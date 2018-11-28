女性最危險場所是住家 逾半受害者遭熟人殺害

提起家，人們往往想到是溫馨的避風躲雨之地。是這樣嗎？根據聯合國毒品與犯罪機構（UNODC）最新發佈的統計報告，每一天世界各地都有137名女性被自己的伴侶或親人殺害。

報告說，這使"家庭成為女性最可能被害的地方"。

2017年，世界上共有87,000名女性喪生，其中半數以上死於她們最親近的人之手：大約3萬人死於她們的丈夫或男友，約兩萬人死於其他家庭成員。

在這些統計數字背後，隱藏著哪些駭人聽聞的事實呢？BBC"百名巾幗"項目研究了今年10月1日那一天中，世界各地發生的女性被男性親友殺害的事件，發現了這些事實是如何被披露出來的。

聯合國毒品與犯罪機構的報告顯示，男性在殺人犯罪中死亡的人數是女性的4倍，但是在家庭或情侶殺人案中死去的女性比例卻特別引人注目，10個受害者中就有8個是女性。報告說，"家暴對女性的殘害格外嚴重。"

Image caption 2017年，世界各地死亡女性58%都是被自己的伴侶或家人殺害的。

1天21個國家47名女性被殺

聯合國的這份2017年統計報告，是基於各國政府提供的信息。在家暴事件中死去的女性數字是根據與情侶／家庭暴力相關的罪案收集的。

BBC"百名巾幗"項目採集並研究了2018年10月1日這一天世界各地的女性被害的報道。我們的地區有關專家發現，這天在世界21個國家內有47名女性死於與家暴相關的事件中，其中大多數案件仍然在調查中。

以下5起案件最初由地方媒體報道，BBC得到當地警方的證實。

圖片版權 Family handout

肯尼亞：Judith Chesang22歲

10月1日,星期一，Judith和她的妹妹Nancy一起到地裏幹活，收割高粱。

Judith是3個孩子的母親，最近剛與丈夫 Laban Kamuren 分居，打算回到位於肯尼亞北方的娘家村莊去。

當兩姐妹開始在地裏幹活，Judith 的丈夫也來了，向Judith施以暴力，當著妹妹的面將其殺害。當地警察說，後來，Judith的丈夫也被村裏人殺死。

Image caption 非洲是女性因家暴而死亡風險最大的地區。

聯合國的這份報告說，從比率上看，非洲女性因家暴而死亡的風險最大，每10萬中有3.1人被伴侶或家人殺害。

不過在2017年，因家暴死亡的女性數字最多的地區是亞洲，多達兩萬人。

圖片版權 Manohar Shewale

印度：Neha Sharad Chaudury18歲

Neha Sharad Chaudury 在她18歲生日當天被殺害，涉嫌死於所謂的"榮譽謀殺"。

那天，她曾與自己的男友一起出去慶生。當地警方對 BBC 說，Neha 的父母極力反對這段戀情。她父母和另一個男性親友被指控當天晚上殺害了Neha。

此案仍然在調查中，這3個人在關押中聽候審判。BBC從代表這3名嫌疑人的律師那裏得知，他們都凖備否認殺人指控。

每年，世界上都有數以百計的人因墮入愛河或違背家人意願而結婚死去。此類所謂"榮譽謀殺"案常常因缺乏記錄或報告而被官方統計疏漏。

圖片版權 Private via Amnesty International

伊朗：Zeinab Sekaanvan24歲

Zeinab Sekaanvan 因謀殺親夫罪被伊朗當局處死。

她出生於伊朗西北部一個貧窮的傳統庫爾德人家庭。十幾歲時就離家出走，夢想結婚成家過上更好的生活。

國際特赦組織說，不幸的是，她的丈夫十分暴力，而且拒絶離婚。她多次向警方報告家暴，但警方沒有進行調查和處理。

最終她因殺死其丈夫而被捕，當時她才17歲。

她的支持者，包括國際特赦組織說， Zeinab 沒有受到公正審判，被警察屈打成招。

聯合國毒品與犯罪機構的報告說，那些殺了丈夫或男友的女性，通常都"忍受了長期的家庭暴力"。

該報告說，這些男性表述的殺人動機大多是"佔有欲、嫉妒或對被拋棄的恐懼"。在 Zeinab Sekaanvan死去的同一天，在巴西的一位女性似乎正是死在這樣男人的手中。

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巴西Sandra Lucia Hammer Moura39歲

Sandra Lucia Hammer Moura16歲時就嫁給了Augusto Aguiar Ribeiro。今年這對夫婦分手了，分居5個月之後，Sandra 被丈夫殺害。

當地警方對BBC說，Sandra被刺中脖子。他們發現了其夫在謀殺事件發生後在手機上留下的一段認罪視頻。他說，Sandra已經開始與另一個男人約會，他感覺受到背叛。他在視頻中還說，他不會被逮捕，他倆作為夫妻將一起升入天堂。之後，他在他倆曾經的臥室上吊自殺。

BBC發現在今年10月1日這天，拉丁美洲發生了14起女性被殺案，在薩爾瓦多就發生了兩起。

薩爾瓦多當局對BBC說，今年以來，該國至少已經有300名女性被害。

圖片版權 PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN

法國：Marie-Amélie Vaillat36歲

Marie-Amélie 被她的丈夫Sébastien Vaillat謀殺。

這對夫婦在結婚4年後分居。丈夫用刀刺殺了妻子之後到警察局自首。幾天之後，他在關押號房裏自殺。

在Marie-Amélie Vaillat的內衣商店外，當地居民擺放了許多鮮花，並組織了紀念她的遊行。

就在Marie-Amélie Vaillat被殺的當天，法國政府公布了對付家暴的新措施。

圖片版權 PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN Image caption 當地居民組織了紀念 Marie-Amélie Vaillat 的活動。

BBC 通過世界各地的記者、電視、廣播和社交媒體，收集到今年10月1日這一天世界上發生的女性因性別原因被害的案件。發現這一天共有47個女性在與性別有關的案件中被殺。

聯合國毒品與犯罪機構的這份報告說，大量針對女性的暴力行為「沒有向當局報告，還有很多此類暴力案件尚未曝光」。

BBC 有關此項目的負責人Rebecca Skippage 說：「 我們只是看到了一天中世界各地的女性被害案件，但我們為此項目已經努力工作了一個月。我們發現，對這些案件遲滯的報道，對這些案件報道的口氣，以及難以獲得這些案件的信息，都反映了在世界這些地區女性的地位。」