圖片版權 DBOX for Foster + Partners Image caption 倫敦天際線將出現一座名為「鬱金香」的新高樓

倫敦的天際線讓人印象深刻，最新的消息是，又有一座新建築將出現在倫敦的天際。

如果這個項目獲得批准，在2025年之前，倫敦的天際線將出現一座名為「鬱金香」的高樓。

「鬱金香」標高1000英尺（305公尺），建成之後將成為倫敦金融城最高的摩天大樓，和位於泰晤士河南岸、目前是全英國最高的碎片大樓（Shard）相比，只低約3英尺（還不到1公尺）。

「巨大精子」

這座設計新穎的新大樓，狀似一株含苞待放的鬱金香，就位於「小黃瓜」（Gherkin）大樓的隔壁。

這兩座高樓都是由福斯特建築事務所（Foster + Partners）設計的，設計團隊希望新的鬱金香能和旁邊的小黃瓜「相得益彰」。

但是竟然有網友戲稱鬱金香是「從小黃瓜尖端射出的巨大精子」，令人不得不佩服網友的想像力和幽默感。

圖片版權 DBOX for Foster + Partners Image caption 鬱金香在觀景台外側，設計有可移動式的透明貢多拉吊艙

鬱金香的樓頂設有觀景台，裏面有室內溜滑梯，觀景台外側還有可移動式的透明貢多拉吊艙。

按照建築項目規劃，這棟樓並不是座辦公樓，而是一個旅遊景點，將和倫敦其他高樓觀景台競爭，包括倫敦眼，碎片大樓。

除了付費參觀的遊客之外，鬱金香建成之後每年還會向公立學校學生提供20000個免費參觀機會。

倫敦有鬱金香、小黃瓜、碎片……等創意建築，世界其他各地也有許多奇奇怪怪的趣味建築。

奇葩建築

圖片版權 Getty Images Image caption 中國央視大樓被戲稱為「大褲衩」

央視大褲衩

說起中國近年來最古怪的建築，被稱為「大褲衩」的中國央視新大樓應該是怪得讓人印象深刻。

位於北京的央視總部大樓因為外型酷似「大褲衩」而引起討論，而荷蘭設計師後來更承認，他給中國央視設計的那個大樓，其實就是開了一個色情玩笑。

庫哈斯聲稱，央視那個「大褲衩」及其配樓確實具有色情的寓意——主樓是一位雙膝跪地的裸女，屁股對著觀眾，配樓則作陽具狀。

這個消息一經報道，立即引起中國網民的強烈反應。不少人譴責庫哈斯居然和中國開了如此大的玩笑，等於羞辱了所有中國人。

圖片版權 CEN Image caption 台灣的高跟鞋教堂是許多人的打卡勝地

台灣高跟鞋教堂

這棟建築從外面看起來就像是一隻巨大的藍色玻璃高跟鞋，雖然被稱做高跟鞋教堂，但實際上應該算是一個景觀裝置藝術作品。

有鋼架和玻璃組成的高跟鞋教堂位於台灣嘉義縣的海濱公園，建築主體高約17公尺，2016年由吉尼斯世界紀錄認證為全世界最大的高跟鞋形狀建築。

自從完工開幕以來，高跟鞋教堂就憑著獨特有趣的造型，吸引了許多人前來打卡朝聖，許多要結婚的新人也選擇在這裏拍攝夢幻浪漫的婚紗照。

但隨著熱潮逐漸退燒，參觀人數也不如剛開幕時的那麼多，有網友就表示，到高跟鞋教堂「拍完照打完卡之後就不知道要幹嗎」，更被戲稱為「全台最瞎景點」。

圖片版權 Getty Images

印度魚形建築

台灣高跟鞋教堂不是教堂，而印度的魚形建築，就可以說是「名副其實」，你猜得到這棟建築是做什麼的嗎？

答案是：印度國家漁業發展委員會的辦公大樓。

圖片版權 Kansas City Public Library

美國圖書造型圖書館

如果你不捕魚，你總會看書吧！

這是美國堪薩斯的社區圖書館，建築外觀就被設計成一本本的書籍，非常搶眼。

圖片版權 Getty Images

奧地利汽車之家

奧地利一位設計師愛車如癡，把自己的家也設計成一輛汽車的造型。

不過這個汽車造型的房子和周圍鄰區的房子似乎不太搭配，就是不知道鄰居是怎麼看的。

圖片版權 Emilee Rader

新西蘭狗屋

最後，來到新西蘭這個小狗造型的房子。

這裏是專門為遊客服務的旅遊信息中心，在原本平淡無奇的房屋外面，用回收的舊鐵皮裝飾成小狗的造型，果然非常吸引遊客的目光。