一張松鼠的照片奪得了今年「趣味動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）總冠軍。來自美國佛羅里達州坦帕市的瑪麗·麥高恩（Mary McGowan）從數千入圍者中脫穎而出，憑借這張名為《現場捕捉》的照片獲獎。

其他入圍的照片還包括一隻捂著臉的熊、一頭微笑的鯊魚以及一隻看起來像是穿著芭蕾舞裙的犀牛。

以下是讓人忍俊不禁的獲獎和入圍照片，來猜猜動物們的所思所想吧。

獲獎照片

圖片版權 Mary McGowan/CWPA/Barcroft Images Image caption 麥高恩（Mary McGowan）拍攝的松鼠照獲得了此次比賽的總冠軍。給它配個音，「哼哼哈嘿」怎麼樣？

圖片版權 Shane Keena/CWPA/Barcroft Images Image caption 「他們來了，我要躲起來！」 這只貓頭鷹可能在跟同伴們玩捉迷藏

圖片版權 Tanya Houppermans/CWPA/Barcroft Images Image caption 藍色的鯊魚張開了嘴，彷彿在朝鏡頭微笑，「你好呀」。

圖片版權 Arshdeep Singh/CWPA/Barcroft Images Image caption 印度格布爾特拉市的一隻貓頭鷹。猜猜，它是在思考鷹生麼？

圖片版權 Valtteri Mulkahain/CWPA/Barcroft Images Image caption 芬蘭的一家可愛的棕熊，三隻小熊爬上了同一棵樹。

推薦照片

圖片版權 Kallol Mukherjee/CWPA/Barcroft Images Image caption 在印度戈魯馬拉（Gorumara）國家公園，攝影師捕捉到了「穿著」孔雀羽毛裙的犀牛。

圖片版權 Danielle D'Ermo/CWPA/Barcroft Images Image caption 它看起來有很多麻煩事。

圖片版權 Roie Galitz/CWPA/Barcroft Images Image caption 「這裏面都是些啥？本熊爺來瞧一瞧。」

圖片版權 Geert Weggen/CWPA/Barcroft Images Image caption 鍛煉身體，增強體質。這只松鼠覺得，不如先劈個叉吧。

圖片版權 Barney Koszalka/CWPA/Barcroft Images Image caption 糜鹿的吐舌賣萌瞬間。

圖片版權 Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption 是探戈熱舞，還是久別重逢的相擁？

圖片版權 Sergey Savvi/CWPA/Barcroft Images Image caption 葉猴大戰。「讓你嘗嘗我的厲害！」

「野生動物趣味獎」將發佈一本新書，支持動物權利組織生而自由基金會（Born Free Foundation）的慈善活動.