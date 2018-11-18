圖片版權 AFP Image caption 沙特稱王儲對謀殺計劃毫不知情。

沙特阿拉伯記者卡舒吉喪生沙特駐土耳其領事館已經過去一個月，而這起謀殺案背後的主使者仍無定論。日前有美國媒體報導稱，中央情報局（CIA）認為沙特王儲下令實施謀殺，但美國國務院稱無法對此事下結論。

有多位消息人士向美國媒體表示，如果沒有沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）允許，這起謀殺不可能發生。而美國國務院發表聲明稱，此事仍有「許多問題有待解答」。

沙特表示有關王儲下令的指控不實，否認王儲提前知情。

美國總統特朗普稱，他將在周二之前收到一份報告，美國當局會在其中提及認為應對卡舒吉之死負責的人員名單。

卡舒吉生前一直是活躍的沙特政府批評人士。10月2日他為領取結婚文件進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後被殺身亡。

沙特阿拉伯方面聲稱卡舒吉死於一場流氓行動。沙特總檢察官表示已經就此案起訴11名人員，並尋求判處其中五人死刑。

然而沙特政府仍然面臨不小的輿論壓力。輿論不僅質疑其在卡舒吉案件上一再改口，也懷疑案發後的掩蓋行動中有高層參與。

中情局新發現

你的器材不支持播放多媒體材料 卡舒吉的失蹤和死亡引發國際輿論關注。

11月16日，卡舒吉曾供職的《華盛頓郵報》報道稱，中情局認為沙特王儲下令謀殺卡舒吉行動。其部分證據為王儲弟弟、沙特駐美國大使哈立德·本·薩勒曼親王（Prince Khalid bin Salman）的一通電話。

報道稱，事發前哈立德曾根據王儲指示給卡舒吉打電話，保證他前往領事館是安全的。

哈立德親王目前已回到沙特，他通過推特表示，自己已經與卡舒吉近一年沒有聯繫，且從未因任何原因建議卡舒吉前往土耳其。

據悉，情報人員還調查過另外一則通話，這則電話是由實施謀殺小組人員打給沙特王儲的。

消息人士向美國媒體表示，沒有任何單一證據顯示王儲與謀殺有直接聯繫，但美當局官員認為這種行動需要得到王儲的同意。

沙特王儲被認為是沙特的實際掌權者。

白宮立場

白宮尚未對中情局認定結果表示認同。美國國務院發言人希瑟·諾爾特（Heather Nauert）表示，有關美國政府已經對此事做出最終定論的報導「並不準確」。

諾爾特稱，國務院將繼續搜尋相關事實，以尋求追求參與謀殺者的責任。

白宮表示，美國總統特朗普已就中情局的評估與中情局局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）及國務卿蓬佩奧進行談話。白宮新聞發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）表示，特朗普對中情局有信心，但桑德斯並未給出更多細節。

特朗普不久前再次強調，沙特是美國的「重要盟友」，他必須「將很多事情納入到考慮範圍」。

證據確鑿但無「鐵證」

BBC安全事務記者 弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

中情局認定王儲下令謀殺卡舒吉，這個結論跟大多數西方國家的看法基本一致。

媒體報導提到，一則哈立德親王與卡舒吉的通話被攔截，通話中哈立德親王催促卡舒吉前往伊斯坦布爾的沙特領事館，這看上去像是王儲下令進行的通話。

第二則被攔截的通話發生在謀殺當天，是由行動執行隊打給身在利雅得的王儲身邊人的。這也很難讓人相信，王儲本人對此事毫不知情。

將這些證據與信號情報（SIGINT）放在一起來看，王儲參與的證據已經確鑿，但都是間接證據。

政府官員認為沒有王儲參與謀殺的「鐵證」。但是憑借與沙特建立的良好外交和情報聯絡網，他們明白，在那個地方不可能有任何事情不經過頂層授意。

雖然沙特聲稱這是一次「流氓行動」，但在那個受到嚴格控制的阿拉伯海灣國家，根本不存在「流氓行動」這樣單純的事情。與此同時，沙特官方前後不一致的表態，只會加深外界對這個國家支持掩蓋行動的猜疑。