2015年廢除獨生子女的計劃生育政策，全面二孩政策於2016年1月1日起正式實施。

發達國家需要2.1的生育率的原因，是因為並非所有的孩子都能活到成年期，男嬰的出生率略高於女嬰。

Image caption 目前普遍預測認為，中國大陸總人口仍將繼續保持增長，於2030年前後達到大約14.5-15億人的峰值，但60歲以上的老人將佔總人口的1/4的比例。

但是在中國，上述報告顯示，中國存在著較嚴重的新生兒男女性別失衡的問題，平均每100名女孩出生的同時，117名男孩出生，這意味著仍可能存在"非常嚴重的性別選擇性墮胎甚至是殺害女嬰的可能性"。

2017年11月，世界經濟論壇發佈的《2017年全球性別差距報告》顯示，在女性"健康與生存"指標上，全球144個經濟體，中國排倒數第一。

由於人口老齡化等原因，中國城市近年開始出現勞動力短缺現象。雖然實施了"二孩政策"，但因為經濟壓力、教育程度上升，如同西方國家一樣，中國大城市很多年輕人仍晚婚晚育，甚至不願生孩子。

一些專家呼籲，中國大陸應該全面開放"三孩政策"，以維持人口數量不下跌。

目前普遍預測認為，中國大陸總人口仍將繼續保持增長，於2030年前後達到大約14.5-15億人的峰值，但60歲以上的老人將佔總人口的四分之一的比例。