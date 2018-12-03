很久以前，婚姻是部落間聯姻或建立政治關係的一種渠道；進入現代社會，它逐漸具備了愛情、浪漫、儀式等特點，並且和比較常見的勒索錢財有了關聯。

最近英國一項調查發現，一場婚禮平均開銷是30355英鎊（39000美元）。

婚戒的設計源自古埃及文明，當時圓圈是永恆的象徵符號。但現在不願意套上這種約束的情侶越來越多。

2015年數據顯示，英國結婚比例跌破歷史最低紀錄；評論人士認為，原因包括離婚率高，非婚同居普遍以及婚禮開支昂貴等。

在美國，離婚率在下降，但這部分是因為更多情侶選擇晚婚。