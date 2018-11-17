BBC中文每周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第44周，本周我們迎來第一次世界大戰的一百週年；日本的一個小島突然莫名其妙消失了；全球生育率出現驚人下滑，這與中國又有什麼關係。另外，我們邀請您關注備受喜愛的皮卡丘，以及中國官方文件中揭示的官員貪腐「奇招」。

1.全球生育率驚人下降 三大原因與中國國策

英國著名醫學期刊《柳葉刀》刊登的報告發現，生育率下降意味著全世界近半數國家現在都面臨"嬰兒荒"，沒有足夠的兒童人數來維持該國的人口規模。1950年，每個女性一生中平均生4.7個孩子。到2017年，平均生育率都減少到每名婦女生2.4個孩子。中國也面臨著低生育率的挑戰，2017年的生育率不足1.5%。因此，中國已經於2015年廢除獨生子女的計劃生育政策，全面二孩政策於2016年1月1日起正式實施。

圖片版權 Getty Images

2.一戰百年 影響中國國運的六次抉擇

一戰百年來中國曆屆政府的幾次重大抉擇，決定了中國的百年國運。中國是一次大戰的戰勝國之一，但多年來一直將其看作是帝國主義國家之間的戰爭。官方宣傳主要強調列強在巴黎和會上出賣中國利益，中國是帝國主義的受害者。但現在宣傳口徑有了變化，當年中國在一戰期間向英法輸送華工的歷史成為新的重點。

圖片版權 MING-AI Image caption 1916年英軍從中國山東與河北招募勞工，漂洋過海前往歐洲戰場。

3.電影版皮卡丘有毛引發不適？粉絲們炸了鍋

在風靡超過20年的「精靈寶可夢」（Pokemon，曾譯「寵物小精靈」）系列當中，皮卡丘的形像早已深入人心，但是即將上映的真人版電影預告片卻令一些忠實粉絲坐不住了。《精靈寶可夢：大偵探皮卡丘》（Pokemon Detective Pikachu）的預告片顯示，主角皮卡丘（比卡超）身上是厚厚的黃色毛髮，一些粉絲指這一形像既滑稽又令人作嘔。雖然根據原作，皮卡丘本來就是毛茸茸的，只不過，這是人們第一次看到正式以3D真實效果示人的皮卡丘。

圖片版權 Warner Bros Image caption 你有想過，皮卡丘（比卡超）如果出現在現實世界裏，應該就是這樣毛茸茸的嗎？

4.日本「丟了」一個島 主權聲索或丟一個籌碼

北方四島西面海域裏，一個日本註冊命名的小島神不知鬼不覺地「消失」了，引起日本高度關注。這個無人居住的島礁名為濱田町島（Esanbe Hanakita Kojima），位於日本北海道北端與俄羅斯之間。清水走訪當地人「尋島」。海岸線距離濱田町島僅500米遠的猿払村居民，居然也沒有注意到這座島嶼的消失。清水隨即向日本海岸警衛隊報警。日本海岸警衛隊推測，常年不斷的漂流冰、強風與海浪的作用，會不斷侵蝕島礁，最終被海水淹沒。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本外海島嶼中，與周邊國家有主權爭議，最突出的南有尖閣列島（中國稱釣魚島），北有北方四島（俄羅斯稱千島群島）。

5.嚴春風案：幼兒園微信群牽出官員財產藏匿之道

沸沸揚揚的中國四川「嚴書記事件」塵埃落定。周二，中國四川省紀委監委消息，事件的主角四川廣安市委原副書記嚴春風被開除黨籍和公職。今年5月，一張成都某高檔幼兒園家長群裏的微信截圖顯示，一位李姓家長氣勢洶洶質問老師，聲稱要「通知你們集團領導來給我解釋你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思！！！」這張微信截圖在社交網絡上廣泛傳播，在媒體、網友和紀委的互動下，「嚴書記」被確認為廣安市委副書記嚴春風。網友隨後提出更多質疑——為何其前妻住得起高檔小區，女兒為何上得起每年學費十幾萬的幼兒園？批評者擔憂，中國經過多年高強度反腐後，為何還需通過這樣偶然的方式暴露貪腐官員。