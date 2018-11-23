圖片版權 Getty Images Image caption 英國已將預防青少年糖尿病的作為工作重點，政府將與商家一起，計劃限制商店中含糖和脂肪食品的促銷活動，以及在晚上9點之前禁止有關商家在（電視廣播等）媒體上做商業廣告。

根據英國糖尿病協會的統計發現，英國僅英格蘭和威爾士25歲以下青少年患2型糖尿病者人數是以前該機構掌握人數的10倍。

在對英國2016-17年的數據進行分析後發現，大部分患者都是通過家庭醫生接受治療，而非在專業醫療單位中進行治療，所以大多數沒有包括在原來官方數據中。

2型糖尿病與肥胖症有聯繫，兒童和青少年更易患病。

兒童健康專家表示，政府應立即採取行動，落實減少兒童肥胖症的建議措施。英國肥胖症與健康組織也表示對這一情況很擔心。

世界衛生組織2016年的數據顯示，在全球4.22億患者中，中國約有1.1億名糖尿病患者，約佔全球1/4。中國近半數成年人處於糖尿病前期，約為5億人。

雖然取得經濟飛速增長的成績，「因為食用垃圾食品」，中國兒童的肥胖症和糖尿病人數也高速增長。兒童糖尿病年增長率超過14%。

糖尿病不僅是患者自己家庭的災難，也加劇社會經濟負擔。

英國官方數據更正，糖尿病青少年患者猛增

最新數據來對2016-2017年英格蘭和威爾士地區數據的官方審核，其中包括了家庭醫生治療的95％病例。

調查新發現共有6836名兒童和青少年正在接受治療，其中20-25歲的青少年人數高達5千多人。

而此前的兒科與兒童健康皇家學院的有關報告的統計數據目前的25歲以下青少年接受治療的2型糖尿病患者僅有715人。

家族史、種族背景以及肥胖都是兒童和年輕人患2型糖尿病的可能性因素。

糖尿病因與商品廣告

這是導致血液中糖（葡萄糖）水平變得過高的常見病症；

這是由身體中稱為胰島素的化學物質（激素）問題引起的；

2型糖尿病可引起口渴，便頻和疲倦等症狀；

它還可能增加患者出現眼疾，心臟和神經等嚴重疾病的風險，

這是一種終生的疾病，可能意味著需要飲食，藥物和定期檢查等治療。

英國糖尿病協會政策和運動主任布裏奇特·特納表示，2型糖尿病對兒童和青少年來說可能是毀滅性的。患者應該接受經過專業培訓的醫療人員的專業性治療。

她同時指出，社會需要提供清晰易懂的營養信息來鼓勵健康生活方式，保護兒童，防止他們受到高脂肪，高鹽和高糖類食品的廣告影響。

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改變生活方式，以預防為主

英國醫療衛生和社會護理部一名發言人表示，政府致力於在2030年之前將英國兒童肥胖症減半。

該發言人表示，政府將啟動與商家的磋商，計劃限制商店中含糖和脂肪食品的促銷活動，以及在晚上9點之前禁止有關商家在（電視廣播等）媒體上做商業廣告。

他表示，英國公立的全民健康醫療體系將以預防為核心，來維護包括兒童在內的人民健康。

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社報道說，由於中國的青少年兒童食用越來越多西式的高糖和高熱量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增長。

中國經濟與糖尿病的社會負擔

據新華社報道，糖尿病等非傳染性疾病是中國首要的健康威脅，每年導致的死亡人數佔1.03億死亡總數的80%，佔中國總疾病負擔的70%。其中近40%的死亡為過早死亡（在70歲以下人口中）。

新華社早在2016年就報道說，由於中國農村地區的青少年兒童食用越來越多西式的高糖和高熱量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增長。研究人員指出，在過去30年中，中國的生活水平發生了巨大變化，正在從傳統的中式飲食轉變為西式的高糖、高熱量飲食。人們吃得比以前多，動得卻比以前少。

而國際肥胖研究協會的一份報告估計，中國7歲至18歲的青少年中已經有170萬確診糖尿病，2770萬人被認為是糖尿病前期。2010年，中國約1/10的女孩和1/5的男孩超重和肥胖。其中主要原因是缺乏運動和不健康的飲食。

世界衛生組織指出，糖尿病除了對患者及其家人朋友造成身心的傷害，也帶來巨大的經濟損失。

中國每年投入近1734億人民幣（250億美元）用於糖尿病防治；用於糖尿病的直接醫療支出佔中國醫療支出的13%。這些數據還不包括糖尿病相關的其它疾病給患者家庭和僱主帶來的經濟損失。

世衛組織的專家指出，糖尿病不僅是健康問題，更是社會和經濟問題，需要全社會參與的解決方案。每個人通過健康飲食和增加運動量，都可以降低患病風險。各級政府和全社會也有責任讓人們更容易選擇健康的生活方式。