習近平訪問菲律賓：「雨後彩虹」下等待「大撒幣」
兩年前，菲律賓與中國就南海問題對簿公堂，舉世矚目；兩年後，習近平盛讚兩國關係經過風雨「又見彩虹」。中菲關係真的風和日麗嗎？
中國國家主席習近平當地時間20日中午抵達馬尼拉，開始首次對菲律賓的國事訪問。
在出訪前夕，習近平在菲律賓《菲律賓星報》、《馬尼拉公報》、《每日論壇報》上發表題為《共同開闢中菲關係新未來》的署名文章，談古論今，細數中國與菲律賓「一衣帶水」的關係。
「經歷風雨」
從1000多年前的「舟舶相繼，商使交屬」，到600多年前的鄭和下西洋，習近平強調中國與菲律賓的關係源遠流長的同時，也承認近幾年來「經歷風雨」。
「經歷風雨」或許是詩人化的輕描淡寫。菲律賓與中國長期以來就南中國海的主權歸屬問題爭執不下。而且，在南中國海與中國有主權爭議的多個國家中，菲律賓是態度最強硬的一個。
菲律賓稱中國把在菲律賓200海里專屬經濟區內的大片海域劃屬中國，並大規模填海造島的行為違反了聯合國海洋法公約。
2014年菲律賓把中國告上了海牙國際仲裁法院，要求仲裁。2016年7月，仲裁庭判定中國以歷史為理由對南中國海的主權聲稱沒有法律基礎，違反了聯合國海洋法公約。中國在南中國海填海造島的活動是破壞生態環境的非法行為。
中國斷然拒絶海牙法庭的仲裁，中國與菲律賓的關係陷入前所未有的低谷。
「又見彩虹」
2016年，杜特爾特當選菲律賓總統之後改變策略，迴避在南中國海問題上與中國正面衝突，而是尋求與中國修好以獲取經濟援助。
就在海牙仲裁庭做出裁決幾個月後，杜特爾特訪問北京會晤習近平。北京隨後表示要給菲律賓提供總額達240億美元的一攬子投資和援助。
目前，中國已成為菲律賓最大貿易伙伴、第一大出口市場和進口來源國、第二大遊客來源國。
用習近平的話說：「杜特爾特總統上任後，中菲雙方重回通過對話協商妥善處理南海問題，兩國關係經歷風雨後，又見彩虹。」
「理解我的困難」
但是，杜特爾特與傳統盟友美國「離婚」轉而親近北京的做法，在菲律賓也招致許多非議。批評者認為杜特爾特以菲律賓的領土為抵押謀求從中國獲得援助，但中國口惠而實不至，只聽金元響不見金元掉下來。
路透社報道說，杜特爾特兩年前以爭取到中國的大筆援助來自我標榜，但兩年來，他沒能拿出多少「乾貨」來顯示給國民。因此，杜特爾特這次將要求習近平說到做到，援助資金到位。
今年4月杜特爾特再次訪華參加博鰲亞洲論壇，他對記者說：「我就是喜歡習主席。他能夠理解我的困難，並願意伸出援手。我想對中國說聲謝謝。」
分析人士認為，杜特爾特是在向習近平喊話，要求中國兌現承諾。
早在8月份，菲律賓官員就按耐不住，首先透露了習近平年底內將訪問菲律賓的消息。
菲律賓預算部長喬克諾（Benjamin Diokno）對記者宣稱，在習近平11月份對馬尼拉的訪問過程中，會有「好的驚喜」。
在中國國內，嚴厲的管控仍擋不住民間對7千萬人口尚待脫貧的中國向外大灑金錢做法的不滿。儘管中國互聯網管制當局竭力封殺，習近平「大撒幣」的綽號還是在民間不脛而走。
互信與民心
中國國內百姓的抱怨或許不是習近平的關注點。他在署名文章裏，把「政治互信、合作謀實、民心相通、攜手共贏」作為中國與菲律賓未來關係發展的「四點主張」。
其中，互信與民心應該是最關鍵也最具挑戰性的。雖然杜特爾特在菲律賓民眾中仍享有很高的支持率，但他疏遠美國而拒絶批評中國在南中國海軍事化的做法，也引發了民眾的不滿。
菲律賓民調機構「社會氣象台」的一項調查顯示，84%的受訪者認為不反對中國在南中國海人工造島和軍事化是錯誤的。自1994年「社會氣象台」開始這項民調以來，在47次調查中，只有9次中國在整體信任度上獲得正面評分，其餘均為負分。
習近平到訪前夕，杜特爾特在接受新華社採訪時表示，在習近平訪菲期間，他會邀請習近平到自己的家中做客。杜特爾特還透露，他的小女兒目前正在學習中文，爭取讓小女能用中文與習近平交流，或為習近平唱一首中文歌。
讓小女為習近平唱首中文歌或許不難。讓菲律賓國民真正信服習近平提出的「四點主張」，對杜特爾特和習近平都依然是個挑戰。