圖片版權 Getty Images Image caption 示威者反對芝加哥申辦2016年奧運會

奧運會一直被認為是地球上最偉大的運動會。夏季和冬季奧運會都會花費數十億美元，讓世界上最頂級的運動員匯聚一堂，吸引媒體和普通人的關注。

所以當加拿大卡爾加裏市（Calgary）上周投票是否申辦2026年冬季奧運會時，你可能會覺得大家都會熱情參與。但是他們的決定很清楚：謝謝，但還是不要了。

他們擔心舉辦奧運帶來的高昂成本，並對其經濟效益仍有質疑。今年早些時候，其他三個城市也退出了申辦。

專家稱，這個問題可能會威脅奧運會的未來，世界上想要舉辦奧運會的城市越來越少了。看看數字，在希臘雅典舉辦的2004年夏季奧運會曾經吸引11個城市競標，但是2024年夏季奧運會最終只有兩個城市參與角逐。

Image caption 2004年以來，申辦夏季運動會的城市一直在減少。

這種趨勢的背後是什麼？登普西（Chris Dempsey）十分清楚，為什麼人們對於舉辦奧運會態度越來越冷淡。登普西曾帶頭反對美國波士頓申辦2024年奧運會。

「我們看到一群有權有勢（的人）聚集在一起，他們斷定申辦奧運對波士頓來說是一件好事，」他說，「但是我們擔心成本。」

「最初民調顯示，波士頓人對舉辦奧運會持非常開放的態度，」他說，「但當他們開始了解細則時，他們確定，申辦並不符合他們的最大利益。」

圖片版權 Getty Images Image caption 登普西（Chris Dempsey）曾帶頭反對美國波士頓申辦2024年奧運會。

他指出，舉辦奧運的主要擔憂是財政負擔，同時也有一種不滿情緒，那就是外界告訴城市什麼才是對它最好的。「（我們）希望被傾聽，並規劃城市的未來。我想卡爾加裏的人們也有同樣的感受，」他說。

卡爾加裏居民上周投票反對申辦奧運後，卡爾加裏議員肖恩（Sean Chu）說：「我認為，人們已經受夠了當權者，告訴我們怎麼做、怎麼思考。他們告訴你要花幾百萬、幾千萬，而且這對你有好處。」

民調顯示波士頓申辦奧運的支持率開始下降後，波士頓在2015年夏天宣佈退出申辦，這對反對陣營中來說是出乎意料的勝利。「支持陣營的宣傳活動花了大約1500萬美元，而我們只花了不到一萬美元，」登普西說。

「當民主國家把這視為一個公共政策問題時，他們冷靜地評估利弊。他們的選民意識到，這根本不符合他們的最大利益，」他說，「我一直相信事實站在我們這邊。」

專家認為，對奧運會經濟效益的擔憂越來越多，這並非沒有道理。

「城市擔憂是有原因的，」研究奧運預算數十年的教授弗呂夫比約（Bent Flyvbjerg）說。「總的趨勢是，成本一直在上升，政府擔心支出過多。」

「舉辦奧運會需要數十億美元的預算，而這只夠支付與體育相關的直接支出，」他說，「還有間接的基礎設施成本，比如改善交通系統等。」

2014年俄羅斯索契冬奧會花了510億美元，是歷史上最昂貴的奧運會。2008年北京夏季奧運會耗資400億美元。弗呂夫比約表示，自1960年以來，歷屆奧運會都超出了預算，有的奧運會超出數目十分驚人。

為什麼舉辦奧運的支出不斷增加？「人們喜歡舉辦更大的派對，」他說，「其中也有競爭，每個人都想把它辦成有史以來最好的奧運會。」

「另一個原因是缺乏經驗，」弗呂夫比約說。「任何一個舉辦奧運會的城市，要麼以前未曾舉辦過，要麼舉辦的時間相隔太遠，他們無法利用以前的經驗，「他說，「所以，讓一些沒有經驗的人來負責數十億美元的項目，肯定會導致超支。」

國際奧委會確實意識到了對於支出的擔憂。「我們知道奧運會的成本令人擔憂，」國際奧委會奧運會執行主任杜比（Christophe Dubi）對BBC表示，「我覺得我們必須盡一切努力來控製成本和複雜度。」他說，近年來已經採取了一些降低成本的措施。

國際奧委會已經承諾用資金抵消部分財政負擔。例如，它承諾向2028洛杉磯奧運會組委會提供18億美元。它還希望已經擁有良好基礎設施和場地的城市申辦。這是因為人們越來越擔心所謂的「白象」工程，即奧運會結束後浪費掉的昂貴設施。以今年在韓國平昌舉行的冬奧會為例，那次活動最引人注目的是一個耗資1.09億美元的新體育場，這個體育場總共被使用了四次。在巴西，許多2016年奧運會使用過的昂貴場館已經被遺棄。

圖片版權 Getty Images Image caption 在巴西，許多2016年奧運會使用過的昂貴場館已經被遺棄。

「一般而言，如果一個城市在奧運會召開前不需要體育館或競技場，奧運會開完之後他們為什麼會需要呢？」經濟學家、教授津巴利斯特（Andrew Zimbalist）說。他也參與了反對波士頓申辦奧運會的活動。

津巴利斯特說，這最終在經濟和環境方面都會造成浪費。

這些情況讓民眾認為，奧運會是奢侈的。國際奧委會稱要努力解決。津巴利斯特認為，讓已有體育館的城市參與競標是正確的做法，「洛杉磯等一些城市幾乎無需投資就能舉辦夏季奧運會，這更合理」。

那麼，沒有良好基礎設施的城市為什麼要申辦奧運會？

裏特邦德（Daniel Ritterband）曾參與2012年倫敦奧運會的營銷工作，也曾參與布達佩斯申辦2024年奧運會。他認為，奧運會可以在欠發達的城市產生一些積極的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國平昌奧運場館

「我認為，未來奧運會可以走向一百萬人口的小城市，在那裏奧運會可以產生巨大影響，」他說。他指出，擁有公眾支持是「關鍵」。

如果一個城市未來想申辦奧運，裏特邦德有什麼建議？

裏特邦德認為，奧運需要成為城市推動經濟發展的20年計劃的一部分，建設基礎設施是完全值得的。而且，在就業方面，民眾需要獲得明顯的好處。

圖片版權 AFP Image caption 一名倫敦人慶祝倫敦獲得2012年夏季奧運會主辦權。

但現實情況是，不管奧運會對它們多有益，仍沒有較小的小城市來申辦。如果奧委會面臨最糟的情況，沒有城市申辦奧運，他們會怎麼做？

登普西認為，最合理的方案是，讓兩個城市永久舉辦夏季和冬季奧運會，但對於哪座城市將永久舉辦仍有許多問題。

「問題是，現在這些城市並沒有表現出對奧運會的興趣，」教授登格爾（Donald Dengel）曾研究奧運會對舉辦城市的長期影響。

「所以國際奧委會必須幫助維護、保養設施，這樣民眾就不用承受這個負擔了。」

「他們必須增加財政激勵力度，」登格爾說，「對他們來說，這是一個十分艱難的決定。」