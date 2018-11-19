APEC峰會首次無公報收場 暴露中美角力

圖片版權 Getty Images Image caption 11月16日，一位巴布亞新幾內亞表演者等待為習近平獻上歡迎演出。

2018年亞太經合組織（APEC）峰會與以往明顯不同。在中美兩國的分歧襯托下，峰會首次在閉幕時沒有發表領導人宣言。

貿易無疑是雙方激烈交鋒的主要議題。本屆峰會主席、東道主巴布亞新幾內亞總理彼得·奧尼爾（Peter O'Neill）表示，領導人宣言無法通過的主要原因在於，與會方對是否應在宣言中提到世界貿易組織（WTO）及其改革可能性存在爭議。

「APEC章程中沒有與世貿組織有關的內容，這是事實。那些問題可以在世貿組織拿出來討論，」奧尼爾稱。而當被問及21個成員中有哪幾方無法達成共識時，他回答道，「你知道房間裏有兩個巨人」。

為期兩天的峰會上，中美兩國在貿易、投資、一帶一路、亞太安全等問題上處處針鋒相對。

領導人宣言的幕後風波

圖片版權 Getty Images Image caption 11月16日，巴新人在道路兩旁等待歡迎習近平。標語上用中英文寫道：「感謝習主席為我們援建學校和道路！」。

路透社報道稱，有參與宣言協商的外交人士表示，中國外交部長王毅對於草案中的兩段內容表示反對，引爆了中美間的分歧。

其中一段內容提到，反對「不公平的貿易操作」，改革世貿組織，而另一段內容與可持續發展有關。

「兩個國家分歧太大，主席找不到中間的契合點，」該外交人士稱。「提到世貿組織時，草案指責一個國家進行不公平貿易操作，這讓中國很生氣。」

另一方面，據法新社報道，周日多名中國代表團官員試圖「闖入」巴新外長辦公室，以期在最後時刻影響峰會公報草稿，引來警方出動。一名信源稱，「部長單獨跟中國人協商是不合適的行為，中方官員知道這一點。」

中國外交部對此予以否認，巴新外長帕托（Rimbink Pato）則稱，「沒有問題發生」。

雖然沒有領導人宣言，奧尼爾表示將在之後發佈主席聲明，並表示APEC將努力確保該地區在2020年前實現「自由及公平貿易」。

習近平與彭斯針鋒相對

圖片版權 Getty Images Image caption 為期兩天的峰會上，中美兩國在貿易、投資、一帶一路、亞太安全等問題上處處針鋒相對。合照時習近平與彭斯中間相隔東道主巴新總理與日本首相安倍晉三。

中國國家主席習近平出席本次峰會。而在美國方面，副總統邁克·彭斯（Mike Pence）代替特朗普出席。二人在晚宴上曾有短暫互動，但在公開場合的發言卻互不相讓。

習近平講話時將目標對凖「美國第一」政策。他在工商領導人峰會上表示，人為設置壁壘既是「短視的」，也「不會成功」。

習近平稱，保護主義和單邊主義的老路不僅無法解決問題，還會加劇世界經濟的不確定性。「如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家」。他還提到中國的「一帶一路」計劃，稱其沒有地緣政治目的，也不是所謂的「陷阱」。

而在習近平之後發言的彭斯正是將目標對凖中國的貿易和「一帶一路」。

圖片版權 Getty Images Image caption 本屆峰會主席、東道主巴布亞新幾內亞總理彼得·奧尼爾（Peter O'Neill）表示，領導人宣言無法通過的主要原因在於，與會方對是否應在宣言中提到世界貿易組織（WTO）及其改革可能性存在爭議。

彭斯稱，關稅是對美中「不平衡」做出的回應，他已經凖備好對中國商品徵收「一倍以上」關稅。「如果中國不改變他們的道路，美國也不會轉向，」彭斯說。

針對「一帶一路」，彭斯警告小國不要被中國誘惑，稱中國「不透明」的開發貸款可能帶來「驚人債務」，並將這個計劃稱作「壓縮帶」和「單行路」。

彭斯還呼籲參與「一帶一路」國家轉而與美國站在一起，稱美國不會「強迫、腐蝕或損壞」這些國家的獨立。

針對彭斯發言，中國外交部發言人華春瑩18日回應稱，建議有關國家「與其對別人指手畫腳，還不如自己言行一致」，真正做到對待大小國家一律平等，尊重不同國家根據國情選擇發展道路的權利。

台灣、太平洋島嶼影響中美布局

圖片版權 Getty Images Image caption 美國與其盟友日本、澳大利亞、新西蘭一起同巴新政府簽署協議，承諾將投入17億美元為巴新提供穩定電力供應及互聯網。

會場之外，中美也在為自己的亞太影響力布局。

在巴新期間，彭斯與APEC台灣代表、台積電創辦人張忠謀舉行會談。台灣外交部稱，二人會談內容涉及促進包容型成長及與數字經濟有關的區域合作。彭斯則表示會將一份台灣關於自由貿易協定的提案帶回美國。有台灣媒體稱，這是美台雙方在歷屆APEC上最高級別的對話。

台灣是APEC正式成員，以「中華台北」名義加入。1993年首屆APEC峰會後，各方同意使用「西雅圖模式」，即台灣領導人不參與APEC會議，台灣方面派經濟部門負責人參加。

華春瑩曾在峰會前表示，任何一方都應恪守「一個中國」原則，「不要搞什麼小動作」，同時要求美方不與台灣方面進行任何形式的官方往來。

與此同時，美國在周日與其盟友日本、澳大利亞、新西蘭一起同巴新政府簽署協議，承諾將投入17億美元為巴新提供穩定電力供應及互聯網。

美國還將與澳大利亞在巴新共同建設一個海軍基地。彭斯表示這一基地有助於保護太平洋島嶼的「主權和海洋權」，而外界則將此舉解讀為遏止中國擴大影響力。

中國也沒有怠慢。11月18日，太平洋島國湯加宣佈加入「一帶一路」倡議，同時獲得中國同意，延期償還貸款。而11月16日，習近平與9個太平洋島國領導人及代表舉行集體會晤，其中多國已加入中國「一帶一路」計劃。

APEC：一場看不見終點的家族紛爭

BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

當今世界兩強爆發口角，使得國際社會無法就當今時代最重要的一些經貿問題作出決定。

目前還不能完全確定雙方的分歧具體都有什麼，但領導人會議之前的一些報道顯示，華盛頓和北京之間對自由和公平貿易的定義，以及如何監管和劃分國有企業活動等問題上有一些分歧。

兩國之間的緊張局勢蔓延到了APEC的競技場，而東道主巴布亞新幾內亞則試圖緩和這一局面。

儘管身陷美中在亞太地區的爭奪之中，但巴新仍是這次峰會受益最多的一方。這個國家獲得了美國和澳大利亞重建海軍基地的投資，以及美國等國家17億美元的電力基建投資。

這都是為了對抗中國在這一地區的影響力。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平預計將於本月晚些時候會晤，而APEC的失敗加大了二人就美中貿易戰達成某種協議的賭注。

但這場爭吵不太可能很快結束。它正在迅速轉變為世界上最不穩定的關係，其後果對其他人來說都是危險的。