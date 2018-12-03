自由垃圾桶：胸罩
- 2018年 12月 3日
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相當長一段時間來，社交媒體大咖們一直在倡導舒適第一，有型第二。
今年BBC巾幗百名中的一位，不穿胸罩的博客作者奇德拉·埃格魯（Chidera Eggerue）說，讓自己美麗的方式不止一種，而且並不在於必須「雙乳高聳」。
英國零售商發現，隨著越來越多女性更注重自身體驗的舒適與否，無鋼圈內衣銷量在不斷增長。
在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。
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當然，這無法跟女性第一次拋棄胸罩運動相比。「焚燒胸罩的女權分子」這個名稱就是那時誕生的。那是1968年美國小姐評選期間，一群女權活動人士聚集在選美場地外抗議。
她們把各種各樣自己認為象徵著對女性壓迫的東西扔進一個垃圾桶，其中包括胸罩。不過她們沒有真正點火焚燒桶裏的東西。
胸罩已經有數千年歷史，但一直到1907年《時尚》（Vogue）雜誌才創造了後來收入詞典的這個詞，brassiere（胸罩、文胸、乳罩）。
早期的胸罩有很長一段時間不分大小，只有一個尺碼。這種狀況一直持續到二十世紀二十年代女裁縫伊達·羅森塔爾發明了不同尺寸杯罩的文胸之後才結束。