你的器材不支持播放多媒體材料 蜘蛛俠是如何來的？ 漫威之父史丹‧李（Stan Lee）在2012年的時候，向記者分享《蜘蛛俠》的創作來源。

著名美國漫畫家斯坦‧李（Stan Lee，又譯史丹李）日前在洛杉磯一家醫院逝世，終年95歲。他創作的英雄人物都有超能力，但平日與普通人一樣要面對生活上的各種問題。這種風格，引起了全球各地讀者的共鳴，也讓作品風靡全球。

斯坦‧李的想像力創造了許多廣為世人所知的漫畫人物，包括綠巨人（Hulk ，又譯變形俠醫）、鋼鐵俠（Iron Man，又譯鐵甲奇俠）、夜魔俠（Daredevil）、神奇四俠（Fantastic Four）等，都是他筆下的創作。

這些人物後來更慢慢變成不同電影和電腦遊戲的主角，令斯坦‧李所屬的漫威漫畫公司（Marvel Comics）從一家漫畫印刷公司的小部門，搖身一變成為一家多媒體大企業。斯坦‧李在這個過程中功不可沒。

斯坦‧李近年受肺炎等一連串疾病困擾，周一（11月12日）病逝。他的女兒瓊塞莉婭（JC Lee）接受美國媒體訪問時形容，她的父親是「最偉大的、最得體的」人。她又說，自己的父親生前感覺自己「有責任為粉絲繼續創作」。

圖片版權 AFP Image caption 斯坦‧李的真名是利伯曼（Stan Lieberman）。

「江湖上有金庸，超級英雄宇宙有斯坦‧李」

華特迪士尼主席羅伯特·艾格（Bob Iger）在斯坦‧李逝世後發表聲明，形容斯坦‧李「本身就是個超級英雄人物」，又說他性格善良，與「他的想像力不相伯仲」。

多個曾經參與斯坦·李電影的演員先後都發文悼念他。其中，曾參加拍攝X戰警（X Men，又譯變種特攻）的澳大利亞演員傑克曼（Hugh Jackman）稱讚，斯坦‧李是「超級英雄宇宙內一般創新的力量」。

曾參與美國隊長（Captain American）拍攝的美國演員克里斯·埃文斯（Chris Evans）在推特發文說，斯坦‧李「多年來給年青和年長的觀眾不同的歷險、讓他們從自己的生活中抽離、帶來暢快、創新、靈感、力量、友誼和歡樂。他展現了愛和善良，會許多人的生命中帶來深遠的影響」。

許多中港台網友分別都在社交網站上，發文悼念斯坦‧李。有中國網友把斯坦‧李逝世的消息，跟早前逝世的香港武俠小說家金庸串連起來。有網友留言說：「江湖上的英雄剛走，宇宙的英雄也走了。」

圖片版權 WEIBO Image caption 斯坦李工作室的官方新浪微博帳號發出悼念訊息，不足七小時內已經有數萬網友關注，另外有萬多則留言。

「告別作」變成成名作

斯坦‧李是移民到美國的羅馬尼亞人後代，1922年在紐約一個基層家庭出生。他事業生涯的開端在漫威漫畫前身Timely Publications的漫畫部門工作，到18歲時已經晉升至漫畫編輯。

斯坦‧李事業之初創作的漫畫主題，離不開給年輕觀眾看的簡單罪案、恐怖和西部牛仔故事。他在40時一度想放棄漫畫，妻子其後說服他在放棄之前，創造一些他一直都想創造的漫畫人物，作為他的告別作。

最後，斯坦‧李和搭檔傑克科比（Jack Kirby）在1961年創作了《神奇四俠》。在他們的筆下，這四名太空人受輻射感染後獲得了超能力，但他們同時各有自己的性格，也有自己的困難，例如他們四人之間會吵架、甚至與各自的父母也會有爭執。

這引起許多讀者的共鳴，《神奇四俠》從斯坦‧李的告別作變成了他的成名作，漫畫的黃金年代從此開始。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯坦‧李創作了許多膾炙人口的漫畫人物，深受全球年青人歡迎，粉絲當中也不乏成年人。

有超能力的英雄「不代表沒有煩惱」

過了沒多久，斯坦‧李創作了蜘蛛俠，那個可以從手噴出蜘蛛絲飛檐走壁的英雄人物。蜘蛛俠有許多超能力，但與普通人一樣，他也會在工作時遇到麻煩，也會跟女朋友吵架。

斯坦‧李接受BBC訪問時曾經形容，蜘蛛俠是位英雄，也有超能力，但「那不代表他沒有煩惱」。

而他筆下的綠巨人、索爾（Thor，又譯雷神奇俠）和鋼鐵俠等等漫畫的主題，都離不開濫藥、偏執、社會不公等議題。

許多漫威漫畫的角色都是破格的創新，例如黑豹是第一個美國主流漫畫的黑人主角、夜魔俠是位盲人等。數年前，北星（Northstar）更成為首份公開同性戀的美國漫畫人物。

圖片版權 Getty Images/Mat Szwajkos

從漫畫到銀幕

斯坦‧李在2001年創辦了POW！娛樂公司，把自己創造的英雄人物搬到大銀幕去，大受好評。其中，第一部蜘蛛俠電影在2002年上影，續集也在2004年上影，全球票房收入合共達16億美元，這還不包括DVD和相關產品的收入。

美國隊長的電影版也不遑多讓，電版由克里斯·埃文斯主演，票房收入達22.4億美元。而由小勞勃道尼（Robert Doweney Jr.）主演的鋼鐵俠票房收入也達到24億美元。漫威漫畫的吸引力在全球無人能及。

粉絲尤其喜歡的，是斯坦‧李許多時候會在自己的電影短暫客串。

斯坦‧李創作漫畫的同時也會充份表揚其他漫畫家，漫威漫畫旗下的其他漫畫家包括傑克科比、弗蘭克米勒（Frank Miller）、羅米塔（John Romita）各自都成為了十分成功的漫畫家。

漫威漫畫最高峰時期每年售出5000萬本漫畫，而斯坦‧李在1971年離開漫威漫畫前，他都負責設計公司每本漫畫的封面設計。

他2016年接受英國傳媒訪問時透露，他每次到漫畫節的時候都會有粉絲問他：哪種超能力最厲害？而他每次都會回答「運氣」。他解釋說：「因為如果有運氣，那麼事事都會如你所願。」