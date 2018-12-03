研究顯示，某些肌肉和骨骼損傷與穿高跟鞋有關。高跟鞋穿著不舒服，又催生了一個二級市場，包括專用鞋墊和其他相關產品，用來舒緩穿高跟鞋的痛苦。

這麼麻煩，不穿它不行嗎？

高跟鞋現在與女性魅力（也包括某些痛苦）密切相聯。但究其歷史，最初它們是男鞋。高跟鞋最早是古代波斯（現在的伊朗）人髮明的，穿在騎兵腳上，可以把鞋子固定在腳蹬上，雙腿夾馬肚子時可以更穩。

2016年，倫敦有一位前台接待員因為拒絶穿高跟鞋上班被解僱。這位女性氣憤之餘發起倡議，呼籲修改法律，禁止僱主強迫員工穿高跟鞋上班。政府拒絶了這個請求，但表示將更努力改善有關工作場所著裝規則指南。

幾年前，英國影星艾瑪·湯普森上了新聞頭條，因為她無法忍受紅底高跟鞋克里斯提·魯布托（Christian Louboutin)的「折磨」，乾脆脫了鞋光腳上台頒獎。