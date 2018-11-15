圖片版權 Warner Bros Image caption 你有想過，皮卡丘（比卡超）如果出現在現實世界裏，應該就是這樣毛茸茸的嗎？

在風靡超過20年的「精靈寶可夢」（Pokemon，曾譯「寵物小精靈」）系列當中，皮卡丘的形像早已深入人心，但是即將上映的真人版電影預告片卻令一些忠實粉絲坐不住了。

《精靈寶可夢：大偵探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）的預告片顯示，主角皮卡丘（比卡超）身上是厚厚的黃色毛髮，一些粉絲指這一形像既滑稽又令人作嘔。

雖然根據原作，皮卡丘本來就是毛茸茸的，只不過，這是人們第一次看到正式以3D真實效果示人的皮卡丘。

很多粉絲都喜歡這種視覺效果真實的毛髮。

圖片版權 The Pokemon Company/4Kids Entertainment Image caption 皮卡丘的蛻變：第一款電子遊戲中的皮卡丘，以及早期美術作品和第一版電影動畫片中的形像。

圖片版權 THE POKEMON COMPANY/NINTENDO Image caption 即將推出的《精靈寶可夢Let's Go 皮卡丘》遊戲當中，皮卡丘的毛髮呈現得並不明顯，只是那一撮「劉海」較為突出。

圖片版權 AFP Image caption 過去，皮卡丘也曾以毛絨質地示人。

1996年，第一款「精靈寶可夢」遊戲在日本發行，主角皮卡丘從此誕生。

該遊戲很快就成為了席捲全球各地的流行現象，後來也成為史上最熱銷的娛樂產品系列之一。

皮卡丘是一隻會放電的鼠精靈。在動畫版系列當中，也曾經顯示過這是一隻毛茸茸的精靈，只不過動畫版形像對毛髮的呈現較為隱晦。

華納兄弟（Warner Bros）電影公司出品的第一版官方授權電影裏，將「精靈寶可夢」當中的角色放置在現實世界場景裏。

皮卡丘的角色由《死侍》（Deadpool）系列的演員瑞恩·雷諾茲（Ryan Reynolds，賴恩·雷諾士）配音。在過去的日本版系列當中，皮卡丘的聲音一直來自日本女聲優大谷育江。

在中國大陸新浪微博上，「皮卡丘有毛」成為了一個話題，網友們表示驚奇，但同時又覺得合理：

圖片版權 Sina Weibo

圖片版權 Sina Weibo

一些網友表明，粉絲依然是粉絲：

圖片版權 Sina Weibo

類似的討論在推特（Twitter）上同樣出現：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TheJWittz Why do the hairy Detective Pikachu models gross me out so much??? pic.twitter.com/kowt5KBIKH — Joshua Wittenkeller (@TheJWittz) 2018年11月12日

（推特網友：這只大偵探皮卡丘樣子怎麼這麼叫我作嘔？？？）

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MinusWorld Detective Pikachu looks utterly grotesque but I think I actually want to see it. The fact that a Pokémon movie exists in that form is utterly baffling to me, I can’t not see how far they went with it. — Ollie Jameson (@MinusWorld) 2018年11月12日

（《大偵探皮卡丘》看起來滑稽到了極點，但我想我還是想看。其實「精靈寶可夢」電影以這種形式出現令我非常不理解，我覺得這個系列走不了多遠。）

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BeyondGhibli Really digging how the Detective Pikachu movie doesn't look like its playing it safe, at all. Those 'realistic' designs are so gross and unexpected - and I absolutely love it. Can't wait to see how freaky they get with this licence! — Joe O'Connell (@BeyondGhibli) 2018年11月13日

（《大偵探皮卡丘》這麼有冒險精神，真是醉了。這些「真實」的設計真是難看而又出人意料——但是我愛死了。很想看看他們這個系列搞下去能有多變態。）

雖然很多粉絲都對電影版裏過份真實的審美取向頗有微詞，但是也有一些人指出，它只不過是呈現了精靈寶可夢角色在現實世界中應有的樣子。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @adamillerrr Anybody who wants there hyperealistic animated version of this to be hairless is wrong. You do realize how gross that hair floop would look as a fleshy mass right? Thank god they added fur in Detective Pikachu! pic.twitter.com/kqHs9Dvai9 — Adamiller (@adamillerrr) 2018年11月12日

（想看這只精靈光禿禿真實版的人都錯了。你們應該知道那一撮毛如果變成一坨肉會有多噁心吧？感謝上帝他們在《大偵探皮卡丘》裏加上了毛髮！）