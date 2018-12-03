自由垃圾桶：胸罩

  • 2018年 12月 3日
胸罩
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相當長一段時間來，社交媒體大咖們一直在倡導舒適第一，有型第二。

今年BBC巾幗百名中的一位，不穿胸罩的博客作者奇德拉·埃格魯（Chidera Eggerue）說，讓自己美麗的方式不止一種，而且並不在於必須「雙乳高聳」。

英國零售商發現，隨著越來越多女性更注重自身體驗的舒適與否，無鋼圈內衣銷量在不斷增長。

在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。

  • 化妝品

    「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。

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  • 穿著難受的時裝

    「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」

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  • 做飯

    「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪

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  • 家務

    「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」

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  • 胸罩

    「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎

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  • 明星崇拜文化

    「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪

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  • 婚姻

    「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達

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  • 社交媒體

    「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊

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  • 性別划分明顯的玩具

    「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜

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  • 彩蛋獎勵

    什麽是壓迫女性的事物？了解『自由垃圾桶』運動背後的理念，並提出您心中的壓迫性事物

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當然，這無法跟女性第一次拋棄胸罩運動相比。「焚燒胸罩的女權分子」這個名稱就是那時誕生的。那是1968年美國小姐評選期間，一群女權活動人士聚集在選美場地外抗議。

她們把各種各樣自己認為象徵著對女性壓迫的東西扔進一個垃圾桶，其中包括胸罩。不過她們沒有真正點火焚燒桶裏的東西。

胸罩已經有數千年歷史，但一直到1907年《時尚》（Vogue）雜誌才創造了後來收入詞典的這個詞，brassiere（胸罩、文胸、乳罩）。

早期的胸罩有很長一段時間不分大小，只有一個尺碼。這種狀況一直持續到二十世紀二十年代女裁縫伊達·羅森塔爾發明了不同尺寸杯罩的文胸之後才結束。