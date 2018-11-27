圖片版權 AFP Image caption 3人周一提堂否認賄賂調查人員。

中國企業在非洲大舉投資建設，但被指存在債務、勞工、環保等一系列的問題，而最新一宗個案，則突顯中國在非洲「一帶一路」項目的貪腐問題。

肯尼亞檢察部門起訴三名中國籍公民，指他們涉嫌在火車售票系統動手腳偷錢，以及向調查人員行賄。三人否認控罪。

案件詳情

三人是中國路橋工程有限責任公司的高級員工，其中兩名疑犯譯音姓李（Li Gen, Li Xiaowu），職位是安全經理；另一人姓孫（Sun Xin），任職翻譯，在港口城市蒙巴薩標凖軌鐵路工作。

中國路橋是中交集團旗下的海外窗口公司，專門承接海外工程，也承攬了巴基斯坦喀喇昆侖公路改建工程、塞爾維亞澤蒙-博爾察大橋、匈塞鐵路等項目。

他們及另外四名肯尼亞人，被指控捲入一宗門票欺詐案，涉嫌透過控制訂票系統，為一些買了門票的乘客私自進行退票，把退票所得資金轉移，涉及金額為每天一萬美元，相當於去年每日收入的三分之一，暫時不清楚這宗門票欺詐案發生的具體時間和持續了多久。

肯尼亞當局指控，調查人員就案件進行調查時，三名中國籍公民涉續向調查人員支付5千美元的賄款，試圖影響正在進行的刑事調查。

三人周一（26日）提堂，他們目前繼續被扣留，周五（30日）舉行保釋聆訊，三人均否認控罪。

肯尼亞檢察部門在社交媒體公布了三名嫌疑人的照片。

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鐵路項目爭議

這次貪腐及欺詐案，令這個蒙巴薩—內羅畢標軌鐵路項目再次蒙上陰影。

肯尼亞政府標榜鐵路項目是自獨立以來最大的項目，可以讓當地人在一天內穿梭全國各地，來往蒙巴薩到內羅畢由原本9小時的巴士車程，縮短成4.5小時。

當局有一個野心勃勃的發展藍圖，希望鐵路網絡最終會與南蘇丹、盧旺達、埃塞俄比亞和剛果共和國等連接。

但這個鐵路項目耗資32億美元，早就被指成本過高，加上鐵路穿過當地東南部的兩個國家公園，也被環保及保護動物團體批評。

其中一些資金是用來補償鐵路沿途的地主，但今年8月，政府官員被指向一些聲稱擁有個別土地的企業支付2百萬美元地價補償，但事實上這些企業並非該片土地的真正持有者。

根據中國官媒《人民日報》報道，這個鐵路由2017年6月運行以來至今年11月，旅客突破200萬人次，提早十個月達標。報道稱鐵路建設為肯尼亞國內生總值帶來1.5%至2%的增長。

然而根據肯尼亞方面的資料，鐵路項目正面對入不敷支的問題，首年錄得1億美元的虧損，

過往亦曾發生一些肯尼亞員工曾投訴中國管理層人員種族歧視，但涉事企業否認。

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「一帶一路」的爭議

許多非洲國家近年都投向中國資金的懷抱，希望得到技術、資金去發展基建，但肯尼亞國內出現了反對中國及中資的聲音。

其中一個原因是這些項目無法自負盈虧，擔心令債務問題惡化。另一方面，批評者認為肯尼亞政府無法確保企業聘用肯尼亞員工。

肯尼亞一名執政黨國會議員本月提出限制外資在公共建設合約上的參與，他指控中國企業搶奪了當地企業的機會。

肯尼亞的事例，是「一帶一路」項目其中的風波，由斯里蘭卡身陷債務要把港口控制權賣給中國；馬來西亞發生「一馬基金」風波，「一帶一路」基建投資被指非法轉入前總理納吉布成立的「一馬基金」帳戶，政府重新審視中國投資；巴基斯坦中國領館近期遇襲，承認責任的武裝組織俾路支解放軍指中國剝削巴基斯坦資源。國際貨幣基金組織今年4月已作警告，指約40%的低收入非洲國家面臨債務壓力。

但在非洲，多個國家政府普遍歡迎中國投資，其中一個原因是中國提供的貸款條件始終要比歐美國家提供的條件好，而他們也實實在在需要資金及技術發展基建去推動經濟。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平9月宣佈未來三年再向非洲提供600億美元援助。

中國9月牽頭舉行了中非論壇峰會，吸引了多個非洲國家領導人到北京，這些領導人普遍支持中非的合作關係，並爭取多方面與中國合作。

中國國家主席習近平會上宣佈未來三年再向非洲提供600億美元援助，並強調中非合作「不附帶任何政治條件」。

中國一直強調與非洲國家合作是「互惠互利」，認為是西方國家刻意抹黑中國的投資。

「迄今沒有一個非洲國家抱怨因為與中國合作而陷入債務危機，」中國外交部發言人華春瑩曾經說，「同樣是資金，怎麼西方國家的資金就是香甜的『餡餅』，而中國提供的就變成了黑暗的『陷阱』？這是毫無道理的。希望西方一些國家、人士和媒體能客觀、公正地看待中國與有關國家的合作。」

在勞工問題上，中國國際貿易促進會會長姜增偉也曾說，隨著非洲勞工技術日漸成熟，非洲聘請中國工人比例將會減少。和過去相比，在非洲的中資企業發生環保和僱工問題的比率正「愈來愈少」。