歐盟同意英國脫歐協議草案但「離婚」路仍艱難

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟27國領導人一致通過了英國"脫歐"協議草案。

歐洲理事會主席圖斯克周日（25日）表示，歐盟27國領導人一致通過了英國"脫歐"協議草案。

當地時間25日上午，27個歐盟成員國領導人齊聚布魯塞爾，對英國脫歐協議草案進行表決，並最終通過該協議。

但即使這樣，這一協議草案還將在12月份面臨英國議會的投票表決，目前已經有反對黨以及保守黨內部多人表示會投反對票。該協議是否會獲得英國議會通過，目前還很難說。

英國首相特里莎·梅將著力於爭取獲得英國議會的通過。但目前英國議會內部，梅首相尚沒有得到大部分議員的支持。

脫歐草案

BBC駐布魯塞爾記者亞當·弗萊明（Adam Fleming）說，已經看到了草案文件，認為其中包括了「各方都有點好處」，但是有「很多」在明年3月29號後要談判的。

如果一切都按照計劃進行，英國和歐盟將在這份政治宣言的基礎上，在3月29號之後的21個月過渡期內再協商貿易問題。在此過渡期間，英國還將繼續享有歐盟單一市場和關稅同盟成員的優惠。

草案強調，歐盟與英國的任何最後協議，不能干涉歐盟的「四大自由」，即歐盟27國成員內部的貨物、服務、資本和人員流動自由。

草案說：未來關係將建立在平衡權利和義務，把各方原則考慮在內的基礎上。

脫歐模式

圖片版權 PA Image caption 英國首相特里莎·梅在脫歐協議問題上，仍然需要爭取議會的多數支持。

作為歐盟成員，英國與世界其他地方貿易遵循的是歐盟統一簽訂的協議，總共22項跟單個國家的雙邊協議，5項涉及多個國家的多邊協議。這些協議覆蓋52個國家。

退出歐盟就意味著退出這27個貿易協議，與52個市場的貿易協定需要重新談判。

英國本身是個大市場，自帶魅力，單獨談協議也可能更有利。這方面有5種模式可供參考。

1. 挪威模式 （The Norway model）

歐洲經濟區成員，完全參與歐洲單一市場，必須向歐盟交費並遵循歐盟大部分法律，享受歐盟成員間的人員自由流動

挪威、冰島和列支敦士登不是歐盟成員，但是歐洲經濟區（單一市場）成員。它享受無限制市場凖入權益的代價是承擔一定份額的歐盟預算負擔，遵循共同規則和標凖等歐盟法規。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循歐盟在農業、漁業、司法和內政事務方面的法規。

但是，挪威對單一市場的規則制定沒有發言權。

圖片版權 Getty Images Image caption 奶酪，法國英國都有絶好品牌，常互通有無，免關稅。脫歐後，法國奶酪進英國就得交關稅，反過來也一樣。

2. 瑞士模式

歐洲自由貿易聯盟（EFTA）成員，但不是歐洲經濟區（EEA）成員，與歐盟簽訂雙邊經貿協議，覆蓋部分但不是全部貿易領域，也分擔歐盟預算但金額少於挪威。沒有義務遵從歐盟法律，但必須實施歐盟的相關規則以便開展貿易；雙方人員自由流動

瑞士與歐盟有自由貿易協議和120項雙邊經貿協議，絶大部分產業因此得以進入歐洲單一市場，但銀行業和其他服務行業受到市場凖入限制。瑞士出口的50%進入歐盟。

英國的銀行和金融業佔經濟的80%。

瑞士和歐盟人員自由流動。但2016年瑞士全民公投贊成對歐盟勞工人數加以限制，沒有付諸行動，卻已經招致歐盟報復，暫停相關協議並凍結瑞士參與歐盟教育項目資格。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其跟歐盟有關稅同盟，但在關鍵問題上沒有發言權

3. 土耳其模式

與歐盟關稅同盟，即向歐盟國家出口的工業產品沒有關稅和配額限制，但必須對從歐盟以外市場進口的商品徵收歐盟統一的對外關稅

土耳其不是EEA、EFTA成員，但與歐盟有關稅同盟，就像安多拉和聖馬利諾一樣。它向歐盟出口工業產品沒有關稅，沒有配額，但關稅同盟不包括農產品和服務產品。

土耳其不能自行規定對來自世界其他地方的進口商品關稅，必須用歐盟的稅率，而且對這些關稅的設置沒有發言權。

4. 加拿大模式

加拿大與歐盟之間的綜合性經濟貿易協議（Ceta）尚未生效，協議取消了絶大部分商品的關稅，但食品和服務排除在外，並規定要證明出口歐洲的商品原產地

圖片版權 AFP Image caption 新加坡和香港都是自由港，基本沒有關稅

綜合性經濟貿易協議（Ceta）談判持續了7年，現在仍未生效。根據協議，加拿大享有歐洲單一市場優先凖入資格，不需承擔挪威和瑞士那樣的義務，大部分關稅取消，但一些「敏感」食品，比如雞蛋和雞，關稅不免。

加拿大出口商必須能證明他們出口歐洲市場的商品全部是「加拿大製造」，以杜絶不符合協議規定的商品走後門進入歐盟；它們還必須採納歐盟的產品標凖和技術規範，而對這些標凖和規範的設定沒有發言權。

Ceta涵蓋了服務業的一部分，不是全部。對於英國而言，這種模式無法為英國金融業提供它現在在歐盟享受的地位和權益。

圖片版權 Getty Images Image caption 人員自由流動不但涉及人，還有經常隨主人旅行度假的寵物。

5. 新加坡和香港模式

城邦模式，沒有進出口關稅，單邊自由貿易

部分脫歐派人士主張英國採用新加坡或香港那種單邊自由貿易政策，取消一切關稅，只倚靠世貿組織框架。

沒有關稅對英國的農業和製造業有巨大的負面影響，工黨和左派陣營對此支持不會很多。