我們大家都要吃飯，但這未必意味著我們每人都做飯。據說，做飯這件最耗時的家務勞動往往落在女性肩上。

聯合國2015年的一份報告說，發展中國家女性每天花在做飯這件事上的時間比男性多一個半小時。其中在廚房做飯時間最長的是印度婦女，每周超過13小時。

這份報告還指出，發達國家的這個時間差別略小，但也有一個小時。

具諷刺意味的是，在職業領域，這個差別是反向的 - 英國專業廚師只有17%是女性。有人認為這歸咎於專業烹飪領域的傳統文化，也有人說大廚工作時間死板，不適合女性的生活方式。

一項社會學研究指出，媒體對女性和男性專業廚師的報道和展現方式也是原因之一。研究報告作者指出，媒體對男廚師的報道更側重他們在智能和技術方面的成就，而女廚師的專業技能卻極少被提及。