圖片版權 EPA/YURI KOCHETKOV Image caption 用菲爾比名字命名的路口位於莫斯科外圍，距離俄羅斯外國情報局(SVR)的辦公園區很近。

莫斯科用冷戰期間著名的英國雙面間諜菲爾比的名字命名一個廣場，《每日電訊報》說，這似乎是對斯克里帕爾（Sergei Skripal）事件發生後對英國發出的挑釁。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）是俄羅斯總統普京的政治盟友，他要求將該市西南的一個路口命名為菲爾比廣場。周二莫斯科政府網站上發表了這個這項命令。

英國媒體報道說，有當地居民對這個決定感到意外，因為菲爾比從來沒有在那個地區生活過。市政廳發言人也拒絶解釋為什麼選中了那個地方。

此前不久，俄軍總參情報部情報總局格魯烏(GRU)被認定在今年3月策劃了對斯克里帕爾的刺殺行動。在英國鎖定了兩名刺殺嫌疑人後，首相特雷莎·梅發誓要打擊俄羅斯軍事情報部的活動能力。

斯克里帕爾中毒案

圖片版權 Reuters Image caption 3月67歲的俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾上校和他的女兒33歲的尤利亞在英格蘭的索爾茲伯里神經毒劑中毒，英國指責俄羅斯情報人員試圖謀殺這兩人。

67歲的斯克里帕爾上校和他的女兒33歲的尤利亞神經毒劑中毒後被搶救過來。斯克里帕爾曾是格魯烏的高級軍官，他因為向英國軍情六處出賣情報在2006年被判監禁。2010年在間諜交換中獲釋。

據俄羅斯的消息說，斯克里帕爾1995年被英國情報部門招募。2004年斯克里帕爾在俄羅斯被捕，他被以「嚴重叛國罪」的指控定罪，被判13年監禁。

2010年7月，斯克里帕爾和其他3名被控犯有間諜罪的俄羅斯人被用來交換在美國被捕的被指從事間諜行動的俄羅斯人，那是當時美俄間諜互換計劃的一部分。BBC報道說，英國堅持把斯克里帕爾列入間諜交換名單中。

2011年，斯克里帕爾移居英格蘭西南的索爾茲伯里小鎮。捷克情報部門的消息人士對BBC透露，斯克里帕爾在英國定居後可能一直向西方國家的間諜機構通報俄羅斯在海外的間諜活動。

Image caption 菲爾比時劍橋5諜當中向蘇聯傳遞情報最成功的一位，劍橋間諜網其它成員有麥克萊恩， 伯吉斯，布朗特和凱恩克洛斯。他們都是在1930年代在劍橋被蘇聯招募。

英國劍橋五諜

據認為菲爾比時劍橋五諜當中向蘇聯傳遞情報最成功的一位，劍橋間諜網其它成員有麥克萊恩， 伯吉斯，布朗特和凱恩克洛斯。他們都是在1930年代在劍橋被蘇聯招募。

菲爾比在1940年加入英國情報機構，後來成為反間諜部門的負責人。但是菲爾比被懷疑協助伯吉斯和麥克萊恩潛逃到莫斯科，因此他在1951年辭職。

1963年菲爾也成為變節者逃往蘇聯，他先獲得政治庇護，後來又入籍成為蘇聯公民。因其傑出的情報工作貢獻1965年菲爾比獲得蘇聯授予的列寧勳章。

1988年菲爾比在76歲的時候在莫斯科去世。他被安葬在孔策沃烈士公墓，同蘇聯的其他英雄埋葬在一起。

菲爾比叛逃到蘇聯後一直在莫斯科市中心居住，距離現在以他名字命名的路口很遠。這個路口位於莫斯科外圍，距離俄羅斯外國情報局(SVR)的辦公園區很近。

俄羅斯外國情報局(SVR)的網站上專門有一頁紀念菲爾比，該局現在是這位英國間諜遺產的繼承者。之前在莫斯科一個藝術館為菲爾比肖像節目典禮時，俄羅斯外國情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）還去那個典禮發表了講話。

圖片版權 BBC/CTVC/Teresa Cherfas Image caption 菲爾比在莫斯科娶的妻子盧菲娜在他去世後回憶說,菲爾比常借酒消愁，排遣孤獨和鬱悶。

退役間諜的困境

間諜叛逃或在交換間諜中獲釋後往往都會遇到很多困難。雖然菲爾比沒有成為暗殺目標，最後得以善終，但他在莫斯科的生活並不快樂。

一位熟知菲爾比的前克格勃官員曾對BBC記者說，菲爾比到蘇聯後沒有得到充分施展才華的機會，克格勃讓他從事培訓新職員的工作，給他的生活增加一些目的感，讓他感到自己有價值。

他後來在莫斯科娶的妻子盧菲娜在他去世後回憶說，菲爾比在莫斯科的經歷令他「在很多方面感到失望」，他看到人們在受苦，但是他一直安慰自己說，「理想是正確的，只是被錯誤地執行了。」

據《紐約時報》報道，盧菲娜說，菲爾比常借酒消愁，排遣孤獨和鬱悶，他在1960年代曾經試圖割腕自殺。