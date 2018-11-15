中美貿易戰、南海問題陰霾下的東盟會議

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第33屆東盟峰會（ASEAN）正在新加坡舉行，雖然中美不是成員國，但各自派人出席，在中美貿易戰陰霾下，外界把會議的關注焦點放在貿易議題上。

中國總理李克強13日在一個講座上表示，希望明年與15個國家簽訂「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP），推進區域內的經濟合作，並尋求在三年內，與東盟國家完成有關《南海行為凖則》的磋商。

有觀察人士和日本媒體認為，簽署「區域全面經濟伙伴關係協定」能夠抗衡美國的保護主義，但由於該協定的相關國家之間存在分歧，能否順利達成共識仍有待關注。

抗衡保護主義

東盟成立於1967年，有十個東南亞的成員國，包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、緬甸、越南、老撾、文萊和柬埔寨，是推進區域合作的平台。是次峰會除了成員國以外，中國、美國、印度、俄羅斯和日本等也派人出席。

中國總理李克強12日（周一）起訪問新加坡，出席東盟－中國（10+1）領導人會議、東盟－中日韓（10+3）領導人會議及東亞峰會。

經貿及南海問題是會談重點。新加坡總理李顯龍在開幕時就明言，東盟國家要更加團結，面對挑戰，堅守多邊主義原則。

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李克強在一場講座中發表了有關經貿的發言，再次重申中國在貿易的主張。他說，中方主張自由貿易，貿易如果不公正不公平，是不可能持續的，而在全球化進程和自由貿易出現的問題，應以發展的眼光去看待，以推進改革的方式去解決，但不能違背多邊主義和自由貿易的基本規則，更不能另起爐灶。

李克強強調，有關會議將進一步推動中國和東盟關係的發展，並希望能在2019年完成「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）的談判。他說，今年談判已取得實質性進展，中方會採用互利、靈活的態度同各方繼續推進談判。

RCEP包括東盟十國、中日韓、印度及澳洲，將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，協定提倡成員國互相開放市場，形成區內經濟一體化，希望整合共同市場吸引外資，提高區內國家在國際市場的競爭力。

日本共同社報道，這份協定被視為可以對抗保護主義的核心，但過去5年談判沒有重大進展，報道引述談判消息人士說，印度不想大幅削減關稅，日澳希望在電子商務上有更高水平的共識，特別是在保護知識產權的問題上，各方仍然有所分歧。

香港智明研究所研究總監許楨認為，中國較先進的技術、貨物及服務在進入西方或日本較完善的經濟體時，會遇上政治、經濟和技術上的障礙，但東盟國家對中國投資進入其市場，並不太抗拒。這份協定有助中國升級轉型，可以找一些周邊國家率先「試水溫」，先向這些國家出口有少許科技水平的產品，而這些中小型的市場，或有助緩解中國經濟下行壓力，亦可以在輿論聲勢上，提振依賴出口的中國企業的信心。

他說，中美貿易戰警醒了中國在貿易上有一些承諾沒有做到，如果從中反省和改革，有可能令中國重建與東盟國家的互信。

圖片版權 CNS Image caption 中國與東盟上月在湛江首度組織海上聯合軍演。

南海問題

另一會議焦點是南海問題。中國總理李克強說，當前南海局勢趨穩趨緩，爭取未來3年完成《南海行為凖則》磋商，助力地區和平與發展。

中國與東盟在8月已經就單一協商文本草案達成共識，談判以這份草案為基礎。

新華社當時報道，這份文本提議，海域內各國應共同舉行聯合軍演，並堅持區域外的國家不得參加，被觀察人士形容是針對美國，想把美國勢力趕出南海。

菲律賓總統杜特爾特對菲律賓媒體表示，《凖則》是希望中國告訴東南亞國家，在該處如何避免衝突，包括和平解決紛爭、自我克制及確保船隻及飛機，可按國際法有航行自由，菲方已做好凖備，希望透過談判盡早有共識。

「我想告訴中國，我們要不惜一切代價完成《南海行為凖則》，你現在在該處，佔領了那兒，告訴我們應該有哪條航線可以用，」杜特爾特說。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國與菲律賓飛機過南海，中方警告大不同

但美國也有可能是影響《凖則》認受性的因素。

9月30日，美軍一艘驅逐艦「迪凱特」號現身南海爭議島礁附近海域，並進入中國聲稱擁有主權的南沙群島南熏礁和赤瓜礁12海里範圍內，「迪凱特」號艦長稱中國驅逐艦靠近美艦船頭，相距僅41米，迫使「迪凱特」號「採取技術動作以防撞擊」。

這是美國軍艦6個月內駛入有關範圍。美軍稱行動符合國際法，中國國防部指美軍嚴重威脅中國的主權和安全。

早前舉行的中美外交與安全對話，美國防長馬蒂斯重申美國的觀點，認為美國可以繼續在國際法允許的範圍內航行、航海，美國對一個開放而自由的太平洋的追求是不可動搖的。

但中國國務委員楊潔篪反駁稱，任何國家都不應該以任何借口在這個地區搞軍事化。在這個地區，並不存在所謂妨礙自由航行的問題。

智明研究所總監許楨認為，南海附近與東北亞有分別，該區不見有國家會充當美國的「代理人」，所以能否就《凖則》達成協議主要取決中國、菲律賓、越南和印尼關係上會否存在暗湧，如果各國在經濟、民生上有基礎互信，達成協議不是不可能的任務。