《精靈寶可夢：大偵探皮卡丘》裏毛茸茸的寵物小精靈引粉絲批評
在風靡超過20年的「精靈寶可夢」（Pokemon，曾譯「寵物小精靈」）系列當中，皮卡丘的形像早已深入人心，但是即將上映的真人版電影預告片卻令一些忠實粉絲坐不住了。
《精靈寶可夢：大偵探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）的預告片顯示，主角皮卡丘（比卡超）身上是厚厚的黃色毛髮，一些粉絲指這一形像既滑稽又令人作嘔。
雖然根據原作，皮卡丘本來就是毛茸茸的，只不過，這是人們第一次看到正式以3D真實效果示人的皮卡丘。
很多粉絲都喜歡這種視覺效果真實的毛髮。
1996年，第一款「精靈寶可夢」遊戲在日本發行，主角皮卡丘從此誕生。
該遊戲很快就成為了席捲全球各地的流行現象，後來也成為史上最熱銷的娛樂產品系列之一。
皮卡丘是一隻會放電的鼠精靈。在動畫版系列當中，也曾經顯示過這是一隻毛茸茸的精靈，只不過動畫版形像對毛髮的呈現較為隱晦。
華納兄弟（Warner Bros）電影公司出品的第一版官方授權電影裏，將「精靈寶可夢」當中的角色放置在現實世界場景裏。
皮卡丘的角色由《死侍》（Deadpool）系列的演員瑞恩·雷諾茲（Ryan Reynolds，賴恩·雷諾士）配音。在過去的日本版系列當中，皮卡丘的聲音一直來自日本女聲優大谷育江。
在中國大陸新浪微博上，「皮卡丘有毛」成為了一個話題，網友們表示驚奇，但同時又覺得合理：
一些網友表明，粉絲依然是粉絲：
類似的討論在推特（Twitter）上同樣出現：
（推特網友：這只大偵探皮卡丘樣子怎麼這麼叫我作嘔？？？）
（《大偵探皮卡丘》看起來滑稽到了極點，但我想我還是想看。其實「精靈寶可夢」電影以這種形式出現令我非常不理解，我覺得這個系列走不了多遠。）
（《大偵探皮卡丘》這麼有冒險精神，真是醉了。這些「真實」的設計真是難看而又出人意料——但是我愛死了。很想看看他們這個系列搞下去能有多變態。）
雖然很多粉絲都對電影版裏過份真實的審美取向頗有微詞，但是也有一些人指出，它只不過是呈現了精靈寶可夢角色在現實世界中應有的樣子。
（想看這只精靈光禿禿真實版的人都錯了。你們應該知道那一撮毛如果變成一坨肉會有多噁心吧？感謝上帝他們在《大偵探皮卡丘》裏加上了毛髮！）