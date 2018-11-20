非洲來鴻：蘇丹「時尚警察」強行剃光爆炸頭

在保守的非洲伊斯蘭國家蘇丹，時尚是一個充滿爭議的事物。記者澤恩納布·穆罕默德·薩利赫（Zeinab Mohammed Salih）探討時尚引發的危險後果。

過去幾星期，蘇丹的社交媒體用戶被一些視頻和圖片嚇壞了：畫面中一些來自首都喀土穆貧困地區的年輕男子，他們的爆炸頭髮型被前金戈威德（Janjaweed）騎兵隊的武裝人員剃光。

政府支持的金戈威德武裝部隊在世紀初曾被指在西部達爾富爾地區實施暴力，而現在他們又有了新的角色。

他們被指騎著駱駝和馬走入那些認為是同情反抗者的村莊，將之燒成平地，殺掉男性，姦淫女性。

被重新命名為「快速援助部隊（Rapid Support Forces）」的他們，現在的任務是追蹤倒賣販子，和阻止移民前往歐洲——這些任務是由歐盟資助的，不過歐盟否認有任何資金到了前金戈威德成員手中。

這些過去的武裝分子現在開始從事剃頭的原因並不清楚，不過他們針對的髮型往往會與保守的宗教和社會圈子聯繫在一起，那些人會被看作「異常」。

穿褲子受鞭打

在蘇丹，衣著確實是一個敏感話題，而時尚更可能令你陷入麻煩。

這些前金戈威德武裝分子的行為，令人想起了過去的公共秩序警察。他們經常逮捕女性並且鞭打她們，是因為她們穿著了他們認為不道德的服裝，比如褲子。

他們還會拘捕女性的茶水服務員，以及其他在公共場所工作而又易受欺凌的女性。

公共秩序警察在蘇丹很受爭議，不過一些蘇丹人對於女性在社會中的地位以及她們應有的外表同樣抱有保守的觀念。

他們希望看到女性包裹頭部，穿著長裙或者叫「阿巴雅（abaya）」的黑色長罩衫。

這些觀點是在現任總統奧馬爾·巴希爾（Omar al-Bashir）治下重新建立的。巴希爾在1989年憑借伊斯蘭教支持的政變上台，之後他將1985年廢除的伊斯蘭教法又重新帶回了這個國家。

維權組織「No to Women's Oppression（向壓迫女性說不）」的活動人士阿瑪爾·哈巴尼（Amal Habbani）向英國《衛報》（The Guardian）表示，每年因為著裝而被公共秩序警察逮捕並鞭打的女性，大約在43000人至50000人之間。

與伊斯蘭教領袖辯論的女權人士

在爆炸頭引發討論之前幾天，一個著名的伊瑪目（Imam，伊斯蘭教領袖）和伊斯蘭教法學者評論稱，性騷擾和童婚都可以是合理的，而一名前電視主持人和女性權利倡導者對此的回應，引發了兩極分歧的爭論。

他們當時正在參加德國之聲電視台（DW TV）一場關於蘇丹女性想要什麼的辯論。

這名叫沙沃吉（We'am Shawogi）的女性向這名伊瑪目表示，他更應該討論諸如平等報酬這樣的問題，而不是把焦點放在女性的外觀上——一個女人衣櫃裏的服裝是她自己的選擇。

社交媒體上的一些人被沙沃吉的態度激怒了，他們認為她不尊重伊瑪目——但另一些人則說，她的語氣反映了很多女性都感受到的挫敗感，她們同樣認為那樣的著裝已經過時。

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在這場電視辯論之後，直接表達自己意見的沙沃吉在社交媒體上收到了來自一些蘇丹男性的死亡威脅。

這名28歲的女性還經營著喀土穆一家有藝人和音樂人駐演的咖啡館，但她不得不開始躲起來。

這場辯論也未有令公共秩序警察停止行動。上月，他們逮捕了歌手莫娜·瑪吉·薩利姆（Mona Magdi Salim），因為人們在社交媒體上分享了她在喀土穆一場音樂會上穿褲子演唱的照片。

她被控告衣著不檢，一旦定罪就將面臨鞭刑。

據湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）在去年的調查顯示，蘇丹是阿拉伯世界當中女性權利狀況最惡劣的五個國家之一——在22個國家當中排名第17。

這與2016年人權觀察組織（Human Rights Watch）的報告相一致。該報告指出，蘇丹的安全部隊在全國範圍內通過性暴力、恐嚇以及其他形式的虐待，來使女性人權衛士噤聲。

「長年受辱」

溫妮·奧梅爾（Winni Omer）是一名記者和維權人士，她也是蘇丹女性因發聲而面臨檢控的例子。

去年，她穿著「不檢點」的服裝和朋友一起走在街上時被捕——但是她當時穿的是裙子。最後，她被判無罪。

幾個月後，警方在她探訪朋友時再次逮捕她，同時被捕的還有其他人。她們全都被指控為娼妓，並且被禁止離境出國。

過去一年左右，奧梅爾一直在法庭進進出出。上月，她得到了出境許可，出國修讀人權專業碩士學位。她的案件仍然未判。

在蘇丹，公共秩序警察的漫長歷史顯示，建制政府對於任何形式的改變都感到恐懼，認為這是對權威的威脅。

現在，似乎又輪到年輕男性通過爆炸頭、辮子頭或者低腰褲來表達他們的個性了，但是他們或許和那些想要突破伊斯蘭教法和阿拉伯傳統並因此長年受辱的女性一樣，都面臨著同樣的命運。