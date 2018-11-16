APEC峰會巴新登場 中國想從太平洋得到什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 一名頭插中國國旗的巴布亞新幾內亞兒童凖備迎接習近平的訪問。

巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）最近熱鬧非凡。在街頭隨處可見的中國國旗映襯下，百餘名中國華僑和當地兒童舉著橫幅歡迎中國國家主席習近平前來訪問。

這是11月17日開始的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的前奏。這座一度在國際上默默無聞的太平洋港口城市聚集了包括中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三和美國副總統彭斯在內的數十名政要。

巴布亞新幾內亞一度被認為是最不可能舉辦國際會議的地方，這里約40%的人口每天生活費不足1美元，首都莫爾茲比港因為犯罪橫行，更是被《經濟學人》評價為「世界上最不適合居住的城市」。

但時過境遷，這裏似乎瞬間成為各大國關注的中心。這其中，當然少不了中國的身影。

中國雄心

莫爾茲比港坊間最近流傳著一則笑話，講的是中國人如何同意出資修建莫爾茲比港的主要街道。

巴布亞新幾內亞總理彼得·奧尼爾不久前訪問中國，他對中國國家主席習近平說，他非常希望莫爾茲比港能擁有一條橫貫市中心的寬闊大道。

「習近平說，沒問題，只要告訴我要多寬。像我們這一樣，能讓坦克經過的夠了嗎？」

這則黑色笑話只是最近莫爾茲比港流傳的關於中國投資軼事的一個小例子，但它無疑反映出北京對這裏日益增強的影響力。

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圖片版權 Getty Images Image caption 2018年11月16日，巴布亞新幾內亞兒童手舉中國和巴新國旗，歡迎習近平訪問。

峰會開始之際，BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）來到巴布亞新幾內亞。乘車兜風時，導遊向她介紹了中國為此次峰會舉辦做出的汗馬功勞：當地的道路、場館，甚至公交車站都是用中國人的錢修建的。

這些不僅僅是為了APEC峰會。

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）最近的研究顯示，過去10年，中國在太平洋地區的援助和投資規模大幅增加。

根據該研究所的太平洋地區援助地圖，2016年，中國對巴布亞新幾內亞的援助額約2083萬美元，但在一年後，這個數字翻了三倍。

相比之下，2011到2016年間，美國在該地區的支出下降了三分之二。

作為巴布亞新幾內亞的前殖民統治者，澳大利亞在該國的投入仍遠高於中國。據統計，巴布亞新幾內亞70%的援助都來自於澳大利亞。

據聯合國統計，巴布亞新幾內亞是亞太經合組織中最貧窮的成員，約40%的人口每天生活費不足1美元。首都莫爾茲比港有30萬人，但近一半人住在棚戶區。

當地人對BBC說，澳大利亞在該國教育等領域的投資由來已久，此外還提供相關培訓以改善治理水平。

與此同時，中國的投資主要集中於基建領域。巴布亞新幾內亞表示，這正是該國所急需的。

圖片版權 EPA Image caption 據聯合國統計，巴布亞新幾內亞是亞太經合組織中最貧窮的成員

「中國已經為我們修建了道路和橋樑，他們將繼續這樣做，」巴布亞新幾內亞商業委員會執行主任杜韋裏·埃納奧（Douveri Henao）對BBC說。

「不僅僅是在巴布亞新幾內亞。他們的雄心遍布整個太平洋。」

新加坡國立大學東南亞研究所所長伊蒂·亞伯拉罕（Itty Abraham）對BBC中文說，自習近平上台並鞏固權力以來，中國在東南亞和南太平洋的投資從未間斷。

「中國利用基礎設施投資和貸款在世界各地，特別是亞太地區創造和加強影響力。這種影響在小國和貧窮國家尤為明顯，」伊蒂·亞伯拉罕說。

澳大利亞上周承諾將成立10億美元太平洋基金，為太平洋島國基礎建設提供補助與長期貸款資金，這被認為直指中國在太平洋日益增長的影響力。

中國當局表示，對南太平洋國家的投資和援助是良性的。「中方無意去動任何國家的奶酪，而是致力於把合作的蛋糕共同來做大，」中國外交部副部長鄭澤光本周說。

但對中國在巴援助和投資政策持批評態度的人士表示，中國資金的問題在於其支付方式和流向方面沒有透明度。

造成這一部分問題的原因，是巴布亞新幾內亞自身的管理缺乏，以及政府高度腐敗。另一個問題是中國政府經常先出現金，再發現問題。這往往導致資金浪費和不必要的項目產生，諸如醫療保健等該國更急需的項目卻無法得到滿足。

背後原因

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平抵達巴布亞新幾內亞。他將於11月17日出席亞太經合組織領導人非正式會議。

BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）報道說，中國當局在太平洋地區的投資背後，是經濟和外交的雙重考量。

從經濟因素上來看，巴布亞新幾內亞擁有包括稀土和礦產在內的諸多自然資源。此外，該國天然氣和石油資源也十分豐富，光目前已探勘的兩大油田儲量就達到4億桶。

在外交層面，台灣在全球17個邦交國中，有6個都是太平洋島國。分析人士表示，中國正有意對太平洋島國施加更大的影響。

這兩者反映的，是中國的長期戰略雄心。

「你現在看到的是援助的地緣政治化，」洛伊國際政策研究所研究員喬納森·普裏克（Jonathan Pryke）說。

「澳大利亞和美國等國最大的擔憂是，北京的終極目標是未來20到30年內，在太平洋的某處建立一個永久性軍事基地。這就是為什麼華盛頓和堪培拉會對北京在太平洋日益增長的影響力憂心忡忡。」

圖片版權 Getty Images Image caption 為確保APEC峰會安全舉行，澳洲派出F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、電子傳感飛機，將在摩爾斯貝港上空巡邏，可進行直升機起降的澳洲皇家海軍兩棲攻擊艦「阿德雷德」號和其它幾艘軍艦將負責海上安全。

巴布亞新幾內亞距離馬里亞納群島幾千公里，而那裏坐落著美國在太平洋最主要的軍事基地——關島海軍基地。

美國國防部最近一份關於中國的軍力報告稱，中國軍隊想突破第一島鏈進行軍事行動完全有可能。中國或將「展示打擊美國及其盟友和西太平洋軍事基地的能力，包括關島。」

儘管包括普裏克在內的多名分析人士實際上並不相信這種情況會發生，但這足以讓美國和澳大利亞更加關注太平洋。

這便是為什麼不僅中國向巴布亞新幾內亞一擲千金，美國、澳大利亞和日本在出席APEC峰會時，也都為這個太平洋島國凖備了豪禮的原因。

巴布亞新幾內亞已成為中國與西方爭奪經濟和政治影響力的最新戰場。