自由垃圾桶：社交媒體
- 2018年 12月 3日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
現在世界上幾乎一半的人都在用社交媒體，臉書、推特、Instagram、微博、微信，韓國社交軟件KaKao......
在西歐和北歐，超過90%的人至少使用一種社交媒體。
但是，在網上跟蹤朋友和名流的動態，與他們相比，再看看自己的生活，可能會讓我們感到痛苦。
有研究顯示，大量使用社交媒體的人更容易出現精神健康方面的問題，比如焦慮和抑鬱。尤其是女青年，社交媒體讓她們對自己的容顏更敏感。
英國慈善機構Girlguiding的一項調查發現，7-10歲女孩子中有三分之一認為，在網上，別人最看重的是長相，近四分之一的女孩子認為自己必須外表完美無缺。
在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。
-
化妝品
「男人不化妝就出門不會被人品頭論足。閲讀詳情 化妝品
-
穿著難受的時裝
「我無法理解人們爲什麽要穿這種東西。它們穿著讓人痛苦，很不實用，還可能對身體造成永久性傷害。」閲讀詳情 穿著難受的時裝
-
做飯
「女人屬於廚房的觀點被正常化令我無法忍受。」 - 埃瑪閲讀詳情 做飯
-
家務
「平等始於家庭内部，所以，夥計們，別再躺著了，起來打掃衛生。」閲讀詳情 家務
-
胸罩
「我不應該被迫打扮得「漂亮」。我本來就美麗又聰明。」 - 麗莎閲讀詳情 胸罩
-
明星崇拜文化
「所有的模特身材都一樣，她們看上去都很痛苦 - 這真的很無聊！」 - 溫迪閲讀詳情 明星崇拜文化
-
婚姻
「我認爲訂婚戒指是反女權主義的 - 它意味著戴這枚戒指的女人屬於另一個人。」- 瑪蒂爾達閲讀詳情 婚姻
-
社交媒體
「這對年輕人的精神健康有害，尤其是對女青年。她們始終面臨著各種不現實的、危險的定義完美的理念。」 - 洛珊閲讀詳情 社交媒體
-
性別划分明顯的玩具
「所有性別區分明顯的兒童玩具都在告訴男孩、女孩，他們應該只喜歡某种特定的東西。」 - 安娜閲讀詳情 性別划分明顯的玩具
-
彩蛋獎勵
什麽是壓迫女性的事物？了解『自由垃圾桶』運動背後的理念，並提出您心中的壓迫性事物閲讀詳情 彩蛋獎勵
與此同時，有人指出社交媒體也有積極作用，比如為人們提供了表達自我的方式，以及為離群索居的人提供尋求情感支持的渠道。
#MeToo運動使得許多女性得以公開談論性侵和性騷擾；這場運動就是從社交媒體上發起，通過網絡傳變全球，世界各地的女性通過網絡分享經驗，成為國際議題。