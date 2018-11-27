圖片版權 Friends of Liu Family Image caption 美國公民 Victor 與 Cynthia Liu 稱，他們自今年六月起無法離境中國。

中國外逃人員的三名美籍家人自今年六月起被中國政府禁止出境，疑被當做中國海外追逃的「人質」。

《紐約時報》報道，中國交通銀行廣州分行前黨委書記、行長劉昌明的妻子及兩名子女被限制出境中國，三人都擁有美國國籍，其中一人在美國出生。劉昌明是逃亡海外的"天網"百名嫌疑犯之一，被控違規放貸近100億元人民幣，自2015年起被國際刑警組織以紅色通緝令追捕。

劉姓姐弟認為，中國政府希望以限制他們出境中國而向他們的父親施壓。

誰是事件主角？

今年六月，劉昌明的女兒Cynthia Liu及兒子Victor Liu，陪同他們的美籍華裔母親Sandra Han到中國探望一名生病的親屬。Cynthia是麥肯錫諮詢公司紐約辦公室的員工；而Victor是華盛頓喬治城大學的大二學生。

Sandra Han和Cynthia Liu是在中國出生的華裔美國人，而Victor Liu出生於美國，他們都使用了美國護照入境中國。

三人抵達中國後不久，Sandra Han就被逮捕，並帶到一個秘密的拘留地點。

劉姓姐弟前後三次嘗試離境中國但都未獲成功，同時中國警察告訴這對姐弟，他們沒有因犯罪而被調查，也不會被起訴。

據稱，劉昌明在2007年離開中國，從2012年起就與妻子及兩名子女切斷了聯繫。在2015年，他的名字出現在中國"天網"行動全球通緝外逃人員的百人名單。

Cynthia Liu在今年八月寫信給美國國家安全顧問博爾頓 （John Bolton），指她的家人被當做人質，來誘捕一個他們已不再保有聯繫的人。

根據《紐約時報》的報道，劉姓姐弟都曾是一家收費不菲的寄宿學校的學生，他們的母親Sandra Han則在美國擁有價值超過千萬美元的房產，但並不清楚購買這些房產的資金是否來自劉昌明涉嫌挪用的資金。

劉姓姐弟目前寄住在一位中國家人的住所裏，他們的母親可能仍在拘留中。劉昌明至今依然下落不明。

中美政府如何表態？

中國外交部發言人耿爽在周一的例行記者會上回答法新社相關提問時表示，事件涉及的三人擁有「合法及有效的中國公民身份證明文件」，而他們因涉嫌參與經濟犯罪，被中國警方限制離境。

值得一提的是，法新社與耿爽的這段問答並沒有出現在中國外交部網站發佈的會後記錄中。

中國外交部有時會在發佈會實錄中除掉涉及當局認為敏感話題的問答，以防相關信息在國內媒體上進一步傳播。包括劉曉波遺孀劉霞離開中國、富商郭文貴的「爆料」指控、巴拿馬文件中涉及中國領導人家人等問題，都曾在外交部記者會上被問及，但在實錄上消失。

中共中央紀律檢查委員會的網站顯示，中國國際追逃的手段主要有四種：引渡、非法移民遣返、異地追訴和勸返，其中並沒有提到涉及犯罪嫌疑人近親屬的追逃手段。

美國國務院向BBC證實，他們與劉昌明的兩名成年子女保持著「緊密聯繫」，並向他們提供「所有合適的領事服務」。

今年一月，美國國務院曾經發出提醒，警告中國會用出境禁令來「迫使美國公民解決商務糾紛、強迫執行法庭命令或者協助政府的調查"，就連沒有涉及法律糾紛或涉嫌任何違法行為的個人都可能會被長期禁止離境，"以迫使他們的家人或者同僚與中國法庭或調查人員合作」。

根據美國媒體報道，在近兩年內至少有20名美國公民被中國當局禁止離境。通常這種出境禁令主要針對在中國出生、其後歸化他國的人士，而在此案中，罕見地有出生在美國的美國公民被禁止離境的情況。

圖片版權 Getty Images

雙重國籍的風險

中國不允許雙重國籍，加入外國國籍的中國人必須放棄中國國籍，註銷護照、戶口本、身份證等身份證明問題。但事實上，為數不少的中國人在獲得了外國國籍之後，並不放棄中國國籍。這些利用政策灰色空間的雙重國籍持有者出於種種原因保留中國國籍，包括享受中國的醫保和教育等公共資源、能更方便地入境和從商等。中國父母為在美國出生的子女也申報中國國籍的情況，也並不少見。

香港護照的持有者可以同時擁有外籍護照，但根據基本法與中國國籍法，這類人士身在中國境內時，會被認定為是中國公民，不能享受外國的領事服務。

種種跡象表明，北京近年來對雙重國籍、有中國背景的外籍持有者執法絲毫不手軟。

在2016年，銅鑼灣書商失蹤事件備受關注之時，中國外交部長王毅曾表示，擁有英國護照的香港書商李波「首先是中國公民」。中國當局也抓捕了另一名書商、瑞典公民桂敏海，他在媒體鏡頭下「認錯」，並稱他考慮放棄瑞典國籍。

據《紐約時報》2012年的報道，移民美國的華裔商人胡偉星被控告非法在中國經營賭場及組織黑幫用綁架、敲詐和暴力手段對付競爭對手。美國領事館官員申請探視被拘留的胡偉星，但被告知因為胡用移民美國前的香港身份證進入中國境內，他不能在中國國內行使美國公民享有的領事會見權利。

同時，中國當局正在加緊打擊同時持有中國及外國國籍的現象。今年農曆春節前，中國駐英國大使館曾發佈一則特別提醒，稱大使館發現部分已加入外籍並持有中國簽證的申請人，涉嫌騙取中國護照。「對違反上述規定，非法獲取中國護照的申請人，中國駐英使領館將對有關證件進行註銷或宣佈作廢處理，有關人員將被拒簽或拒絶入境。」