歐洲各國生活百態大PK 引發網友調侃

圖片版權 Getty Images Image caption 英國男性善豪飲，女性也不甘落後。

英國與歐盟的脫歐「離婚」談判似乎到了臨界點。在此關鍵時刻，歐盟公布了一組趣味統計數據，呈現了歐盟各國百姓「輕鬆好玩」的生活百態。

例如，根據其中的一些數據稱身材最妙條的當屬意大利女郎。她們修長妖嬈，要想讓她們穿運動鞋跟要殺了她們一樣。而最懶惰的男人應該是希臘漢子。他們寧願別人把自己所有牙齒都拔掉也不願意拿起簸箕幹活。

但如果說哪國人的酒興最好，那麼大英帝國的臣民們當仁不讓。

當然，有些數據確實證實了一些人們平時對歐洲各國男女的總體印象。但同時另一方面，也證明有些說法完全是無稽之談。

歐盟統計局的數字還顯示，每天最不太可能吃水果和蔬菜的是荷蘭人。而婦女權利地位最高的是一些前蘇聯國家。葡萄牙人是最不愛讀書的人。

歐盟統計局的報告發現，只有35％的匈牙利人願意做飯和家務活。相比之下，70％的拉脫維亞人和67％的英國人愛做飯和幹家務。

甚至，有一家報紙把匈牙利稱為「歐洲最懶的國家」。但其實，還有比匈牙利更懶的。據悉，只有大約12％的克羅地亞男人喜歡幹家務。

希臘也是大男子主義國家，因為在希臘85％的女性承擔家務雜活，男人只有16％願意每日忙於家裏的雜務，兩性之間家務分工差別巨大。

意大利則緊隨其後，做家務的女性佔81％，男性只有20％。

誰最愛運動？

說到運動，你猜到了嗎？北歐人是歐洲各國中的「運動健將」。超過半數的丹麥人、芬蘭人以及瑞典人可以達到每周150分鐘的推薦運動量。而羅馬尼亞人當中，只有十分之一的人能做到。英國人在這方面在歐洲各國中屬於中等偏上。

Image caption 健身很重要，北歐人做的最好。英國人屬中等偏上。

但最讓人不可思議的是意大利人，因為根據數據顯示， 意大利人是歐洲各國中最不愛運動者，但另一方面意大利人又是歐國人中最苗條的（無論男女）。65％的意大利女性和47％意大利男性的BMI（身高與體重指數）在正常範圍之內（19－25）或是偏低。

英國男子最能豪飲，英國超過一半的男性每周至少喝一次酒。英國女性也不甘拜下風。她們也經常喝點。

有趣的是，至少從表面數字上看更加自由的西歐在賦予女性權利方面好像不如一些前蘇聯國家。比如，在拉脫維亞、波蘭以及斯洛文尼亞這幾個國家40％以上的管理人員是女性，英國女性經理佔36％。德國、丹麥和盧森堡的這一比例分別是29％、27％和19％。

網友趣評

最有意思的是一些英國網友對歐盟這組數字和報告的評論，他們甚至似乎回答了其中的一些迷思，儘管他們的觀點並非具有權威性。

以下是一些節選：

一位署名Budu Guy的網友說，意大利人苗條是因為他們吃得少。但人家吃得更健康、新鮮，而且食物更好吃。

Image caption 曾是法國第一夫人的卡拉·布魯尼是意大利血統

一位叫Joebananas的網友說，他在1970年代曾在德國居住過。據他觀察，德國人沒有往家裏送牛奶的服務，但卻有快遞啤酒到家門口的服務，而且啤酒比牛奶還便宜。

署名為Eduard的網友說，「這是我看到過的最愚蠢的統計數據。說匈牙利人最懶，但匈牙利人可比法國人和德國人工作時間更長。」

他接著說，之所以前共產東歐國家女性管理人員比例高，部分是文化原因，另外一部分是因為經濟原因，例如國家兒童福利好。還有一個因素是他們的男性公民太愛喝伏特加烈酒，因此要麼早亡、要麼病得無法工作，根本等不到退休年齡。如果婦女不努力工作得到提升，等待她們的是貧窮。

還有一名網友問，為啥沒有性方面的統計呢？

The Baron網友說，這組統計數據讓他很惱火，他說發表這樣的數據似乎就是想讓人們「吵架」。

但署名Nicholas Gaunt的網友勸他說：「別太當真，這不是很好玩嗎！放鬆一下，喝兩口。不是說我們最善飲嗎。」