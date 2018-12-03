自由垃圾桶：彩蛋獎勵
- 2018年 12月 3日
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可以把「自由垃圾桶」看作1978年那場著名的美國女權主義抗議的數碼版。
我們向世界各地的女性提問，她們覺得哪些東西阻礙了她們爭取自己理想的生活，對她們構成壓迫。
這個遊戲中的事和物都來自我們的讀者和聽眾。您可以點擊選擇一項，然後把它拽到數字垃圾桶扔進去，也可以深入了解這個選項的有關信息。
不過，我們歡迎大家繼續跟我們分享，把自己認為象徵對女性壓迫的事物發給我們。
比如，宗教服飾、有性別區分的嬰兒服裝、顯示男女同工不同酬的工資條，這些都是大部分人公認的對女性壓迫的象徵。下面是一些被很多人提及的」垃圾「。
修飾美圖 （Airbrushing）
這是廣告和社交媒體領域最具爭議的問題之一，就是數碼圖片編輯，常用來修飾、美化圖片，使人顯得更苗條，或者粉飾瑕疵。
有些演員，比如今年BBC巾幗百名中的一位，女演員賈米拉·賈米爾（Jameela Jamil），曾告訴雜誌編輯們，不要用修圖法美化封面圖片。這些演藝界人士擔心修飾過的美圖會誤導粉絲，使他們對形像美有不切實際的幻覺。
然而，2015年一項數據顯示，社交媒體用戶中有半以上都編輯、修飾過自己放到網上的照片。
這是不是說明我們跟那些雜誌一樣不可救藥呢？
家庭記事本（Family organisers）
為每一位家庭成員專設一欄的記事本，或者在版式設計上顯示」媽媽「需要督促、跟進家裏所有人的各種預約事項的日曆，基本上都是針對女性的產品。
它們傳遞了這樣的信息：在家裏承擔女權主義者所稱的令人心力交瘁的」精神負擔「，女性義不容辭；她腦子裏必須時刻想著各種家庭雜務，記著什麼時候誰需要幹什麼，等等。
不過，許多媽媽們認為這種日曆很實用，有助於合理安排為人妻為人母的日常 - 她們覺得那些事情是做母親的一部分，不可避免。
女權主義（Feminism）
有些人根本就反對自由垃圾桶這件事，還有人對女權主義全盤否定。
他們認為這個理念過激，或者認為女權主義向女性施加壓力，讓她們覺得生了孩子後必須把寶寶扔在家裏，自己繼續回職場拼搏。
領帶、袖扣和西裝（Ties, cufflinks and suits）
當然，往自由垃圾桶扔東西的也有許多男性。一位男士說，領帶、袖扣甚至西裝」對身體的束縛無異於女性內衣「。
在清單上選一項，看看它爲什麽有可能被視爲對女性的壓迫。
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