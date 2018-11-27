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意大利導演、編劇貝爾納多·貝托魯奇（Bernaredo Bertolucci）是歐洲近50年來其中一個最受仰望也最富爭議的電影家，他以細緻、豐富而帶有強烈感官色彩的影像詩，記錄和展現了一些歷史大時代背景下試圖主宰自身命運的個人。

11月26日，BBC得到一名發言人證實，導演過《巴黎最後的探戈》（Last Tango in Paris）和《末代皇帝》（The Last Emperor）等經典作品的貝托魯奇，因癌症在意大利羅馬逝世，終年77歲。

1941年生於意大利帕爾馬的貝托魯奇，創作過的重要電影作品還包括《同流者》（The Conformist）、《戲夢巴黎》（The Dreamers）、《1900》和《情陷撒哈拉》（The Sheltering Sky，另譯《遮蔽的天空》）等。

他憑《末代皇帝》贏得最佳導演和最佳編劇（聯合）兩座奧斯卡。除了大膽的視覺風格，貝托魯奇更擅長以電影作品激起爭議話題，這一點在《巴黎最後的探戈》對赤裸性愛內容的處理上表現得淋灕盡致。

2012年，電影《我和你》（Me and You）在戛納（康城/坎城）影展首映，那是貝托魯奇的最後一部電影作品。

電影詩人、爭議導演

據貝托魯奇自己的理解，電影是一種「詩的語言」。他的父親是一名詩人，他本人也是詩人出身，曾經憑一本詩集在1962年獲得意大利維亞雷焦文學獎（Viareggio Prize），這是他父親曾經獲得過的獎項。

電影生涯的開始，是在1961年的電影《寄生蟲》（Accattone，另譯《乞丐》）中充當導演皮爾·保羅·帕索裏尼（Pier Paolo Pasolini）的製作助理。

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他在1962年導演了自己的第一部長片《死神》（La Commare Secca），當時貝托魯奇年僅21歲。之後，他又導演了《革命前夕》（Before the Revolution）和《蜘蛛的策略》（The Spider's Stratagem）兩部，但是真正令他蜚聲國際的是馬龍·白蘭度（Marlon Brando）主演的《巴黎最後的探戈》。

該電影講述一個美國商人與一名年輕法國女孩之間一段以性為驅動力的關係，影片在多個國家被禁映。

2016年，該影片再次成為話題。在一段流出的視頻中，貝托魯奇透露，當年拍攝電影中著名的一幕強暴戲時，他和馬龍·白蘭度事先有計劃，但是並沒有提前與當時19歲的女主演瑪麗婭·施奈德（Maria Schneider）報備。

施奈德聲稱，那一場戲並不在原先的劇本裏，但是貝托魯奇表示，這是一個「荒謬的誤解」。

貝托魯奇最受影評推崇的作品是《末代皇帝》，這部講述中國最後一個封建帝王溥儀的傳奇電影，在1988年橫掃九個奧斯卡獎項，包括最佳電影獎。

這部用英語拍攝的電影，製作歷時四年，並得到當時中國官方的積極參與和配合，也是第一部獲准在北京紫禁城內實景拍攝的西方電影。

電影拍攝共使用了19000名臨時演員和9000套服裝，2100萬美元的製作成本甚至包括為意國團隊凖備的2000公斤意大利面。

而最後的成片，不僅是一部引人入勝的華麗史詩，記述了中國在20世紀接連經歷急劇社會變革的一段歷史，貝托魯奇的長期搭檔、從《蜘蛛的策略》就開始為他擔任攝影指導的維托裏奧·斯托拉羅（Vittorio Storaro）執掌的鏡頭下，紫禁城從金璧輝煌的宮殿到成為承載傷痕的歷史文物的影像，成為影史經典。

2008年，貝托魯奇在好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）上留名，後在2011年的戛納影展獲得榮譽金棕櫚獎。

戛納影展官方讚揚貝托魯奇是「意大利電影創作的巨人，將永遠是世界電影的指路明燈。」

貝托魯奇的五部傳奇作品

任何了解貝托魯奇乃至歐洲電影的路徑，都繞不過這五部重要作品：

《同流者》（1970）

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在這部電影問世時，貝托魯奇已經憑借其他作品橫空出世，其中就包括在同一年上映的《蜘蛛的策略》。不過，《同流者》是他憑借視覺風格在世界範圍內打響名聲的大作。

這部改編自1951年阿爾貝托·莫拉維亞（Alberto Moravia）小說的電影，以意大利法西斯歷史為背景，講述一個秘密警察試圖暗殺曾是他老師的反法西斯主義者的故事。

電影中帶有歌劇意味的獨特影像風格，被指是啟發了後來的「教父」系列前兩部。而「教父」系列的導演弗朗西斯·福特·科波拉（Francis Ford Coppola）甚至選擇了貝托魯奇的御用攝影師斯托拉羅，為他拍攝1979年的著名電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）。

《同流者》為貝托魯奇帶來了第一個奧斯卡提名——不過是最佳改編劇本而不是最佳導演。

《巴黎最後的探戈》（1972）

圖片版權 Getty Images Image caption 貝托魯奇（左）在《最後探戈》拍攝現場與白蘭度、施奈德說戲。

圖片版權 Getty Images Image caption 《巴黎最後的探戈》

兩年後，貝托魯奇就得到了最佳導演提名，這次憑的是《巴黎最後的探戈》。主角馬龍·白蘭度也繼《教父》為自己贏得影帝榮譽之後，再度獲提名最佳男主角。

白蘭度在片中飾演一個生活在巴黎的美國人保羅。他在一幢空蕩的公寓中與吉妮（瑪麗婭·施奈德飾）鬼混，借此來消解妻子自殺帶來的情感震動。

影評人羅傑·埃伯特（Roger Ebert）曾評價說，保羅在亡妻的屍體前所講的一段獨白，可能白蘭度「做過的最好的表演」。

不過，這個以愛與傷為主題、充滿困擾的黑暗故事在推出之初就引起了震動。由於一段以黃油為導火索的殘暴性場面，電影在意大利被禁。而現在，那一幕也成為充滿爭議的一段影史。

多年後，貝托魯奇對這一幕的評論引發了批評。他表示自己與白蘭度在拍攝當天早上才想到要拍這一幕，但是他們選擇向女演員施奈德隱瞞此事，因為貝托魯奇「想要她作為一個女孩而不是一個女演員的反應」。

施奈德後來在2007年的一次採訪中表示，雖然那一幕戲中的行為只是模擬和表演，但是她感覺自己受到了來自白蘭度和貝托魯奇的「羞辱」，也「有一點被強暴」的感覺。

《末代皇帝》（1987）

圖片版權 Getty Images Image caption 貝托魯奇在《末代皇帝》片場。

這是一部關於中國最後一個封建帝王溥儀的史詩電影，也是貝托魯奇在影評和商業上最大的成功。

溥儀三歲登基，六歲退位，但是仍然被允許居住在紫禁城內。通過閃回式的敘事，電影講述了這個「天子」的人生，從統治當時世界半數人口的帝王開始，最終作為北京一個卑微的植物園園丁結束。

雖然如此，貝托魯奇卻表示，這是「少數結局還算美好的電影之一」。

或許同樣美好的是電影在獎項上的成功——它橫掃九個獎座，包括最佳電影、最佳電影以及斯托拉羅的最佳攝影指導。

《情陷撒哈拉》（1990）

圖片版權 Getty Images Image caption 黛博拉·溫格與約翰·馬爾科維奇在拍攝現場。

之後，貝托魯奇轉向戰後的北非，改編了保羅·鮑爾斯（Paul Bowles）1949年的小說。

約翰·馬爾科維奇（John Malkovich）飾演美國作曲家波特·莫爾茲比（Port Moresby，居心叵測地與巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港同名），黛博拉·溫格（Debra Winger）則飾演他的妻子姬特（Kit）。作為自以為大膽的旅行者，他們一起走上了一段自我發現的未知旅程。

影片風評不俗，貝托魯奇也獲得了金球獎提名，斯托拉羅則贏得英國電影與電視藝術學院（BAFTA）的最佳攝影獎。不過，它無法複製《末代皇帝》的成功。

《戲夢巴黎》（2003）

圖片版權 Getty Images Image caption 伊娃·格林和邁克爾·皮特在《戲夢巴黎》現場。

此後，導演陸續創作了一系列愛情主題的電影，往往與情挑年輕女性有關——1996年的《偷香》（Stealing Beauty）、1988年的《愛的困惑》（Beseiged），以及之後的《戲夢巴黎》——演員伊娃·格林（Eva Green）的銀幕處女作。

在《戲夢巴黎》中，貝托魯奇回到了1960年代激蕩的歐洲，而像《最後的探戈》一樣，電影將一個美國來客放置在了巴黎的生活中。

由邁克爾·皮特（Michael Pitt）飾演的美國人比白蘭度年輕，而這個角色發現自己與一對漂亮的孿生姐弟糾纏在一段充滿慾望的三角關係當中。

《衛報》影評人彼得·布拉德肖（Peter Bradshaw）曾評價，這是貝托魯奇「很多年裏最好的一部作品」。