圖片版權 Priya Kuriyan

印度南部一個村莊的長者委員會規定，禁止女性在白天穿著睡衣。

在這個地方，這種不顯體形的寬鬆衣裝也被稱作「maxis」，它原本是用作為睡衣。不過，多年來，它已經成為數以百萬計的印度女性日常著裝，遍及印度各大城市、鄉鎮甚至村莊裏的家庭主婦。

四個月前，在印度安德拉邦的托卡拉帕利村，一個九人組成的委員會下令，女童和成年女性在早上7時至晚上7時之間不得穿著睡衣，違者將面臨2000盧比（28美元或22英鎊）的罰款，而且令人驚訝的是，委員會還是由一個女人領導的。

委員會還承諾，報告他人違規的將得到1000盧比的獎金。

村民們都嚴格遵守了這一規定，至目前為止，還沒有任何人受罰的報告。

村中的長者穆爾提（Balle Vishnu Murthy）向前去探訪的BBC泰盧固語部（BBC Telugu）記者表示，這項禁令是為了不讓女性裸露她們的身體部位。「在家裏穿睡衣是可以的，但是穿著它出外可能會招來目光，給穿著的人帶來麻煩，」他說。

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一些居民——女性和男性都有——表示，他們反對這項禁令，但是只能遵守，因為不然就要掏罰款，而在這個漁村，那是一筆數額不菲的錢。

這不是這種平常著裝第一次引起「道德衛士」的憤怒了。2014年，孟買附近一個村莊裏的女性組織聲稱，在白天穿睡衣是一種「不良行為」，威脅要對違者處以500盧比的罰款。該項禁令因為來自女性抗爭而不了了之。

但是，睡衣說到底不過是一件衣服，為什麼有人會有如此強烈的反感呢？而且對時尚有追求的人，也往往都鄙視這樣的服裝。

印度近年創辦的一個時尚數碼網站「時尚之聲（The Voice of Fashion）」的主編雪法利·瓦蘇德烏（Shefalee Vasudev）在印度《鑄幣報》（Mint）撰文指出，這種睡衣「形如麻袋，像腐壞的棉花糖一樣幹巴巴」，她想將這種衣服列為印度最土鱉的服飾。

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不過最近，瓦蘇德烏在接受BBC訪問時說，她認為這個村委員會所下達的禁令是基於道德衛士而不是時尚品味。

睡衣是一個百萬美元級別的產業，而全印度的市場都滿是各種款式的設計。最流行的是碎花棉質款式，最便宜的只要100盧比就能買到，而最高檔的則可以是幾千盧比。

設計師達杜（Rimzim Dadu）說，睡衣廣受家庭主婦歡迎，是因為像印度國服沙麗（sari）那樣的服裝並不是穿來做家務的最好或者最舒服的選擇。她說，睡衣給了女士們自由。

設計師大衛·亞伯拉罕（David Abraham）則說：「它不是最優雅的服飾，但是它對於女士來說成為了某種類似於制服的東西，因為它方便又實用。它滿足了她們所有的要求——它是一件過的衣服，你可以直接套上，而且它長到腳踝，遮蔽了整個身體，所以同時也很低調。」

兩個設計師都對禁令感到驚訝——達杜說它是「蠻橫」的，亞伯拉罕則表示這很「荒謬」。

一般相信，睡衣最初是來自英國殖民地時代，當時是英國女性穿著的睡袍。隨著時間推移，它漸漸也被上層印度女性所採納。

至於睡衣是從何時開始走到了街上，則不是那麼清楚，但是瓦蘇德烏表示，她雖然是在1970年代的小鎮古吉拉特長大，但是她見過「媽媽和阿姨」一整天穿著睡衣，有時候甚至穿著它去當地市場買菜。

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她說，在90年代搬到德里時，看見年輕的媽媽們也穿著它帶孩子去趕校車，或者和菜販討價還價，十分吃驚。

她表示，那真是不忍直視，女人穿著它，「如果它太薄，就在裏面加上完全不搭的襯裙，而在上面甩上了條杜帕塔（dupatta）長巾，以此來顯得低調。」

瓦蘇德烏表示，她理解睡衣對於中產家庭主婦生活上的好處——因為這是「自由的服裝」，將她們從束手束腳的紗麗當中解放出來。

但是她不能理解的是，為什麼那些「專制的道德衛士」會認為睡衣是「污穢」的，並且要試圖禁止。

「它不能算作性感，也不能算污穢，」她堅稱，「事實上，它是女人穿的衣服裏面其中一種最沒有性意味的破爛。」

她說，一些人想要禁止穿睡衣的原因，是他們因為這是「更西方、更現代」的東西，因此它就成了污穢的。

大衛·亞伯拉罕對此也有同感。「污穢因為是來自觀者自己的眼睛，」他說，而這種禁令是「完全不符合邏輯的」。

他說，這個村委員會的禁令是針對性別的，完全就是關乎專制和權力。

「你有聽過有村委員開會研究男人應該穿什麼的嗎？從來談的總是女性的穿著。道德衛士抱有的觀念就是，今天它是睡衣，誰知道它明天會變成什麼？」