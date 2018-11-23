圖片版權 Chelsea Clinton

美國前總統克林頓與希拉里的女兒切爾西·克林頓入選了2018年BBC「巾幗百名」榜。

近日，切爾西在接受BBC採訪時表示，與她的父親相比，公眾對她母親的期望「非常不同」。

「至少在我們家庭之外公眾對他們的期望，對我的母親和父親是非常不同的。沒有人要求我父親改名。」

切爾西說，她的父親一直支持她的母親，但她補充道：「公眾對我母親成就評估的標凖並非跟我父親的一樣公平。」

「我記得在20世紀80年代的阿肯色州，我母親面臨著巨大的壓力，因為她需要把名字從希拉里·羅德姆改為希拉里·羅德姆·克林頓，最終她改了，因為她覺得為這種愚蠢的事爭論不值得，她改了名字後就可以專注於她的使命。」

切爾西是非營利組織克林頓基金會（Clinton Foundation）的副主席，她聲明短期內沒有競選公職的計劃，但不排除未來有這種可能性。

在接受BBC廣播四台的Today節目採訪時，切爾西說，「很多事都有可能性，每個人都可能做某件事。」

「目前我沒有參選計劃，但不代表我以後沒有計劃，我希望每一個關心我們國家未來的人都這麼想，不管是他們凖備競選地方學校的委員會還是國家總統。」

她說希望有更多人考慮參選，因為可以「讓大家有更多選擇，這樣就可以在投票時做出更好的選擇。」

切爾西已經出版了兩本兒童繪畫讀物，《她堅持》（She Persisted）以及《她在全世界堅持》（She Persisted Around the World)，這兩本書都專注於那些「用她們的聲音和決心」來改變歷史的女性。

她書裏提及的女性之一是美國天文學家卡羅琳·赫歇爾（Caroline Herschel），她在18世紀發現了8顆彗星。卡羅琳的哥哥威廉是天王星的發現者，但卡羅琳沒有威廉有名。

「長期以來，我們一直在描述我們如何學習歷史，教授歷史以及如何理解與重視歷史人物。」她說。

「我認為我們現在應該更多地推崇那些幫助我們了解這個世界，以及幫助我們不僅在科學上，而且在其他很多方面進步的女性，這點非常重要。」

英國廣播公司「巾幗百名」榜選了包括卡羅琳·赫歇爾在內、成就被同一領域男性蓋過的五名女性。

BBC「巾幗百名」

BBC「巾幗百名」每年在全球範圍內選擇00名有影響力的女性，並分享她們的故事。

2018是全球女性爭取更多權利標誌性的一年。因此，BBC2018年「百年巾幗」榜單反映的是利用激情和憤怒來改變她們周邊世界的具有開拓精神的女性。