Image caption 愛因斯坦與第一任妻子米列娃（畫像）

一提起阿爾伯特·愛因斯坦，幾乎沒有人不知道他的名字。他是現代物理學之父，相對論的創始人以及諾貝爾獎得主。

但如果說起米列娃·馬利奇或許就鮮為人知了。

米列娃·馬利奇·愛因斯坦是愛因斯坦的第一任妻子。她是塞爾維亞人，自己也是一名出色的數學家。

她與愛因斯坦相識於蘇黎世聯邦理工學院，米列娃當時是班上的唯一女生。

在大學期間，米列娃在應用物理學上的得分比愛因斯坦要高得多，當時米列娃得分為5分，愛因斯坦只有1分。

米列娃1875年出生於奧匈帝國蒂泰爾（今塞爾維亞境內）的一個富裕家庭，是家中3個女兒中的長女。

她天資聰穎，曾獲得物理獎學金的特殊名額，並於1894年通過期末考，且數學與物理成績為全校最高分。

1896年，米列娃通過畢業會考，進入瑞士蘇黎世大學主修醫學。但後來米列娃轉學到蘇黎世聯邦理工學院，主攻物理和數學，與愛因斯坦成為同學。

米列娃與愛因斯坦於1903年結婚，兩人共有3名子女。但他們的女兒是在兩人結婚前所生，其下落不明。有一種說法為她被送人領養，但也有一種說法是她在嬰兒時即夭折。

兩人婚後生了2個兒子，漢斯和愛德華。

不幸的是，米列娃和愛因斯坦在1914年分居，並於1919年正式離婚。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 愛因斯坦與第二位妻子愛爾莎

當他們離婚時兩人曾同意，如果一旦將來愛因斯坦贏得諾貝爾獎，他將會把獎金交給米列娃。

但獲獎後愛因斯坦卻在起草的遺囑中把錢留給了2個兒子。

離婚後，米列娃帶著2個兒子生活。1930年，他們的小兒子愛德華在年僅20歲時患了精神分裂症。

在與米列娃離婚的同一年，愛因斯坦與自己的表姐愛爾莎結婚，並移居美國。

到底有無貢獻？

根據一些傳記中說，愛因斯坦和米列娃曾在共同研究領域中合作了許多年。但米列娃卻似乎沒有獲得任何榮譽和得到任何提及。

在愛因斯坦的一封信中，他曾對米列娃表示如果他們兩人一起能把「相對論的研究推向勝利的結局」他將會感到很開心。

如果從愛因斯坦給米列娃的信中提到相對論時，曾提到「我們的作品」、「我們的研究」這一點上，有人認為米列娃對相對論有特殊貢獻。但也有專家表示，對這一提法並沒有找到任何有力證據。

然而，在愛因斯坦把錢留給兒子後，米列娃曾威脅愛因斯坦自己也參與了他的研究。但愛因斯坦在信中回復米列娃時奉告說，她應該保持謙虛和沉默，因為「她完全不重要」。

但據信，愛因斯坦後來將獎金轉移給米列娃，用以支持他們的兒子，她自己則領取利息。

米列娃到底對愛因斯坦的研究有多大貢獻，一直以來都存有爭議。

其中，物理歷史學家們的共識認為，米列娃並沒有在這當中有多大貢獻。

也有部分學者認為她在科學研究中是一位支持與扶持的角色，並可能在愛因斯坦的研究中幫助良多（參考維基百科資料）。

但米列娃對愛因斯坦的科學貢獻到底有多大可能只有如今已經作古的兩人心中最有數。