自由垃圾桶：口紅/唇膏

美國最近一項研究顯示，化妝較重的女員工掙的工資比其他女同事多。

批評者說，對美麗的不現實的追求之所以經久不衰，背後是年銷售額達5000億美元的化妝品行業。

在有些亞洲國家，這種對美麗外表的追求還包括使用肌膚美白產品。

化妝品廣告現在在很多地區都成了被抗議的目標。抗議者說，廣告中的美麗形像經過太多美圖修飾，使女性消費者跟貌似完美的模特相比之下感到自慚形愧。

不過，唇膏、口紅最初是被美國早期女權運動人士作為打破傳統束縛的武器，因為當時社會對女性的要求是謙卑樸素，濃妝艷抹受到鄙視。

但現在風水流轉，反傳統、反禁錮的做法更多是在社交媒體上發素顏自拍，不化妝成了抗爭的體現之一。