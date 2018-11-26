圖片版權 Getty Images Image caption 俾路支分離主義組織「俾路支解放軍」士兵。

星期五早上，位於卡拉奇繁華地區的中國領事館被襲擊，造成7人死亡。俾路支分離主義組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）的武裝組織已承認對襲擊負責。

俾路支分離主義者警告中國政府，不要再借中巴經濟走廊（CPEC）的名義搶佔俾路支省的自然資源和土地，否則他們會再次發起襲擊。

中國和巴基斯坦政府宣佈，中巴經濟走廊改變了巴基斯坦，尤其是俾路支省，通過這一項目，將在包括俾路支省在內的各個地區進行大量開發，為這些地區帶來繁榮。

例如，中國政府將接管瓜達爾港（俾路支省的一個港口城市）的運營，聲稱這將成為該地區繁榮的象徵。

如果這些說法都是真的，並且中巴經濟走廊能保證俾路支省的發展，那為什麼俾路支的一部分人要反對該項目的投資，並且在某種程度上已凖備好為此而殺人呢？

值得一提的是，不僅是激進的極端主義分子反對中巴經濟走廊，一些手無寸鐵的民族主義團體和領導人也反對這些在俾路支省的投資。

那麼這些俾路支民族主義團體的問題是什麼？

產權上沒有分到一杯羹，並且也沒有參與CPEC決策過程

圖片版權 Getty Images Image caption 中巴經濟走廊的產生可以追溯到2008年巴基斯坦人民黨當政時期。

中巴經濟走廊的產生可以追溯到2008年巴基斯坦人民黨當政時期。當時的總統阿西夫·阿里·扎爾達里多次訪問中國，因此，瓜達爾港口運營部門從新加坡公司變成了中國公司。

巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim League-Nawaz Sharif）政府不接受人民黨領導的主張。

參議員巴洛科（Sana Baloch）是來自俾路支的最強烈聲音之一，他說，人民黨的領導決定了瓜達爾的命運，但這個決定不能讓人信服。

前人民黨政府違背了俾路支人的意願，允許中國海外港口控股公司在瓜達爾港建造泊位並運營，這一過程並沒有達到國際標凖透明度。這一過程中最令人驚訝的部分是新加坡港務局在前總統扎爾達里面前給了一家中國國有公司一份有爭議的合同。當時並沒有俾路支省的代表在場。

這是對這項投資的核心反對意見之一。俾路支政治領導人和激進組織認為，在決定俾路支省特別是瓜達爾的命運時，伊斯蘭堡沒有讓省級領導層充滿信心，這些省級領導甚至都不知情。此後，謝里夫派政府召集了不少各方參與的會議，並向俾路支省的領導人進行了長時間的詳細介紹，但是長時間內形成的不滿並沒有被消除。

搶奪當地自然資源？

巴基斯坦的每個家庭都使用天然氣，但在俾路支省的許多房屋中沒有這種設施。值得一提的是，天然氣在巴基斯坦被稱為隋氣，並以俾路支省的隋地區命名。

針對這種現象，一個有力的反對意見是，一個生產這種自然資源的省份為什麼僅能獲得這麼小的銷售份額？

巴基斯坦政治觀察家並沒有給這個爭論足夠的關注點。但俾路支民族主義者一再提出這一話題，稱中國和聯邦政府將佔據他們的自然資源，導致當地人沒有機會利用自己的資源。這就是為什麼一些俾路支民族主義者視中巴經濟走廊為佔據其自然資源的計劃。

當地人的工作

圖片版權 Getty Images Image caption 瓜達爾正在快速變化，但生活在那裏的人們的生活還沒有看到變化。

瓜達爾正在快速變化，但生活在那裏的人們的生活還沒有看到變化。港口安裝了新機器，修建了道路，建造了新的建築物和殖民地，但居住在瓜達爾鎮的當地人渴望的是很簡單的東西，比如供水。

瓜達爾的唯一供水來源是阿克拉姆大壩，此前阿克拉姆大壩曾經為該鎮供水幾周，但此後，當地人接水需要經歷漫長的等待。另一方面，從中國和巴基斯坦其他地方來到這座城市的工程師和其他官員很多，但這些官員中的當地居民比例很少。在這座城市運行的許多其他項目都有這個同樣的問題。

俾路支民族主義者說，他們沒有在工作和商業機會中獲得應有的份額。另一方面，政府表示沒有足夠的受過良好教育並熟練當地的人選，因此無法給他們提供工作。這場辯論幾乎是關於先有雞還是先有蛋的問題。一個被引發的問題是，誰來為這一地區的窮人和貧困人口提供技能和教育？

俾路支軍隊的影響力

圖片版權 Getty Images Image caption 這個地區安全部隊的增加可能導致進一步的軍事衝突。

在整個俾路支省，軍隊檢查站一直是武裝分子、政治家以及俾路支民族主義者的目標。這些檢查站大多數是在前軍事獨裁者佩爾韋茲·穆沙拉夫（Pervez Musharraf）計劃對俾路支民族主義領導人布格蒂（Nawab Akbar Bugti）進行軍事行動期間創建的。

在一次行動中，布格蒂被殺。軍方此後在當地新建了很多軍事和凖軍事檢查站。政府聲稱這些檢查站是為了保護這些偏遠地區的當地人。但俾路支民族主義者聲稱，這些檢查站是侮辱當地人的象徵。

巴洛科表示，中巴經濟走廊區域將需要主要的安全設備，該地區的軍事力量將會增加。因此，如果這種情況繼續下去，會產生更多問題。

該地區也有許多非俾路支安全部隊，包括邊防部隊和海岸警衛隊。遭受政治壓迫的俾路支人們擔心，這個地區安全部隊的增加可能導致進一步的軍事衝突，到時，他們的生活將直接受到影響。