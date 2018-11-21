習近平訪問菲律賓：「雨後彩虹」下等待「大撒幣」

圖片版權 Reuters Image caption 菲律賓總統杜特爾特在首都馬尼拉總統府為到訪的中國國家主席習近平舉行歡迎儀式。

兩年前，菲律賓與中國就南海問題對簿公堂，舉世矚目；兩年後，習近平盛讚兩國關係經過風雨「又見彩虹」。中菲關係真的風和日麗嗎？

中國國家主席習近平當地時間20日中午抵達馬尼拉，開始首次對菲律賓的國事訪問。

在出訪前夕，習近平在菲律賓《菲律賓星報》、《馬尼拉公報》、《每日論壇報》上發表題為《共同開闢中菲關係新未來》的署名文章，談古論今，細數中國與菲律賓「一衣帶水」的關係。

「經歷風雨」

從1000多年前的「舟舶相繼，商使交屬」，到600多年前的鄭和下西洋，習近平強調中國與菲律賓的關係源遠流長的同時，也承認近幾年來「經歷風雨」。

「經歷風雨」或許是詩人化的輕描淡寫。菲律賓與中國長期以來就南中國海的主權歸屬問題爭執不下。而且，在南中國海與中國有主權爭議的多個國家中，菲律賓是態度最強硬的一個。

菲律賓稱中國把在菲律賓200海里專屬經濟區內的大片海域劃屬中國，並大規模填海造島的行為違反了聯合國海洋法公約。

Image caption 中國宣稱的南海主權地區

2014年菲律賓把中國告上了海牙國際仲裁法院，要求仲裁。2016年7月，仲裁庭判定中國以歷史為理由對南中國海的主權聲稱沒有法律基礎，違反了聯合國海洋法公約。中國在南中國海填海造島的活動是破壞生態環境的非法行為。

中國斷然拒絶海牙法庭的仲裁，中國與菲律賓的關係陷入前所未有的低谷。

「又見彩虹」

2016年，杜特爾特當選菲律賓總統之後改變策略，迴避在南中國海問題上與中國正面衝突，而是尋求與中國修好以獲取經濟援助。

就在海牙仲裁庭做出裁決幾個月後，杜特爾特訪問北京會晤習近平。北京隨後表示要給菲律賓提供總額達240億美元的一攬子投資和援助。

目前，中國已成為菲律賓最大貿易伙伴、第一大出口市場和進口來源國、第二大遊客來源國。

用習近平的話說：「杜特爾特總統上任後，中菲雙方重回通過對話協商妥善處理南海問題，兩國關係經歷風雨後，又見彩虹。」

圖片版權 Xinhua Image caption 菲律賓首都馬尼拉的中國城。中國是菲律賓最大貿易伙伴。

「理解我的困難」

但是，杜特爾特與傳統盟友美國「離婚」轉而親近北京的做法，在菲律賓也招致許多非議。批評者認為杜特爾特以菲律賓的領土為抵押謀求從中國獲得援助，但中國口惠而實不至，只聽金元響不見金元掉下來。

路透社報道說，杜特爾特兩年前以爭取到中國的大筆援助來自我標榜，但兩年來，他沒能拿出多少「乾貨」來顯示給國民。因此，杜特爾特這次將要求習近平說到做到，援助資金到位。

今年4月杜特爾特再次訪華參加博鰲亞洲論壇，他對記者說：「我就是喜歡習主席。他能夠理解我的困難，並願意伸出援手。我想對中國說聲謝謝。」

分析人士認為，杜特爾特是在向習近平喊話，要求中國兌現承諾。

你的器材不支持播放多媒體材料 杜特爾特在香港會見菲律賓僑民之際公開道歉。

早在8月份，菲律賓官員就按耐不住，首先透露了習近平年底內將訪問菲律賓的消息。

菲律賓預算部長喬克諾（Benjamin Diokno）對記者宣稱，在習近平11月份對馬尼拉的訪問過程中，會有「好的驚喜」。

在中國國內，嚴厲的管控仍擋不住民間對7千萬人口尚待脫貧的中國向外大灑金錢做法的不滿。儘管中國互聯網管制當局竭力封殺，習近平「大撒幣」的綽號還是在民間不脛而走。

互信與民心

中國國內百姓的抱怨或許不是習近平的關注點。他在署名文章裏，把「政治互信、合作謀實、民心相通、攜手共贏」作為中國與菲律賓未來關係發展的「四點主張」。

其中，互信與民心應該是最關鍵也最具挑戰性的。雖然杜特爾特在菲律賓民眾中仍享有很高的支持率，但他疏遠美國而拒絶批評中國在南中國海軍事化的做法，也引發了民眾的不滿。

圖片版權 AFP Image caption 11月20日，菲律賓首都馬尼拉的抗議人士。

菲律賓民調機構「社會氣象台」的一項調查顯示，84%的受訪者認為不反對中國在南中國海人工造島和軍事化是錯誤的。自1994年「社會氣象台」開始這項民調以來，在47次調查中，只有9次中國在整體信任度上獲得正面評分，其餘均為負分。

習近平到訪前夕，杜特爾特在接受新華社採訪時表示，在習近平訪菲期間，他會邀請習近平到自己的家中做客。杜特爾特還透露，他的小女兒目前正在學習中文，爭取讓小女能用中文與習近平交流，或為習近平唱一首中文歌。

讓小女為習近平唱首中文歌或許不難。讓菲律賓國民真正信服習近平提出的「四點主張」，對杜特爾特和習近平都依然是個挑戰。