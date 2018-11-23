捂臉熊、劈叉松鼠與微笑鯊魚 動物界表情帝
- 2018年 11月 23日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
一張松鼠的照片奪得了今年「趣味動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）總冠軍。來自美國佛羅里達州坦帕市的瑪麗·麥高恩（Mary McGowan）從數千入圍者中脫穎而出，憑借這張名為《現場捕捉》的照片獲獎。
其他入圍的照片還包括一隻捂著臉的熊、一頭微笑的鯊魚以及一隻看起來像是穿著芭蕾舞裙的犀牛。
以下是讓人忍俊不禁的獲獎和入圍照片，來猜猜動物們的所思所想吧。
獲獎照片
推薦照片
「野生動物趣味獎」將發佈一本新書，支持動物權利組織生而自由基金會（Born Free Foundation）的慈善活動.