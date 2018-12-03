自由垃圾桶：婚戒

  • 2018年 12月 3日
婚戒
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很久以前，婚姻是部落間聯姻或建立政治關係的一種渠道；進入現代社會，它逐漸具備了愛情、浪漫、儀式等特點，並且和比較常見的勒索錢財有了關聯。

最近英國一項調查發現，一場婚禮平均開銷是30355英鎊（39000美元）。

婚戒的設計源自古埃及文明，當時圓圈是永恆的象徵符號。但現在不願意套上這種約束的情侶越來越多。

2015年數據顯示，英國結婚比例跌破歷史最低紀錄；評論人士認為，原因包括離婚率高，非婚同居普遍以及婚禮開支昂貴等。

在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。

  • 化妝品

    「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。

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  • 穿著難受的時裝

    「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」

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  • 做飯

    「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪

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  • 家務

    「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」

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  • 胸罩

    「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎

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  • 明星崇拜文化

    「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪

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  • 婚姻

    「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達

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  • 社交媒體

    「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊

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  • 性別划分明顯的玩具

    「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜

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  • 彩蛋獎勵

    什麽是壓迫女性的事物？了解『自由垃圾桶』運動背後的理念，並提出您心中的壓迫性事物

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在美國，離婚率在下降，但這部分是因為更多情侶選擇晚婚。