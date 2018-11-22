圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯軍事情報局（GRU格魯烏）負責人伊戈爾·科羅博夫

來自俄羅斯國防部的消息稱，俄羅斯軍事情報局（GRU格魯烏）負責人伊戈爾·科羅博夫（Igor Korobov）將軍在「長時間重病」後於周三（21日）去世，終年62歲。

而涉嫌使用神經毒氣謀殺在英國的俄國前特工斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia）的兩位嫌疑人亞歷山大·米什金（Alexander Mishkin）和阿納多利·切皮加（Anatoly Chepiga），據指稱都是科羅博夫主管下的格魯烏特工。

在毒殺案暴露之後，據信科羅博夫面臨俄國官員的批評。

誰是科羅博夫？

科羅博夫於2016年接任格魯烏負責人一職。但BBC在莫斯科記者羅森伯格說，科羅博夫的軍事生涯跨越40年以上。

他於1980年代中期加入俄國軍方情報部門，其後很快在格魯烏得到提升，曾監管俄國情報收集工作，最後被提升為第一總管。

科羅博夫曾獲得過俄羅斯聯邦英雄的獎章，它是俄國最高級別的榮譽頭銜。

格魯烏在科羅博夫和其前任主管謝爾貢（ Igor Sergun）的管理下，開展了一系列備受矚目、且極具爭議的行動，使它成為克林姆林宮的首選間諜機構。

例如，據指稱，2014年俄羅斯對烏克蘭東部的軍事行動（包括對克里米亞的吞併）、幫助敘利亞阿薩德政權打擊反對勢力以及莫斯科干預2016年美國大選等都有格魯烏的秘密參與。

然而，2018年對格魯烏來說可能運氣不佳，其開展的幾次行動都沒有成功，其中包括最臭名昭著的英國薩利斯伯里（Salisbury）神經毒殺案。

圖片版權 MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS Image caption 俄國前特工斯克里帕爾疑遭神經毒氣謀殺

該事件讓格魯烏曝光，其使用的手法也遭到質疑。格魯烏是俄國軍方情報機構，主要負責進行秘密的國際行動。

羅森伯格說，科羅博夫據報是在「長期患病之後」死亡。

但是，是不是像謠傳所說的那樣在受到普京總統批評後生的病？羅森伯格說他對此無法證實。

但羅森伯格表示，有一點是清楚的：如果你是格魯烏的頭，別指望可以完美退休。

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科羅博夫的前任謝爾貢也是在在任期間死亡。

俄國塔斯通訊社在其推文中報告科羅博夫的死訊時，用了一張科羅博夫身穿灰色軍裝的照片。

據路透社報道，俄國國防部稱科羅博夫是「俄羅斯忠實的兒子、愛國者、一位好人」。

然而，國防部並沒有就科羅博夫的死亡提供任何進一步細節。

英國當局確認涉嫌毒殺斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia）的兩位嫌疑人為GRU特工，並「幾乎肯定」該行動得到了俄羅斯國家批准。

俄羅斯否認所有指控。