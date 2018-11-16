英國脫歐：梅首相攘外首先要安內

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相特里莎·梅在面對大臣辭職、黨內挑戰的情況下，又開新聞會又上媒體講話，堅持不退讓。

英國首相特里莎·梅在宣佈政府內閣批准脫歐草案後，內閣重臣相繼辭職，議員挑戰首相領導位置，但她堅持不退讓。她能否擊退黨內挑戰？

在2018年瑟颯秋風之中，英國和歐盟的脫歐談判因為英國國內政壇風波經歷著一場過山車式的震蕩。

重臣辭職

前腳，經過5個小時的馬拉松式內閣會議討論後，英國首相特里莎·梅剛剛宣佈表示，政府內閣達成一致，通過脫歐草案，與此同時歐盟方面也立即積極表示回應。

後腳，不到半天工夫，內閣重臣相繼辭職。

梅首相親選的英國脫歐事務大臣多米尼克·拉布宣佈辭職。隨即，就業與養老事務部的女國務秘書（相當於副部長）艾絲特·麥克維均以辭職抗議梅政府提出的上述脫歐草案，他們表示根本原因是他們認為脫歐草案不能維護英國國家利益。

政府內還有至少5名副部至司局級的英國政府官員加入這批辭職潮，包括英國政府脫歐事務部的國務大臣、北愛爾蘭事務國務大臣、議會事務國務秘書助理等。

黨內挑戰

在大臣辭職潮出現之際，英國執政的保守黨內一些影響力很大的議員公開呼籲要在黨內推翻梅首相的領導地位。

當年，英國著名的鐵娘子撒切爾就是在保守黨內發動了對其不信任投票通過後，黯然下野。

媒體評論認為的保守黨內"硬脫歐"派領導人物、現任歐洲研究會主席雅各布·里斯-莫格已公開呼籲保守黨的315名下院議員投票反對脫歐協議草案。他已經呼籲保守黨內啟動對梅首相的不信任投票，一些保守黨議員公開響應。

莫格在其遞交給保守黨領導機構的對於首相梅的"不信任投票"申請中表示，政府目前提交給歐盟的脫歐協議沒有達到人民的期望，無論是對北愛爾蘭地區問題，還是關稅同盟內的兜底協議，都與英國脫歐初衷不符，將使英國深陷泥潭。

首相的堅持與脫歐大臣人選

雖然失去脫歐事務大臣拉布對梅來說是一個重大打擊，但梅首相堅持不退讓。面對大臣辭職潮，她召開記者會，上媒體發表講話，強調目前提出的脫歐協議草案是最符合英國人民利益。對於要求她下台的呼籲，她表示，她正在落實人民要求的脫歐政策，不會辭職。

與此同時，梅政府中脫歐派關鍵人物之一、環境大臣戈夫並沒有像外界預期那樣也辭職，相反他表示要繼續在內閣位置上"確保未來簽署一個正確的協議"，同時他表態堅決支持梅首相將脫歐進行下去。

但是，據稱戈夫拒絶了梅首相讓他接替脫歐事務大臣一職的要求。

圖片版權 EPA / Getty Image caption 英國脫歐事務大臣多米尼克•拉布和就業與養老事務大臣艾絲特·麥克維等英國政府7名高官相繼宣佈辭職，公開反對梅首相的脫歐草案。

據BBC的消息，戈夫表示只有在能對英國脫歐協議草案做出變動的情況下才會接受這個位置，而這是梅首相和歐盟領導人們都已經表明不可能的事。

BBC的政治事務助理編輯諾曼·史密斯分析說，保守黨內對梅首相的領導地位挑戰正在釀成氣候，一場風暴可能即刻將至。