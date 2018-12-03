自由垃圾桶：女性雜誌

歷史上第一本女性雜誌當屬1693年英國出版的《淑女雜誌》（The Ladies Mercury）。

這本雜誌誓言它的內容涵蓋「一切美好和有趣的話題，涉及女性的愛情、婚姻、行為、服飾和幽默，無論是處女、賢妻或寡婦」。

這本雜誌的發行人和編輯可能會說，雜誌的成功證明他們滿足了讀者的需求。

但是，現在有批評者指出，對明星的癡迷和盲目崇拜損害了當代年輕人的精神健康。

英國最近一項調查發現，11-16歲群體中，有58%的人認為，力求外表完美的壓力背後的驅動因素之一是「名星崇拜文化」。