自由垃圾桶：社交媒體

現在世界上幾乎一半的人都在用社交媒體，臉書、推特、Instagram、微博、微信，韓國社交軟件KaKao......

在西歐和北歐，超過90%的人至少使用一種社交媒體。

但是，在網上跟蹤朋友和名流的動態，與他們相比，再看看自己的生活，可能會讓我們感到痛苦。

有研究顯示，大量使用社交媒體的人更容易出現精神健康方面的問題，比如焦慮和抑鬱。尤其是女青年，社交媒體讓她們對自己的容顏更敏感。

英國慈善機構Girlguiding的一項調查發現，7-10歲女孩子中有三分之一認為，在網上，別人最看重的是長相，近四分之一的女孩子認為自己必須外表完美無缺。

與此同時，有人指出社交媒體也有積極作用，比如為人們提供了表達自我的方式，以及為離群索居的人提供尋求情感支持的渠道。

#MeToo運動使得許多女性得以公開談論性侵和性騷擾；這場運動就是從社交媒體上發起，通過網絡傳變全球，世界各地的女性通過網絡分享經驗，成為國際議題。