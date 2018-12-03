家務勞動，包括清潔衛生，傳統上一直被視為女性的天職。

這種傳統的性別分工在許多地區已經受到質疑和挑戰，但整體而言，女性仍受到社會壓力，必須負責保持家中整潔體面，在全職或兼職工作之餘還得承擔家務。

英國2016年一項調查顯示，女性承擔的各種無償勞動，包括家務勞動，平均比男性多60%。

聯合國數據顯示，在世界範圍，發達國家女性每天花在有償和無償勞動上的時間平均比男性多30分鐘，在發展中國家則多50分鐘。

也就是說，每年女性可以自己支配的時間比男性少19天。