金鐘陽當選國際刑警組織新主席 俄羅斯候選人出局

圖片版權 Interpol Image caption 金鐘陽當選國際刑警組織新主席

11月21日（周三），韓國籍國際刑警組織副主席金鐘陽（Kim Jong Yang）在迪拜國際刑警年會上當選該組織主席。

此前外界一致認為會當選的俄羅斯官員亞歷山大·普羅科普丘克（Alexander Prokopchuk）並未當選。

金鐘陽現年56歲，韓國警隊出身。金於2015至2018年間擔任國際刑警執行委員會亞洲區代表以及國際刑警組織高級副主席。

引發普遍擔憂的另一人選

金鐘陽當選需要得到國際刑警組織全部成員的三分之二的贊成票。

金鐘陽前任是原中國公安部副部長孟宏偉。孟宏偉於2016年11月當選，是首位來自中國的國際刑警組織主席，原計劃服務至2020年。目前，金鐘陽將接替孟宏偉任職至2020年。

2018年9月，孟宏偉從法國里昂回北京時被中國中央紀委國家監察人員扣查。10月，孟宏偉妻子向法國警方報警並在里昂舉行新聞發佈會向國際社會求助。

圖片版權 AFP Image caption 孟宏偉自2016年開始擔任國際刑警組織主席。

10月7日晚，中國官方公布了孟宏偉在接受調查的消息，稱其收受賄賂、涉嫌違法以及涉周永康案。

結果出來前，外界曾普遍擔憂65歲的俄羅斯內務部少將普羅科普丘克會當選。對普羅科普丘克候選資格的一些最強烈反對來自四名美國參議員，他們此前發表聲明要求拒絶他的候選資格。

這四名議員稱，普羅科普丘克的當選會「類似於讓一隻狐狸掌管雞舍」，並會導致俄羅斯濫用紅色通緝令。而一位著名的克里姆林宮評論家表示，這會導致國際刑警組織看起來像「黑手黨在負責」。

四名議員在一份聲明中寫道：「俄羅斯經常濫用國際刑警組織來解決政治反對派、持不同政見者和記者。」

俄羅斯前石油巨頭米哈伊爾·霍多爾科夫斯基更是在周二的新聞發佈會上警告說，如果普什科普丘克當選為國際刑警組織的負責人，他會為克里姆林宮做「任何事」。

霍多爾科夫斯基曾涉嫌欺詐罪在俄羅斯監獄服刑10年，但他對罪名堅決否認。他表示，這名俄羅斯人當選將對潛在的政治迫害受害者構成嚴重威脅。

國際刑警組織有什麼權力？

圖片版權 Getty Images Image caption 結果出來前，外界曾普遍擔憂65歲的俄羅斯內務部少將普羅科普丘克會當選。

國際刑事警察組織於1923年在維也納成立，其原始成員包括德國、法國和中國。英國和美國在後期才加入。

1956年，它正式被稱為國際刑警組織，並已發展成為由194個成員國組成的網絡。現在總部設在里昂，其主要目標是促進世界各地警察部隊之間的合作和情報分享。

國際刑警組織的重點是打擊恐怖主義、毒品販運、人口走私、兒童色情製品和洗錢等犯罪活動。

與大多數執法機構不同，國際刑警組織不會自己抓人，也沒有自己的監獄關押人員。但它可以發出紅色通緝令。

紅色通緝令都是應成員國或國際法庭的要求發出，要求相關國家找到並暫時逮捕當事人。

但國際刑警組織不能強迫一個國家遵循紅色通緝令。 任何一個國家執行的逮捕都是由該國警察根據自己的法律進行。

該組織還擁有一個廣泛的指紋、面部照片和DNA樣本數據庫。

如果發生重大事件，例如恐怖襲擊或暗殺，國際刑警組織可以派遣一支他們的「事件響應小組」。