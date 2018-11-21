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中文音譯為「沙裏亞法」（Sharia）的伊斯蘭教法，批評者時常將之與嚴酷的懲罰和嚴厲的教條聯繫起來。不過，馬來西亞伊斯蘭教法高等法院首位女性法官表示，她的角色給了她機會，在這個穆斯林為多數的國家當中更好地保護女性。

南尼·舒沙伊達法官（Judge Nenney Shushaidah）一天可以主持超過五場審訊，一星期可能為多達80宗案件做聽證。

馬來西亞行使的是較為溫和的伊斯蘭教形式，不過保守派的觀念一直在抬頭，沙裏亞法的執行也正在加強。在一個雙軌並行的法律體系當中，數以千計的穆斯林用伊斯蘭教法來處理道德倫理和家庭事務，非穆斯林在同樣的問題上則被要求遵循世俗法律。

舒沙伊達法官裁決的案件從金融案到涉及沙裏亞法中「幽會」（Khalwat）概念（指未婚穆斯林情侶被發現私會）的案件。

圖片版權 Joshua Paul for the BBC Image caption 馬來西亞是一個以穆斯林為多數的國家。

不過，她本身擅長的領域是兒童監護權和一夫多妻制案件——在穆斯林法規的概念當中，男性最多可以娶四個妻子，這在馬來西亞是合法的。

舒達伊沙法官表示，在批准任何一宗一夫多妻婚姻之前，她會考慮很多因素。

「每一宗案件都是複雜和特別的，」她解釋說，「你不能籠統地說伊斯蘭教法就是偏袒男性而不善待女性……我想要糾正這個錯誤的概念。」

圖片版權 Joshua Paul for the BBC Image caption 「我的長袍提醒著我，作為一個沙裏亞法官所承擔的重大責任。」

在舒沙伊達法官的法庭上，申請一夫多妻婚姻關係的所有相關人士都必須親自出席。

「我想要聽取每一個人的說法，而不僅是男人，」她說，「我特別著重的一點是要與當中的女性談話，了解她們對於相關安排是否同意。她們的同意十分重要，因為如果我發現有任何跡象顯示她們不同意的話，我就不會同意申請。」

「我是女性，我能理解大多數女人不會喜歡這個主意。但是在伊斯蘭教法下，它是被允許的，而我們馬來西亞的法庭已經通過嚴格的法律來管理這一切。」

「一個男人必須有非常充足的理由才能試圖多娶一個，」她說。

「他必須顯示自己能夠同時照顧好他的第一個妻子和之後娶的女人，不能允許他忽略任何一個人的需要。」

舒沙伊達法官補充說，一些妻子對這個問題是有可能持支持態度的。

比如，她回憶起一宗案件，牽涉其中的是一個身患重病、不能再生育的女性。

「她愛他的丈夫，並且希望我能夠發放許可，讓他再娶一個。於是我就那樣做了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 批評者和維權組織認為，沙裏亞法在行使當中經常性地歧視女性。

什麼是「沙裏亞法」？

沙裏亞法是伊斯蘭教的法律框架，脫胎自伊斯蘭教聖典《可蘭經》、伊斯蘭教先知穆罕默德的言行錄「聖訓」，以及伊斯蘭教令——即伊斯蘭教學者對教法議題的詮釋

在馬來西亞的各州，沙裏亞法的行使程度並不一樣

舒沙伊達法官維護自己宗教的嚴法名聲，論點是這種法規是能夠做到公平的。

不過，批評者和維權組織認為，沙裏亞法經常被濫用。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副主任費爾・羅柏森（Phil Robertson）向「BBC巾幗百名」欄目表示：「對於沙裏亞法當中不歧視女性、同性戀人或者社會和宗教少數派的部分法規，我們並不反對。」

「但是在馬來西亞，沙裏亞法的問題是，它太過經常地出現這種歧視。」

「宗教從來都不會被接受用來侵犯國際認可的平等人權。」

比如，近期兩名馬來西亞女性因為試圖發生同性戀關係而被執行鞭刑，維權人士對此非常憤怒，指沙裏亞法在這一案例當中就是被濫用。

舒沙伊達法官拒絶就這一案件置評，不過她表示：「在沙裏亞法之下，鞭刑是用來教育違規者，令之不再重犯。」

舒沙伊達法官還認為，沙裏亞法並不總是偏袒男性。

「我們的法律存在，是用來保護女性的。它照顧到了她們的福祉，保障了她們的生活。」

「伊斯蘭教對女性有崇高敬意，而作為法官，我們必須因循它的教導，保持沙裏亞法的行使價值。」

她最大的擔憂在於，穆斯林男性可能會繞過嚴格的沙裏亞法庭程序，轉而在海外結婚。

「如果他在國外結婚，就不會受馬來西亞法律約束。事實上一些妻子為了保護她們的丈夫會同意這種做法，但是她們不知道這會如何對她們不利，」她說，「我們有沙裏亞法在這裏保障女性的利益，並且對男性問責。」

而像「伊斯蘭姐妹」（Sisters in Islam）這樣的組織則指出，法庭「為女性伸張正義的力度嚴重不足」，而且整個體系存在一種「強勢的大家長制」。

該組織的發言人瑪吉達·哈希姆（Majidah Hashim）表示：「馬來西亞的沙裏亞法語境，不僅有選擇性地歧視女性，而且還將她們詆譭成是社會不道德的成因。」

「政府的伊斯蘭教機構……在保證女性獲得公正的問題上做得很少。事實上，近期在沙裏亞法之下對女性的檢控清楚表明，她們的聲音被壓制的程度驚人，她們獲得公正的渠道被堵塞的程度也令人擔憂。」

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這正使得舒沙伊達法官被任命一事變得尤其意義重大。

「在我過去的年代，大多數的沙裏亞法官是男性，他們在實際操作中對女性的需求表示質疑，」舒沙伊達法官說。

她承認：「我過去做夢都沒想過成為一名法官。作為律師的時候，我也不知道我能夠擔當一個這麼高的職位，能處理複雜的案件。而作為女性，我也曾感覺到懷疑和恐懼。」

「有時候我確實覺得不容易。作為一個女人，我必須有所感受，如果說我什麼感覺都沒有是在說謊。但我是一名法官，我必須確保自己總是能夠清晰而客觀。所以在我的裁決當中，我努力做到這一點。我憑的是我在法庭上所得到的最好證據。」

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