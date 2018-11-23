巴基斯坦中國領館遇襲 凸顯一帶一路風險

圖片版權 Xinhua Image caption 中國駐卡拉奇總領館遇襲現場附近一輛車輛被燒燬。

中國駐巴基斯坦領館遭遇至少三名槍手有組織的攻擊，顯示其面臨的一帶一路戰略沿線的安全風險。

對中國駐卡拉奇領館的襲擊，暴露出巴基斯坦國內不同的種族與宗教派別、中央與地方之間長期存在的角鬥。

這一角鬥如果與國際地區政治聯繫起來，更會有複雜的後果。

巴基斯坦政府官員在第一時間譴責了這次襲擊。巴基斯坦總理伊姆朗·漢辦公室聲明直指這次襲擊是"旨在破壞兩國經濟和戰略合作的陰謀"。

對卡拉奇領館襲擊的矛頭指向

如同巴基斯坦發生的多數恐怖襲擊一樣，2018年11月下旬的這次襲擊過程很簡單：三名槍手試圖進入領館，但被哨崗保安人員阻止，隨即發生自殺性爆炸攻擊，三名襲擊者全部被擊斃，兩名警察喪生。

可見因為巴基斯坦警方的保安得力，攻擊者未能襲擊到中國外交人員，阻止將這一襲擊上升為國家外交事件。

但攻擊的目標是與巴基斯坦外交和經濟關係已經進入"打造新時代命運共同體"的中國。

攻擊者據稱是與巴基斯坦分離組織"俾路支解放軍"有關的人士。

圖片版權 AFP Image caption 大批巴基斯坦軍警立即趕到襲擊現場。

一帶一路的旗艦項目

中國和巴基斯坦於2014年共同提出，在"一帶一路"戰略下推進中巴經濟走廊項目，建設一條從新疆喀什到巴基斯坦瓜達爾港的貿易走廊，包括公路、鐵路、油氣能源、光纜通訊、農業、海港等領域在內的綜合基礎建設工程。

這條走廊北端是中國新疆喀什，南端是被預測將成為"巴基斯坦的深圳"的俾路支省的瓜達爾港。

瓜達爾港緊鄰伊朗和巴基斯坦邊境，扼守著承擔著全球40%原油供應的霍爾木茲海峽通往阿拉伯海的海上通道。這個港口位置吸引著所有地區和國際大國的目光。

據稱中國在巴基斯坦的中巴走廊有關項目上已經花費了數百億美元，但這條走廊的南端進入了經濟發展長期落後於巴基斯坦很多其它地區的俾路支省，而這個省裏盤踞著自從巴基斯坦建國起就一直與中央政府進行鬥爭的分離勢力。

"俾路支解放軍"

位於巴基斯坦西南的俾路支省地廣人稀，佔巴基斯坦國土面積的44%，天然氣、煤炭等資源豐富。該省阿富汗、伊朗，並與阿拉伯國家隔海相望，地理位置十分重要。歷史上也是兵家必爭之地。

俾路支人是巴基斯坦的四大種族之一，有其獨特語言和文化。巴基斯坦建國以來，巴中央政府在與俾路支地方分離勢力進行武裝和政治鬥爭幾乎沒有停息，並且牽涉到複雜的國內、地區和國際矛盾，影響到巴基斯坦與其它國家的關係。

與巴基斯坦中央有矛盾和鬥爭的勢力也錯綜複雜，包括塔利班、虔誠軍、自由軍等，以及據稱這次襲擊的製造者、被巴官方認定為"恐怖組織"的"俾路支斯坦解放軍"。

曾有調查指責稱，俾路支斯坦目前最重要的武裝分離組織"俾路支斯坦解放軍"起源於冷戰時期前蘇聯的克格勃。當年前蘇聯為了從內部瓦解巴基斯坦支援阿富汗游擊隊的後勤運輸線，決定成立這支能專門在巴基斯坦從事破壞活動的組織。

還有指責稱，冷戰結束後，"俾路支斯坦解放軍"在失去前蘇聯靠山後，其內部也分裂為不同派別，被指曾獲得印度、阿富汗等地區和國際勢力的繼續支持。

中國人員安全

俾路支省因為長年來安全局勢嚴峻，經濟發展、教育水平十分落後，貧困現狀成為暴力滋生的土壤。

中國的一帶一路建設的到來，雖然有著通過發展經濟改善民生的主觀意願，但在客觀上，微妙地影響到地區乃至國際政治勢力的平衡。

由於中國與當地合作的日漸加深，人員來往增多，過去幾年裏涉及中國人的暴力事件也多次發生，包括綁架、殺害工程人員等。

中國也認識到一帶一路的進展需要解決發展和民生問題，消除貧困和不公，促進文明對話，從源頭上杜絶暴力和極端主義。

在近年來，中國除了一帶一路的直接建設項目外，向俾路支省提供經濟援助，改善基礎設施建設的環境。比如2018年中國通過聯合國開發計劃署，向俾路支受自然災害和"人為危機"影響的俾路支省等地提供超過四個月的數百萬美元援助，重建當地被洪災衝毀的學校。