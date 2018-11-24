2018年的第47周，有著「亞洲奧斯卡「之稱的台灣金馬獎再次撕裂兩岸輿論；D&G一次失敗的對華宣傳方案，後果不亞於一場地震；中國的一次官方主導的「愛國式干擾」，令一位中國馬拉松選手痛失冠軍；地球的另一邊，美國暗示可能會將中國趕出WTO，再次體現美國的強硬。同時，中國的五星級酒店也經歷了一輪公關災難，危機處理之失敗令公眾愕然。

1.台灣選舉前 金馬獎導演傅榆致辭點燃「國家認同」舌戰

華人世界分量最重的電影盛事之一「金馬獎」17日在台北舉辦頒獎典禮。因為兩岸電影人在致詞時的「國家認同」差異，意外讓典禮出現些許火藥味。36歲的台灣導演傅榆領獎時突然說出：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」這番發言引起網絡上許多討論，中國大陸網友們指責這是「台獨言論」，並湧入傅榆的臉書批評。而台灣網友們則多半認為，這是傅榆自己的言論自由。

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2.D&G品牌「辱華」章子怡等中國明星集體抵制

11月21日本是意大利奢侈時裝品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana，縮寫DG）在上海舉辦時裝秀的日子。但突如其來的一場「辱華」風波，讓眾多中國明星拒絶出席，杜嘉班納隨後宣佈活動改期。風波源於該品牌發佈的一套模特用筷子吃意大利美食的宣傳廣告。火上澆油的是，該品牌設計師隨後疑似在Instagram上辱罵中國是「屎之國」。儘管官方聲明稱這是由於Instagram「賬號被盜」，但該事件仍迅速在中國社交媒體上引發強烈抗議。

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3. 蘇州馬拉松：志願者遞國旗致中國選手痛失冠軍

10月18日，中國蘇州（太湖）馬拉松（以下簡稱「蘇馬」）上出現了戲劇性的一幕。全馬女子組最後衝刺階段，中國選手何引麗超過了一旁的非洲選手，眼看就要奪冠，結果突然衝上來兩名志願者先後給她遞中國國旗。最終，何引麗因五秒之差屈居亞軍。此事在中國社交媒體引發軒然大波。網友質疑為何會有所謂志願者進入賽道干擾比賽，但也有網友指責何引麗：「成績難道比國旗還重要」？

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4.中國與WTO: 美國總統顧問暗示可能「驅逐」北京

美國總統特朗普的經濟顧問之一凱文·哈塞特（Kevin Hassett）暗示，可能可以研究將中國驅逐出世界貿易組織（WTO）。哈塞特是特朗普的經濟顧問委員會的主席，他向BBC表示，中國作為WTO的一員「行為不端」，而且WTO令美國失望。特朗普對WTO採取的策略，在很多人看來具有破壞性，也對WTO成員爭端解決機制構成重大挑戰。

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5.中國五星酒店衛生亂象：「解決不了問題，先把提問題的人解決了」

萬豪、喜來登、香格里拉、喜來登、文華東方、麗思卡爾頓等全球頂級酒店被曝拿用過的浴巾或擦過馬桶的抹布擦客房的水杯。這令人作嘔的一幕，被微博知名網友」@花總丟了金箍棒「在中國社交平台微博上被曝光後，引起軒然大波。然而，花總秘密拍攝的視頻發出後，有五星酒店從業者私自取得並擴散了花總的私人信息，引起對酒店行業商業道德的質疑。