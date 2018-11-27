圖片版權 Anne Rucchetto

27歲的安妮·魯凱托（Anne Rucchetto）是一名生活在加拿大多倫多的作家。作為「BBC巾幗百名」（BBC's 100 Women）系列的一部分，她在這篇文章中討論了一下，誰負責買單為什麼那麼重要。

我剛開始和人約會的時候，媽媽就警告過我，這世上「沒有免費喝一杯」這件事。

她接下來說得更具體也更嚴重：「男人會覺得，你欠他點什麼。」

我知道媽媽並不是故意想嚇我，但是她這一番話，令我每次結識一個新的人都會感到困擾。我花了好些時間，才擺脫掉那種男人請我喝了5塊錢的啤酒我就覺得自己有所義務的觀念——不過自此之後，我就再也沒回頭。

作為一個14歲就開始約會的人，我用了很多時間去想、去談如何找到一個好伴侶的問題，還有初次見面應該關注哪些行為。

這年頭，找約會對象比任何時候都更容易，能想到的所有取向、身份和背景的人，都有相應的應用程序和網絡分眾來滿足需求。

不過，第一次約會誰付賬這件事，總是能引起一番激烈的討論。

我曾經信奉的邏輯是，女人如果要和男人一樣被平等對待，我們就應該付自己的部分，和約會對象AA制。為了確保不出現問題，我總是建議去負擔得起的約會場所——便宜而熱鬧的餐廳、社區酒吧、演唱會、公園等等。

圖片版權 Getty Images Image caption 安妮認為，社會結構內在的不平等意味著，AA制並不公平。

大約在五年前，我的朋友和老師們讓我認識了一些觀念，令我開始質疑過去的做法。

我發現了，像格羅麗婭·金·沃特金斯（Gloria Jean Watkins，更為人所知的是筆名貝爾·胡克斯<Bell Hooks>）這樣的女性主義作家，令我開始思考，在現行的社會結構當中，誰是獲益者。她和其他一些人令我開始想，權力在每一個層面上的運作方式，包括最小的個人互動。

「我們活得更貴」

在現行社會結構基礎上，人們的得益並不一樣，因此不應該期望雙方付一樣的錢，這取決於我們在與誰共度時光。

平均而言，女人比男人掙得少。加拿大男性在工作中每掙一加元，女性平均才掙0.69加元。

這並不意味著我們的生活成本比較低廉——在很多時候，它可能更昂貴。

社會對於女性外表和行為的期望，是有物質和個人成本的。人們對女性的外形持有不可理喻的高標凖；且從娛樂產業到白宮，它都能成為日常嘲笑的對象。

在生活的每一個方面——家庭、工作、戀愛關係和友誼當中，對我們的期望都是比男人更冷靜、更關切、更善解人意、更能屈能伸和隨遇而安。要達到這些要求，物質上和情感上的成本是昂貴的。

而且，誰付賬不能簡化到男人與女人之間的問題。基於我們的性別、社會與經濟地位、種族、國籍以及其他很多因素，我們每個人都有不一樣的經歷。

最終，平等並不是相等。相等是每一個人都得到一雙一模一樣的鞋，平等是每一個人都得到一雙適合他們的鞋。在良好的戀愛關係當中，人們追求的是平等。

圖片版權 Anne Rucchetto Image caption 安妮和現在的男友扎克已經在一起超過一年了。

有一次我和一個男人初次約會，他大部分時間都在吹噓自己的跑車和旅遊行程，當他想要AA付賬的時候，我就迷惑了。奇怪的是，經常是這些條件優越的男人會向我或者我的朋友說：「我是個女性主義者，所以我們要各自付賬。」

無論男人是否認為女人的勞動報酬過低，事實的確是這樣。而且，無論男人是否同意女人報酬過低的事實，他們也直接從中得益。

這並不是說男人工作就不努力，或者永遠應該由男人來付賬——在我遇到自己明顯比約會對象掙得多的情況時，我很樂意AA或者由我來付賬。

如果我感覺一個男人初次約會付賬之後就覺得我「欠」了他什麼的時候，我會堅持由我來為兩個人買單，並且斷絶一切進一步聯繫的機會。這樣一種原始老派的思維顯示了對方缺乏眼界、尊重和換位思考。

「挑戰不平等」

我和男人、女人都約會過，而有趣的是，每一次我和女人或者性別多元人士約會時，我們最後都會搶著買單。

現在，我和我的男友扎克（Zac）在一起超過一年了，我當時對他有好感，是他告訴我說他喜歡動物，表達他對朋友的欣賞，還分享了他對勞工權益的見解。他付了初次約會時的賬，而我則付了第二次約會的賬。

現在，我們在一起出去或者去對方家裏時對於消費的劃分，是基於我們各自能負擔多少。這在未來或許會改變，不過我們已經找到了彼此都能接受的平衡。我們最重要的目標是，確保我們雙方都能感覺受到尊重，任何一方都不會感覺付出不被欣賞或者被佔了便宜。

初次約會是一個小小的機會，去認識到人們在社會當中有不一樣的資源獲取途徑。如果我們想要成為一個好伴侶，那麼挑戰權力上的不平等，就是每一段關係當中的重要部分。

誰在初次約會中付賬，並不能決定這段關係的性質。

隨著關係的建立，人可以努力找到適合自己的相處方式。不管我們對於初次約會應該（或不應該）由誰付賬，考慮周全總是好的。

「巾幗百名」是什麼？

BBC巾幗百名每年都會提名100名來自全球各地深具影響力及鼓舞人心的女性。今年我們向她們提出挑戰，嘗試解決現代女性面對的四大問題：「玻璃天花板」（女性仕途上遇到的障礙）、女性識字率、女性街頭被侵犯、兩性不平等。

我們希望讀者們能夠積極參與，向她們提出你們的想法。歡迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women與她們交流。